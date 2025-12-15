27-29 Μαρτίου το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ- Προσκλητήριο διεύρυνσης σε στελέχη και δυνάμεις από τον Σκανδαλίδη

Κλείδωσε για τις 27-29 Μαρτίου, το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σκοπεύει να ανάψουν στο φουλ οι μηχανές του κόμματος προκειμένου να ενεργοποιηθούν όλα τα στελέχη του σε προεκλογικούς ρυθμούς.

Η πρόκληση είναι διπλή, να ανεβάσει την “βελόνα” των ποσοστών μειώνοντας την απόσταση από την κυβέρνηση και παράλληλα να κόψει τον ζωτικό χώρο για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που είναι πολύ πιθανό να έχει ιδρυθεί και επίσημα μέχρι τις συνεδριακές διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ. Στο συνέδριο θα ψηφιστούν θέσεις και όργανα, ωστόσο δεν θα μπει όπως όλα δείχνουν σε ψηφοφορία η πρόταση του Χάρη Δούκα για να δεσμευτούν οι σύνεδροι ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία με την ΝΔ υπό καμία συνθήκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει υπογραμμίσει ότι η θέση αυτή είναι αυτονόητη και αποτελεί δημόσια δέσμευση του ίδιου από το βήμα της ΔΕΘ.

Η στρατηγική της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις κάλπες δεν θα τεθεί υπό συζήτηση, ωστόσο οι δίαυλοι με τα άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς και οι πρωτοβουλίες για την δημιουργία αντικυβερνητικού μετώπου θα απασχολήσουν το συνέδριο. Πέρα από τον Χάρη Δούκα, ο Παύλος Γερουλάνος και ο Μιχάλης Κατρίνης, ο καθένας με τον δικό του τρόπο έχουν ζητήσει το ΠΑΣΟΚ να μην απομονωθεί αλλά να συνομιλεί με τα κόμματα του χώρου έχοντας καθαρές θέσεις.

Σημαντικό κομμάτι του συνεδρίου θα αποτελέσει επίσης η στρατηγική για την διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ σε μια συγκυρία που το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα λειτουργεί ανταγωνιστικά. Στη Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν ότι ο πολιτικός φορέας του πρώην Πρωθυπουργού θα έχει ως στόχο να διεκδικήσει από το ΠΑΣΟΚ τον ρόλο του κορμού της προοδευτικής παράταξης.Η επιλογή να υπάρξει επιτροπή διεύρυνσης υπό τον πολύπειρο Κώστα Σκανδαλίδη μόνο τυχαία δεν είναι. Ο πρώην Υπουργός του ΠΑΣΟΚ είναι πρόσωπο κοινής αποδοχής στον ευρύτερο χώρο και θα προσπαθήσει με ένα προσκλητήριο σε δυνάμεις και πρόσωπα να φέρει άμεσα αποτελέσματα. “Εμείς βλέπουμε μπροστά, ο Τσίπρας δεν προσφέρει κάτι διαφορετικό και ξεχωριστό στην κοινωνία” σημείωσε σε συνέντευξη του στο Action 24 για το πολιτικό comeback του Αλέξη Τσίπρα. Για τον τρόπο που το ΠΑΣΟΚ θα απευθυνθεί σε δυνάμεις και πρόσωπα από τον χώρο της κεντροαριστεράς ο Κώστας Σκανδαλίδης υπογράμμισε: “ Εμείς θέλουμε το προσκλητήριο να απευθυνθεί σε όλη τη γκάμα των προοδευτικών δυνάμεων και θα ζητήσουμε και την επιστροφή στελεχών εκτός από εκείνα που προσέβαλλαν βάναυσα το κόμμα”.

Ο Μάρτιος όπως όλα δείχνουν θα είναι ο πιο ενδιαφέρων μήνας για τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά καθώς το ΠΑΣΟΚ θα κάνει όλες τις κινήσεις για να επιβεβαιώσει την κυριαρχία του στον χώρο, ενώ παράλληλα ο Αλέξης Τσίπρας θα βρίσκεται στα πρώτα επίσημα βήματα της επιστροφής του προσπαθώντας να γίνει εκείνος το αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη.

