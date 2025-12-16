search
16.12.2025 13:52

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει πιο γρήγορα απ’ όσο πιστεύαμε

16.12.2025 13:52
pierrakakis_sepe_new

Η ψηφιακή πρόοδος της χώρας «αποδεικνύει ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει πιο γρήγορα απ’ όσο πιστεύαμε» και να βρεθεί «στην πρώτη πεντάδα της ψηφιακής Ευρώπης».

Αυτό τονίζει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρει ο υπουργός, «χθες, στο Digital Economy Forum του ΣΕΠΕ μιλήσαμε για την ψηφιακή πρόοδο της χώρας. Μια αλλαγή που χτίσαμε όλοι μαζί -κράτος και ιδιωτικός τομέας- σε μια περίοδο μεγάλων προκλήσεων. Και που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει πιο γρήγορα απ’ όσο πιστεύαμε».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης σημειώνει ότι «το 2019 θέσαμε έναν φιλόδοξο στόχο: Από ψηφιακοί ουραγοί να προσεγγίσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο της ψηφιακής διοίκησης. Τότε, ο στόχος αυτός έμοιαζε υπερβολικός, όμως με τον σωστό σχεδιασμό και την “αισιοδοξία της βούλησης”, έγινε εφικτός».

«Είχαμε το hardware, αλλά μας έλειπε το software» υπογραμμίζει, «δηλαδή η σωστή θεσμική και διοικητική αρχιτεκτονική. Η ψηφιακή πολιτική δεν ξεκινά από την τεχνολογία: Ξεκινά από τη διακυβέρνηση, τη νομοθέτηση και τον τρόπο που δουλεύει το κράτος. Σήμερα, καθώς ολοκληρώνονται τα έργα που δημοπρατήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, η Ελλάδα δεν συγκλίνει απλώς με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χώρα διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να βρεθεί στην πρώτη δεκάδα, ακόμη και στην πρώτη πεντάδα της ψηφιακής Ευρώπης. Με δημοσιονομική σταθερότητα, ισχυρή ανάπτυξη και ταχεία μείωση του χρέους, η Ελλάδα διαθέτει πλέον το υπόστρωμα για το επόμενο άλμα, πατώντας στην καινοτομία, τις συνέργειες και τη βούληση να σκεφτούμε σε ευρωπαϊκή κλίμακα».

axtsioglou 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αχτσιόγλου σε κυβέρνηση: Αφήστε την άνεση με τον πόλεμο, δε θα πάτε εσείς, τα παιδιά της εργατικής τάξης θα στείλετε στο μέτωπο

