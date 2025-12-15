Έντονη η παρουσία Φάμελλου και Χαρίτση στη συζήτηση του Προϋπολογισμού, με φόντο την «πίεση» του Τσίπρα

Έντονη ήταν η παρουσία Φάμελλου και Χαρίτση στην μέχρι στιγμής συζήτηση για τον Προϋπολογισμό του 2026 που ολοκληρώνεται αύριο το απόγευμα με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών και του πρωθυπουργού.

Λίγες μέρες αφότου ο Αλέξης Τσίπρας από το «Παλλάς» τους άσκησε κριτική και τους τοποθέτησε στο «παλιό» λέγοντας μεταξύ άλλων ότι ο κύκλος τους έχει κλείσει και ότι ανήκουν στο κατεστημένο πολιτικό σύστημα που είναι «μέρος του προβλήματος», οι αρχηγοί ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς με τις πυκνές παρεμβάσεις τους στην Ολομέλεια από την Παρασκευή το βράδυ «απαντούν» με τον τρόπο τους ότι η παρουσία τους στο κοινοβούλιο μπορεί να είναι δυναμική και χρήσιμη για την υπεράσπιση των αιτημάτων της κοινωνίας. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι και οι δύο υπερασπίστηκαν τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, απέναντι στις κυβερνητικές επιθέσεις.

Μάλιστα χθες το απόγευμα, τόσο ο Σωκράτης Φάμελλος όσο και ο Αλέξης Χαρίτσης ήρθαν σε μετωπική αντιπαράθεση με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, καταλογίζοντάς του καταβαράθρωση του Κράτους Δικαίου, αλλά και προκλητική στάση απέναντι στους αγρότες.

Σε αυτούς τους ρυθμούς αναμένεται να συνεχίσουν το επιχειρούμενο σφυροκόπημα στην κυβέρνηση, σε μια συζήτηση όπου κυριαρχεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έως και αύριο το βράδυ που ολοκληρώνεται η συζήτηση.

Με το κλείσιμο της συζήτησης «συμπίπτει» χρονικά η δεύτερη παρουσίαση της «Ιθάκης», στην Πάτρα, όπου ο πρώην πρωθυπουργός, αναμένεται να στείλει τα δικά του μηνύματα για την κυβέρνηση, την οικονομία, την τρέχουσα επικαιρότητα και την πορεία της χώρας. Άλλωστε και την περασμένη Πέμπτη, με ανάρτησή του για τους αγρότες, έδειξε να μπαίνει πιο δυναμικά στην πολιτική καθημερινότητα και την αντιπολιτευτική πρακτική.

Είναι με ερωτηματικό, αν ο πρώην πρωθυπουργός, μετά τη θύελλα που προκλήθηκε από την ομιλία του στο Παλλάς, και ανάγκασε τις ηγεσίες ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους, θα επιμείνει στο ίδιο πλαίσιο κριτικής και μην ίδια σφοδρότητα, ή αν θα χαμηλώσει τους τόνους.

Η διαφοροποίηση Πολάκη για Πιερρακάκη

Στο μεταξύ, στην δική του τοποθέτηση στον Προϋπολογισμό, ο Παύλος Πολάκης θέλησε να κάνει σαφή τη διαφοροποίησή του από την στάση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Κυριάκο Πιερρακάκη και την ανακοίνωση της Παρασκευής με τα «συγχαρητήρια». Αν και τα «συγχαρητήρια» της Κουμουνδούρου ήταν «μισά», αφού στην ουσία η ανακοίνωση αμφισβητούσε ότι θα αλλάξει κάτι για τους πολίτες και τη χώρα, και θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται οι σκληρά νεοφιλελεύθερες πολιτικές, ο βουλευτής Χανίων επέλεξε να είναι «μετωπικός», παραπέμποντας στα πεπραγμένα του υπουργού Οικονομικών, όπως έχουν αναδειχθεί και από τον Τομέα Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ, τα προηγούμενα χρόνια.

Επισήμανε δε πως «ο μοναδικός λόγος που ο κ. Πιερρακάκης έγινε πρόεδρος του Eurogroup, είναι γιατί ο κ. Μητσοτάκης και η ΝΔ, αποδέχτηκαν να είναι αυτοί που θα υλοποιήσουν το πάγωμα και την κατάσχεση των Ρωσικών περιουσιακών στοιχείων κάτι που αρνήθηκε να κάνει ο Βέλγος υπουργός Οικονομικών». Και προειδοποίησε: «Του λέω καθαρά μην το κάνει γιατί τα δεινά που θα έρθουν στην ήπειρο, θα τον κάνουν πιο μισητό και από τον Ντάισελμπλουμ».

