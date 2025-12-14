Μετωπική Φλωρίδη με Φάμελλο, Χαρίτση και Πολάκη για το «γκάγκστερ» του υπουργού για τους αγρότες

Σε μετωπική σύγκρουση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης ήρθε στη Βουλή ο Γιώργος Φλωρίδης.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης αντάλλαξε δηλητηριώδη βέλη, καρφιά και βαριές προσωπικές εκφράσεις κυρίως με τον Σωκράτη Φάμελλο αλλά και τους Αλέξη Χαρίτση και Παύλο Πολάκη που φώναζε από το έδρανό του.

Η προσπάθεια του υπουργού Δικαιοσύνης να πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα για τον χυδαίο χαρακτηρισμό του «γκάνκστερ» προς τους αγρότες στην οποία αναφέρθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος, άνοιξε τον ασκό του Αιόλου.

«Κύριε Φάμελλε στην παγκόσμια ιστορία δεν υπάρχει άλλο προηγούμενο, ηγεσία κόμματος να το θέσει σε διαδικασία διάλυσης, προκειμένου να συνεργαστεί με άλλο κόμμα, το οποίο δεν υπάρχει ακόμα», ήταν η σπόντα προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ που αντέδρασε σε υψηλούς τόνους.

Η μπάλα πήρε και τον Αλέξη Χαρίτση που ήταν, όπως ανέφερε ο κ. Φλωρίδης, κι εκείνος στον εξώστη. «Οι δύο αρχηγοί που τιμήθηκαν με μια θέση στον εξώστη, ήρθαν να μιλήσουν μαζί μου», ανέφερε.

Καρφώνοντας περαιτέρω τον Σωκράτη Φάμελλο ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε: «Θέσατε τον ΣΥΡΙΖΑ σε διαδικασία πτωχευτικής εκκαθάρισης. Αλλά ο εκκαθαριστής που ανέλαβε, είπε ότι τα στοιχεία της πτωχευτικής περιουσίας δεν έχουνε καμία αξία. Γι’ αυτό σας έβαλε στον εξώστη».

Σ. Φάμελλος: Είμαστε όρθιοι και ξεσκονίζουμε τα σκάνδαλα σας

Οι σπόντες έδιναν και έπαιρναν με τον Σωκράτη Φάμελλο να αντιδρά σε υψηλούς τόνους, λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πιο τίμια κυβέρνηση της μεταπολίτευσης που είναι εδώ και ξεσκονίζει τα σκάνδαλά της κυβέρνησης της ΝΔ.

«Είναι θράσος να μιλάτε εσείς για την περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ, την πιο τίμια κυβέρνηση! Είμαστε όρθιοι και σας ξεσκονίζουμε και αποκαλύπτουμε τα σκάνδαλα σας! Μην τολμάτε να πιάνετε στο στόμα σας τον ΣΥΡΙΖΑ, εσείς που έχετε αλλάξει τόσα γιλέκα», είπε και πρόσθεσε: «Στις Βρυξέλλες συλλαμβάνουν, εδώ τους αφήνουν να πίνουν τον φραπέ τους», ήταν το καυστικό του σχόλιο με αφορμή τις συλλήψεις Μονκερίνι και Σαρκοζί.

«Η πιο έντιμη κυβέρνηση έχει 2 καταδικασμένους υπουργούς για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, καταπάτησαν τον όρκο τους, φανταστείτε να μην ήσασταν και πιο καθαρό κόμμα», αντέτεινε ο Γιώργος Φλωρίδης που συνέχισε στα του εξώστη. «Σας πέταξε στον εξώστη και δεν πήρατε χαμπάρι. Τα αποδίδω όλα αυτά στη μόνιμη διαταραχή σας επειδή εκλιπαρείτε τον εκκαθαριστή μπας και σας δεχτεί…», ανέφερε με τον Σωκράτη Φάμελλο να απαντά: «Σας έχει πιάσει ίλιγγος».

Αντίδραση Πολάκη

Φωτιές άναψε και η αναφορά του Γιώργου Φλωρίδη ότι μια ομάδα αγροτών προχωρά σε πράξεις βίας, καταστρέφει δημόσια περιουσία και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή πολιτών, όπως καρκινοπαθών στο Ηράκλειο που δεν έλαβαν την αγωγή τους μετά τα επεισόδια στο αεροδρόμιο.

«Λες μπούρδες και ψέματα», φώναξε από το έδρανό του ο Παύλος Πολάκης με τον Γιώργο Φλωρίδη να σχολιάζει: «Αν δεν τα λέγατε αυτά δεν θα ήσασταν Πολάκης».

Οξύτατη ήταν κι η αντίδραση του Αλέξη Χαρίτση που κάλεσε την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό να σοβαρευτούν. «Σε λίγο θα μας πείτε κι ότι οι φραπέδες είναι και δικοί μας, σοβαρευθείτε, ο πρωθυπουργός αντί να πάει στα μπλόκα των αγροτών πήγε στα μπλόκα της τροχαίας, δείχνοντας το πραγματικό του πρόσωπο», είπε.

«Μας μιλάτε για ασθενείς και σας έπιασε ο πόνος που διαλύσατε ΕΣΥ; Επενδύετε στον κοινωνικό αυτοματισμό, αλλά η κοινωνία είναι στο πλευρό αγροτών», ανέφερε.

Ο Μοντεσιέ και το κράτους δικαίου

Σωκράτης Φάμελλος και Αλεξης Χαρίτσης κατήγγειλαν καταβαράθρωση του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς ανταπέδωσε τα καρφιά λέγοντας πως με αυτά που ισχυριζεται ο κ. Φλωρίδης για το κράτος δικαίου «θα στριφογυρνά στον τάφο του ο Μοντεσκιέ».

Κόντρα και με το ΠΑΣΟΚ

Ο υπουργός Δικαιοσύνης τα έβαλε και με το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας προς τον Δημήτρη Μάντζο – ο οποίος νωρίτερα είχε ζητήσει την αποκατάσταση της θεσμικής λειτουργίας της Δικαιοσύνης στη χώρα – πως «όσο αγνοείτε τα στοιχεία, τόσο η βελόνα δεν θα κουνιέται…».

«Η μόνη βελόνα που έχει κολλήσει, είναι εκείνη του υπουργού που επαναλαμβάνει διαρκώς τα ίδια τσιτάτα…», απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

