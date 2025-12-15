Σε Ιερουσαλήμ και Ραμάλα μεταβαίνει ο Μητσοτάκης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στο Ισραήλ θα μεταβεί στις 22 Δεκεμβρίου, για επίσημη επίσκεψη, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα συναντηθεί διαδοχικά με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Μπένιαμιν Νετανιάχου, στην Ιερουσαλήμ, και με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, στη Ραμάλα.
Ο στόχος της επίσκεψης είναι διττός για την Αθήνα: από τη μία ο πρωθυπουργός επιδιώκει να αποσαφηνίσει το ρόλο που θα μπορούσε να έχει η Ελλάδα στην ειρηνευτική διαδικασία στη Γάζα και από την άλλη να διαπιστωθεί η πρόοδος που έχει συντελεστεί στα περί τα ενεργειακά, μετά τη συνεδρίαση του σχήματος 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ) στην Αθήνα το προηγούμενο διάστημα.
Κεντρικό ζήτημα σε αυτά τα θέματα είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, ένα έργο που, σύμφωνα με πληροφορίες, μοιάζει να αποκτά νέα δυναμική, ενώ όσον αφορά στη Γάζα, ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης είχε δηλώσει από τη Ντόχα ότι «μπορούμε να συνεισφέρουμε τόσο στα ανθρωπιστικά ζητήματα, όσο και στην ανοικοδόμηση και, ενδεχομένως, στις δυνάμεις σταθεροποίησης» αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ελλάδα να στείλει «κυανόκρανους» στον παλαιστινιακό θύλακα.
Διαβάστε επίσης
Έντονη η παρουσία Φάμελλου και Χαρίτση στη συζήτηση του Προϋπολογισμού, με φόντο την «πίεση» του Τσίπρα
27-29 Μαρτίου το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ- Προσκλητήριο διεύρυνσης σε στελέχη και δυνάμεις από τον Σκανδαλίδη
Τρακτέρ σαν… χριστουγεννιάτικα δένδρα: ετοιμάζονται να στολίσουν στους δρόμους οι αγρότες
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.