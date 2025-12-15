Σε Ιερουσαλήμ και Ραμάλα μεταβαίνει ο Μητσοτάκης

Στο Ισραήλ θα μεταβεί στις 22 Δεκεμβρίου, για επίσημη επίσκεψη, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα συναντηθεί διαδοχικά με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Μπένιαμιν Νετανιάχου, στην Ιερουσαλήμ, και με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, στη Ραμάλα.

Ο στόχος της επίσκεψης είναι διττός για την Αθήνα: από τη μία ο πρωθυπουργός επιδιώκει να αποσαφηνίσει το ρόλο που θα μπορούσε να έχει η Ελλάδα στην ειρηνευτική διαδικασία στη Γάζα και από την άλλη να διαπιστωθεί η πρόοδος που έχει συντελεστεί στα περί τα ενεργειακά, μετά τη συνεδρίαση του σχήματος 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ) στην Αθήνα το προηγούμενο διάστημα.

Κεντρικό ζήτημα σε αυτά τα θέματα είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, ένα έργο που, σύμφωνα με πληροφορίες, μοιάζει να αποκτά νέα δυναμική, ενώ όσον αφορά στη Γάζα, ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης είχε δηλώσει από τη Ντόχα ότι «μπορούμε να συνεισφέρουμε τόσο στα ανθρωπιστικά ζητήματα, όσο και στην ανοικοδόμηση και, ενδεχομένως, στις δυνάμεις σταθεροποίησης» αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ελλάδα να στείλει «κυανόκρανους» στον παλαιστινιακό θύλακα.

Διαβάστε επίσης

Έντονη η παρουσία Φάμελλου και Χαρίτση στη συζήτηση του Προϋπολογισμού, με φόντο την «πίεση» του Τσίπρα

27-29 Μαρτίου το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ- Προσκλητήριο διεύρυνσης σε στελέχη και δυνάμεις από τον Σκανδαλίδη

Τρακτέρ σαν… χριστουγεννιάτικα δένδρα: ετοιμάζονται να στολίσουν στους δρόμους οι αγρότες