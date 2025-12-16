Νέο κάλεσμα Τσιάρα προς τους αγρότες: Τους περιμένω και αύριο το πρωί – Συζήτηση με τη ΔΕΗ για το αγροτικό ρεύμα (Video)

Με τη φράση «τους καλώ να έρθουν και αύριο το πρωί για συνάντηση. Η κυβέρνηση έχει κάνει όλα τα απαραίτητα βήματα το προηγούμενο διάστημα αφού οι ίδιοι ζήτησαν βάση διαλόγου, το αν δεν καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου – κάτι που απεύχομαι – θα είναι θέμα που θα βρεθεί στην κρίση της κοινωνίας», ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας απηύθυνε νέο κάλεσμα για διάλογο με τους αγρότες στα μπλόκα, ενώ αναφέρθηκε και στα κρίσιμα αιτήματά τους.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Κ. Τσιάρας είπε για το αγροτικό ρεύμα ότι «η πρόταση της κυβέρνησης είναι να παρατείνει τη σταθερή τιμή του αγροτικού ρεύματος και να συζητήσουμε και για χαμηλότερη. Γίνεται μια συζήτηση με τη ΔΕΗ για να πετύχουμε τη χαμηλότερη δυνατή τιμή που δεν θα δημιουργεί πρόβλημα στην εταιρεία. Η προσπάθεια να είναι χαμηλότερη η τιμή φαίνεται ότι θα έχει επιτυχία».

Ταυτόχρονα, όσον αφορά την επιδότηση του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία, ο υπουργός είπε ότι «έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια από την ΑΑΔΕ και αναζητείτο ο τρόπος για πετρέλαιο αποφορολογημένο στην αντλία, υπάρχει πρόθεση και τεχνογνωσία να επεξεργαστεί μια λύση για να ικανοποιηθεί το αίτημα αυτό».

Για τον ΕΛΓΑ αφού επισήμανε ότι «υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά αναπλήρωσης ανά χώρα», δεσμεύτηκε ότι «ο ΕΛΓΑ είναι σε περίοδο εξυγίανσης και από το ύψος των αποζημιώσεων που έχει δώσει τα τελευταία χρόνια μετά από νοικοκύρεμα θα διαπιστώσει κανείς ότι έχει εξελιχθεί σε συνεπή ασφαλιστικό οργανισμό. Σήμερα θα πληρώσει 122 εκατ. ευρώ για τις ζημιές του παγετού της φετινής χρονιάς λόγω της χρηστής διαχείρισης και μέσω αυτής η διοίκηση έχει αποδεχθεί να καταβάλει αποζημίωση στο 100%».

Τέλος, για το «καυτό» ζήτημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων σημείωσε ότι «θα υπάρξει πρόγραμμα ανασύστασης ζωικού κεφαλαίου άλλα αυτό δεν μπορεί να γίνει εν μέσω της ευλογιάς γιατί δεν μας το επιτρέπει η ΕΕ» συμπληρώνοντας ότι «το χρονοδιάγραμμα μελετάται από την επιστημονική επιτροπή γιατί μπορεί ο ευρωπαϊκός κανονισμός να λέει 6 μήνες μετά το τελευταίο κρούσμα αλλά ίσως να μπορούμε να δούμε κάτι διαφορετικό».

