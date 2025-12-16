Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξέρω ότι δεν είμαι με την Ελλάδα του «φραπέ» (Video)

Την αντίθεση της εικόνας του Κυριάκου Πιερρακάκη να εκλέγεται πρόεδρος του Eurogroup στις Βρυξέλλες και στη Βουλή να (μην) καταθέτει ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός ως «Φραπές» έφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να περιγράψει τους στόχους του για την Ελλάδα.

Μιλώντας στο vidcast «Θα Σας Ειδοποιήσουμε», στους Σπύρο Ανδριανό και Κωνσταντίνο Κίντζιο, o Κ. Μητσοτάκης σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «ότι την ίδια μέρα έχεις τον Πιερρακάκη να εκλέγεται Πρόεδρος του Eurogroup και τον επονομαζόμενο “Φραπέ” να είναι στη Βουλή με αυτό το οποίο είδαμε. Δύο Ελλάδες. Ποια Ελλάδα θα υπερισχύσει; Εγώ ξέρω με ποια Ελλάδα είμαι, ξέρω και για ποια Ελλάδα αγωνίζομαι και ξέρω ότι σε αυτή την προσπάθεια θα υπάρχουν αντιστάσεις, θα υπάρχουν μάχες τις οποίες θα χάσουμε, αλλά τελικά τον πόλεμο θα τον κερδίσουμε. Γιατί ξέρω τελικά ποια είναι η Ελλάδα η οποία εκφράζει τους περισσότερους Έλληνες».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τις τελευταίες μάχες που δίνουμε με την παλιά Ελλάδα που μας πλήγωσε και μας χρεοκόπησε», προσθέτοντας ότι στην ατζέντα «της επόμενης τετραετίας είναι η πλήρης ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα» και προτείνοντας να «δημιουργήσουμε άμεσα μια επιτροπή στη Βουλή, με διακομματικό προεδρείο και να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο με ευρύτερη συναίνεση για την πλήρη αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα».

Αναφερόμενος στο ζήτημα του κόστους ζωής, ο Κ. Μητσοτάκης είπε ότι «απάντηση στην ακρίβεια η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Είχαμε πει, λοιπόν, για τους ονομαστικούς μισθούς: μέσος μισθός 1.500 ευρώ, μεγαλύτερος αριθμός μισθωτών σε πλήρη απασχόληση και κατώτατος μισθός 950 ευρώ. Θα πετύχουμε αυτούς τους στόχους; Σας λέω με απόλυτη βεβαιότητα και τους δύο.

Όμως αυτό δεν αρκεί, προφανώς. Γι’ αυτό και τα μέτρα τα οποία συζητούμε τώρα στον Προϋπολογισμό έχουν τόσο μεγάλη σημασία, 1,76 δισεκατομμύρια σε φοροαπαλλαγές».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο περαιτέρω βελτιώσεων στη φορολόγηση των επιχειρήσεων, ο πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης της προκαταβολής φόρου των νομικών προσώπων, λέγοντας ότι «οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι η φορολογία τους επί διακυβέρνησης ΝΔ είναι σημαντικά μειωμένη. Και επίσης, εισπράττουμε πια και από φόρο εισοδήματος επιχειρήσεων πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία εισπράτταμε πριν. Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι επιχειρήσεις έχουν κέρδη, έστω και με το παράδειγμα που σας έδωσα πριν κι έστω και με μειωμένους φορολογικούς συντελεστές, μπορούν τελικά να εισφέρουν περισσότερο στον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτός είναι ένας ενάρετος κύκλος. Για το ζήτημα της προκαταβολής κρατήστε έναν αστερίσκο να με ξαναρωτήσετε του χρόνου».

Ο Κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις εκλογές, λέγοντας ότι «υπέγραψα ένα τετραετές συμβόλαιο με τους Έλληνες πολίτες. Με προσέλαβαν για τέσσερα χρόνια. Και το 2027 έχουν δύο δυνατότητες. Ή να μην ανανεώσουν το συμβόλαιο, να με απολύσουν δηλαδή, ή να μου το ανανεώσουν για τέσσερα χρόνια ακόμα». Όσον αφορά, δε, στο μέλλον, είπε ότι «δούλευα αρκετά χρόνια πριν μπω στην πολιτική και μου άρεσε πολύ η δουλειά μου. […] Από την άλλη, ξέρω ότι η πολιτική δεν είναι για πάντα. Δεν σκέφτομαι από τώρα το τι θα κάνω μετά την πολιτική, αλλά ξέρω ότι σίγουρα θα δουλέψω μετά την πολιτική, δεν έχω πρόθεση να βγω στη σύνταξη», ενώ σημείωσε δηκτικά ότι «ας γράψουν οι άλλοι τα βιβλία για εμάς».

