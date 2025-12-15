Κόντρα Θεοδωρικάκου – Φάμελλου για ακρίβεια και… εξώστη του Παλλάς

Φαρμακερά βέλη για την επόμενη ημέρα στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τα όσα διαδραματίστηκαν στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, εκτόξευσαν Σωκράτης Φάμελλος και Τάκης Θεοδωρικάκος στη Βουλή όπου συζητείται για τέταρτη ημέρα ο προϋπολογισμός του 2026.

Ο υπουργός Ανάπτυξης ο οποίος χαρακτηρίστηκε «τροχονόμος αισχροκέρδειας» από τον Σωκράτη Φάμελλο θέλησε να περάσει στην αντεπίθεση, καταφεύγοντας στον… εξώστη του Παλλάς.

«Κάτι πρέπει να κάνετε κύριε Φάμελλε για να κατεβείτε από τον εξώστη της πολιτικής εξορίας… Χρησιμοποιείτε τόνους λαϊκισμού, ψεμάτων και δημαγωγίας για να διεκδικήσετε κάποια παρουσία στο μέλλον του χώρου σας», ήταν το καρφί του κ. Θεοδωρικάκου ο οποίος κλιμακώνοντας την επίθεσή του χαρακτήρισε τον ΣΥΡΙΖΑ κόμμα με προθεσμία λήξης.

«Στην επόμενη Βουλή θα είναι εδώ το καινούργιο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπάρχει πάντως…», είπε με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να ανταποδίδει τα πυρά. «Εσείς δεν θυμάστε από πόσα κόμματα έχετε περάσει και πόσα καπέλα έχετε αλλάξει! Εμείς είμαστε συνεπείς, εσείς έχετε πάει από το ένα άκρο του πολιτικού φάσματος στο άλλο», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και μίλησε μάλιστα για «υποτέλεια» της κυβέρνησης, καθώς «έφερε νομοσχέδιο κατ’ εντολή της πρέσβειρας των ΗΠΑ».

Να πάρει πίσω τα περί υποτέλειας ζήτησε ο Τάκης Θεοδωρικάκος υποστηρίζοντας ότι η στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ είναι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης.

Τ. Θεοδωρικάκος: Κομμένο ότι είμαστε η παράταξη των φραπέδων

Τάκης Θεοδωρικάκος και Σωκράτης Φάμελλος εναλλάσσονταν στο βήμα με τις μπηχτές να διαδέχονται η μια την άλλη, ενώ στην κόντρα παρενέβη η Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία σχολιάζοντας τα οσα ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης για τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας, διερωτήθηκε: «Μήπως το κριτήριό σας είναι αυτή η φοβερή χλιδή που εξασφαλίσατε για τα μέλη σας; Γιατί περνάνε από την εξεταστική επιτροπή διάφοροι τύποι χωρίς δουλειά, μόρφωση και προσόντα που ζουν μέσα στη χλιδή, με Ferrari, Porsche, αυτοί δεν αισθάνονται ακρίβεια», είπε.

«Κομμένο ότι η ΝΔ είναι η παράταξη των Φραπέδων. Είμαστε μια μεγάλη λαϊκή παράταξη!», απάντησε ο υπουργός Ανάπτυξης και κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι παίζει θέατρο. «Παίζετε θέατρο, συκοφαντείτε συνειδητά επειδή θέλετε να προκαλέσετε πόλωση και κοινωνικούς αυτοματισμούς στην κοινωνία. Δεν θα σας ακολουθήσουμε», είπε.

Σ. Φάμελλος: Ούτε μια συγνώμη

«Δεν είπατε ούτε μια συγνώμη για την ακρίβεια που μαστίζει. Δεν θέλετε να τα βάλετε με την ακρίβεια! Είμαστε πρώτοι στην ακρίβεια, τελευταίοι στους μισθούς, αυτό είναι κοινωνική χρεοκοπία», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος με τον Τάκη Θεοδωρικάκο να υποστηρίζει πως αυτό που έχει σημασία δεν είναι ο πληθωρισμός των τροφίμων, αλλά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και η αύξηση των μισθών. «Τους τελευταίους 16 μήνες η Ελλάδα έχει χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Εάν θέλουμε καλύτερους μισθούς, πρέπει να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της οικονομίας», είπε.

Πυρά κατά Φάμμελου και Γεωργιάδη

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στις απειλές που κατήγγειλε ότι δέχθηκε από τον Γιώργο Ξυλούρη και έβαλε κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Κύριε Φάμελλε, τοποθετηθείτε για τις απειλές του “Φραπέ”! Εγώ όταν σας στοχοποίησε η Ομάδα Αλήθειας βρέθηκα στο πλευρό σας», είπε.

Η κ. Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε οξύτατη φραστική επίθεση στον Άδωνι Γεωργιάδη, αποκαλώντας τον «φασίστα» και «ακροδεξιό αρνητή του Ολοκαυτώματος», προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Νότη Μηταράκη, ο οποίος κάλεσε το προεδρείο να την ανακαλέσει στη τάξη και να κινήσει πειθαρχική διαδικασία εις βάρος της.

Οι επίμαχες αναφορές θα διαγραφούν από τα πρακτικά σύμφωνα με την προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη.

