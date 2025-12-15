search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 20:14
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.12.2025 19:48

Alco: Συντριπτικά υπέρ των αγροτών οι πολίτες, δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις και για 6 στους 10 ψηφοφόρους ΝΔ

15.12.2025 19:48
kalpes 43- new

Ισχυρό ράπισμα στην κυβέρνηση για τις κινητοποιήσεις των αγροτών αποτελούν τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Alco για λογαριασμό του Alpha.

Σύμφωνα με αυτή, οι πολίτες όχι μόνο στηρίζουν τους αγρότες, αλλά οι δεύτεροι έχουν έρεισμα ακόμη και ανάμεσα στους ψηφοφόρους του κυβερνώντος κόμματος. ΟΠΕΚΕΠΕ και ακρίβεια πληγώνουν την κυβέρνηση, ενώ η πλειοψηφία των ερωτώμενων ζητά πρόωρες εκλογές.

Συγκεκριμένα, στις αγροτικές κινητοποιήσεις το 78% λέει πως είναι δικαιολογημένες, ενώ διαφωνεί το 15%. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Alco 6 στους 10 ψηφοφόρους της ΝΔ συμφωνεί.

Για την εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ το 69% θεωρεί ότι δεν θα φέρει αποτελέσματα και δεν θα οδηγήσει σε απόδοση ευθυνών.

Για το αν κατανοεί τις ανάγκες των πολιτών η κυβέρνηση, συμφωνεί το 37% είτε πολύ, είτε αρκετά, είτε λίγο. Το 55% έχει διαφορετική άποψη.

Για το αν είναι ευχαριστημένοι από την κυβέρνηση, το 40% λέει πως είναι πολύ/αρκετά ή λίγο, ενώ το 56% λέει πως δεν είναι.

Στο ερώτημα για το πότε πρέπει να γίνουν εκλογές, το 56% ζητάει πρόωρες μέσα στο 2026, ενώ το 44% λέει στο τέλος της θητείας της κυβέρνησης.

Ακρίβεια το μείζον πρόβλημα της κοινωνίας

Η μείωση της ακρίβειας είναι αυτό που θα πρέπει πρώτα να απασχολήσει την κυβέρνηση λέει το 54% των ερωτηθέντων.

Ακολουθεί με 17% για την διαφάνεια και 15% οι βελτιώσεις στο σύστημα του ΕΣΥ.

Για τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις, ένα 34% λέει πως τα μέτρα θα βοηθήσουν πολύ, αρκετά ή λίγο. Το 61% δεν θα ωφελήσει.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν τις περισσότερες ελπίδες για καλύτερες ημέρες από τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις, ενώ χαμηλά είναι το ποσοστό σε αγρότες και κτηνοτρόφους.

Πώς διαμορφώνεται η πρόθεση ψήφου

Μικρή άνοδο παρουσιάζει η ΝΔ καθώς κερδίζει 0,3% στην πρόθεση ψήφου από τον προηγούμενο μήνα. Συγκεντρώνει 23,6% με 11,6% να ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ. Η Ελληνική Λύση ακολουθεί στο 9,5% και μετά το ΚΚΕ με 7,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,7%, ενώ το 20,9% είναι στη γκρίζα ζώνη.

Τι πιστεύουν οι πολίτες για το comeback του Αλέξη Τσίπρα

Για τον Αλέξη Τσίπρα, μετά την έκδοση του βιβλίου «Ιθάκη» η συντριπτική πλειοψηφία λέει ότι ο πρώην πρωθυπουργός «επαναλαμβάνει τα ίδια».

Το ποσοστό φτάνει το 68%, ενώ το 15% βλέπει «νέα πρόταση» από τον ίδιο.

Διαβάστε επίσης:

Κόντρα Θεοδωρικάκου – Φάμελλου για ακρίβεια και… εξώστη του Παλλάς

Σάκης Αρναούτογλου: Η κυβερνητική ανεπάρκεια εκθέτει τη χώρα και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων

Πέντε άξονες παρέμβασης για τους αγρότες και νέο κάλεσμα για διάλογο – Υπάρχουν περιθώρια λέει ο Τσιάρας και περιμένει «υπευθυνότητα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
finikounta_sillifthentes
ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Εμμένουν στην αθωότητά τους οι δύο συλληφθέντες ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας – Αρνήθηκαν τις κατηγορίες στην απολογία τους

tsipas ithaki paroysiasi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τι πιστεύουν οι πολίτες για το comeback του Τσίπρα μετά και την παρουσίαση της «Ιθάκης»

kideia_lenas-samara_vaggelis-marinakis
ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος για τον Βαγγέλη Μαρινάκη: Πέθανε η μητέρα του, Ειρήνη

kalpes 43- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Alco: Συντριπτικά υπέρ των αγροτών οι πολίτες, δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις και για 6 στους 10 ψηφοφόρους ΝΔ

theodorikakos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Θεοδωρικάκου – Φάμελλου για ακρίβεια και… εξώστη του Παλλάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
NIKOS-ROMANOS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

100 πανεπιστημιακοί στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού: «Καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση»

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

TSIPRAS PIERRAKAKIS DOUKAS PAPPAS
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ανασχηματισμός έπεται του προϋπολογισμού, ο Φραπές εξοργίζει τα μπλόκα και το μπέρδεμα με τις κουμπαριές, τα συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη και τα όρια με Τσίπρα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 20:09
finikounta_sillifthentes
ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Εμμένουν στην αθωότητά τους οι δύο συλληφθέντες ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας – Αρνήθηκαν τις κατηγορίες στην απολογία τους

tsipas ithaki paroysiasi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τι πιστεύουν οι πολίτες για το comeback του Τσίπρα μετά και την παρουσίαση της «Ιθάκης»

kideia_lenas-samara_vaggelis-marinakis
ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος για τον Βαγγέλη Μαρινάκη: Πέθανε η μητέρα του, Ειρήνη

1 / 3