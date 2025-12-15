Alco: Συντριπτικά υπέρ των αγροτών οι πολίτες, δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις και για 6 στους 10 ψηφοφόρους ΝΔ

Ισχυρό ράπισμα στην κυβέρνηση για τις κινητοποιήσεις των αγροτών αποτελούν τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Alco για λογαριασμό του Alpha.

Σύμφωνα με αυτή, οι πολίτες όχι μόνο στηρίζουν τους αγρότες, αλλά οι δεύτεροι έχουν έρεισμα ακόμη και ανάμεσα στους ψηφοφόρους του κυβερνώντος κόμματος. ΟΠΕΚΕΠΕ και ακρίβεια πληγώνουν την κυβέρνηση, ενώ η πλειοψηφία των ερωτώμενων ζητά πρόωρες εκλογές.

Συγκεκριμένα, στις αγροτικές κινητοποιήσεις το 78% λέει πως είναι δικαιολογημένες, ενώ διαφωνεί το 15%. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Alco 6 στους 10 ψηφοφόρους της ΝΔ συμφωνεί.

Για την εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ το 69% θεωρεί ότι δεν θα φέρει αποτελέσματα και δεν θα οδηγήσει σε απόδοση ευθυνών.

Για το αν κατανοεί τις ανάγκες των πολιτών η κυβέρνηση, συμφωνεί το 37% είτε πολύ, είτε αρκετά, είτε λίγο. Το 55% έχει διαφορετική άποψη.

Για το αν είναι ευχαριστημένοι από την κυβέρνηση, το 40% λέει πως είναι πολύ/αρκετά ή λίγο, ενώ το 56% λέει πως δεν είναι.

Στο ερώτημα για το πότε πρέπει να γίνουν εκλογές, το 56% ζητάει πρόωρες μέσα στο 2026, ενώ το 44% λέει στο τέλος της θητείας της κυβέρνησης.

Ακρίβεια το μείζον πρόβλημα της κοινωνίας

Η μείωση της ακρίβειας είναι αυτό που θα πρέπει πρώτα να απασχολήσει την κυβέρνηση λέει το 54% των ερωτηθέντων.

Ακολουθεί με 17% για την διαφάνεια και 15% οι βελτιώσεις στο σύστημα του ΕΣΥ.

Για τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις, ένα 34% λέει πως τα μέτρα θα βοηθήσουν πολύ, αρκετά ή λίγο. Το 61% δεν θα ωφελήσει.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν τις περισσότερες ελπίδες για καλύτερες ημέρες από τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις, ενώ χαμηλά είναι το ποσοστό σε αγρότες και κτηνοτρόφους.

Πώς διαμορφώνεται η πρόθεση ψήφου

Μικρή άνοδο παρουσιάζει η ΝΔ καθώς κερδίζει 0,3% στην πρόθεση ψήφου από τον προηγούμενο μήνα. Συγκεντρώνει 23,6% με 11,6% να ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ. Η Ελληνική Λύση ακολουθεί στο 9,5% και μετά το ΚΚΕ με 7,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,7%, ενώ το 20,9% είναι στη γκρίζα ζώνη.

Τι πιστεύουν οι πολίτες για το comeback του Αλέξη Τσίπρα

Για τον Αλέξη Τσίπρα, μετά την έκδοση του βιβλίου «Ιθάκη» η συντριπτική πλειοψηφία λέει ότι ο πρώην πρωθυπουργός «επαναλαμβάνει τα ίδια».

Το ποσοστό φτάνει το 68%, ενώ το 15% βλέπει «νέα πρόταση» από τον ίδιο.

