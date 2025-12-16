Οι νέοι μισθοί στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τι προβλέπει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή

Το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι µισθολογικές ρυθµίσεις για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων, η ρεαλιστική εκπαίδευση των στρατιωτών ώστε να γίνουν μαχητές και η εθελοντική στράτευση γυναικών, κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου έρχεται να συμπληρώσει τη δέσμη πολιτικών που υλοποιούνται στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», η οποία είχε παρουσιαστεί από τον υπουργό Ἐθνικής Αμυνας Νίκο Δένδια και είχε εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Επισημαίνεται ότι, πέρα από τη εισαγωγή νέου µισθολογίου, το νομοσχέδιο κοµίζει διατάξεις που στόχο έχουν τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση του πλαισίου σταδιοδρομίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και την αναβάθμιση της λειτουργίας των στρατιωτικών σχολών των Ενόπλων, Δυνάμεων.

«Μεγαλύτερη σύνταξη»

Ὡς προς τις µισθολογικές αυξήσεις, ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε χθες στη Βουλή την προσδοκία να έχει ψηφιστεί το νομοθέτημα µέχρι τις 8 Ιανουαρίου.

«Οι αλλαγές θα ισχύσουν αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου 2025 και θέλω να ξεκαθαρίσω ότι κάθε στέλεχος θα παίρνει µέχρι την τελευταία ηµέρα που θᾳ υπηρετεί υψηλότερο µισθό από ότι παίρνει µε το υπάρχον καθεστώς, κάθε στέλεχος. θα πάρει µεγαλύτερη σύνταξη, κάθε στέλεχος θᾳ πάρει μεγαλύτερο εφάπαξ. Αν σε αυτές τις αυξήσεις προσθέσουµε το αυξημένο επίδοµα θέσης ευθύνης και το αυξημένο νέο επίδομα διοίκησης, οι αποδοχές αυξάνονται ακόµα περισσότερο». Φέροντας ως παράδειγµα τον κυβερνήτη φρεγάτας, ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι αυξήσεις του θα προσεγγίζουν το 50%.

Για τη µισθολογική κατάταξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων δημιουργούνται τρεις κατηγορίες ανάλογα με την προέλευσή τους.

Στην πρώτη κατηγορία βρίσκονται τα στελέχη που προέρχονται από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και οι απευθείας ή µε διαγωνισμό κατατασσόµενοι ή µετατασσόμενοι στο Σώμα των αξιὠματικών, στη δεύτερη οι υπαξιωµατικοί (ανθυπασπιστές και όσοι προέρχονται από τις παραγωγικές σχολές υπαξιωματικών) και οι μετατασσόµενοι και µεταταχθέντες στο Σώμα των μόνιμων υπαξιωματικών, ενώ στην τρίτη µισθολογική κατηγορία εντάσσονται τα στελέχη που προέρχονται από ΕΠΟΠ, Οπλίτες Πενταετούς Υποχρέωσης, Ἐθελοντές Μακράς Διαρκείας και Ἐθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας.

Βασική στόχευση είναι επίσης η παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στους οπλίτες ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες πραγματικού μαχητή και παροχή πιστοποιηµένης επιμόρφωσης για τῃ διασύνδεση µε την αγορά εργασίας, µε παράλληλη αύξηση της επιχειρησιακής ετοιµότητας των εφέδρων, ενώ αναμορφώνει τη στρατολογική νοµοθεσία και ιδίως των ρυθμίσεων που αφορούν τη χορήγηση αναβολής σε σπουδαστές δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στη χορήγηση αναβολής σε μόνιμους κατοίκους εξωτερικού και στην κρίση της δυνατότητας στράτευσης όσων πάσχουν από ψυχικές παθήσεις.

