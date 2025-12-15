Πιερρακάκης: Σύντομα η Ελλάδα στην πρώτη πεντάδα της Ευρώπης στην ψηφιακή πολιτική

Την πρώτη του ομιλία, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως νέος πρόεδρος του Eurogroup, έδωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, στο συνέδριο «Digital Economy Forum 2025: From vision to impact» που πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental και διοργανώνει ο ΣΕΤΕ.

Ο πρώην υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και νυν υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε στις προκλήσεις του κλάδου της ψηφιακής τεχνολογίας μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, και στα σημαντικά έργα που έγιναν στη χώρα τα τελευταία χρόνια.

Ο ίδιος, εκτίμησε ότι σύντομα η Ελλάδα θα έχει περάσει στην πρώτη πεντάδα της Ευρώπης στην ψηφιακή πολιτική, σχολιάζοντας ότι «έχουμε πετύχει έναν άθλο μέσα σε λίγα χρόνια».

Η πρόκληση της ενσωμάτωσης βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων στο σύνολο του πληθυσμού

«Οι χρηματοδοτικές δυνατότητες του Ταμείου Ανάκαμψης μάς επέτρεψαν να φύγουμε από τη σφαίρα του αναγκαίου και να μπούμε στο πεδίο του επιθυμητού και να γίνουν και πολλά έργα της νέας φάσης, τα οποία ήταν προαπαιτούμενο να γίνουν», ανέφερε αρχικά ο κ. Πιερρακάκης, ενώ μιλώντας για την ψηφιακή πολιτική δήλωσε: «Μόλις όλα αυτά τα έργα παραδοθούν, τότε θα διαπιστώσουμε ότι η Ελλάδα θα έχει περάσει από περίπου τον μέσο όρο, ενδεχομένως στην πρώτη δεκάδα – αν όχι στην πρώτη πεντάδα – των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες θα έχουν καταφέρει να ενσωματώσουν την έννοια του ψηφιακού στις δημόσιες υπηρεσίες τους».

Μιλώντας για τις ασύρματες επικοινωνίες, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι «είμαστε από τους πρωτοπόρους με τη μετάβαση στο 5G. Στη σταθερή, έχουμε ακόμα πολλές προκλήσεις και βέβαια έχουμε τις σταθερές προκλήσεις της ενσωμάτωσης των ψηφιακών μέσων στον ιδιωτικό τομέα».

Παράλληλα, τόνισε, ότι «η πρόκληση είναι να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε βασικές ή και πιο ενδελεχείς ψηφιακές δεξιότητες στο σύνολο του πληθυσμού».

Το πρόγραμμα Μίτος και οι προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού

«H ανάγκη του ανθρώπου ορίζει την τεχνολογία», σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης αναφορικά με τη δημιουργία λύσεων μέσα στην περίοδο του Covid-19, τονίζοντας ότι «αυτό μας έκανε να ξανασχεδιάσουμε το κράτος».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και σε δύο από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους, δηλώνοντας ότι «το πρόγραμμα Mίτος είναι μία από τις μεγάλες καινοτομίες, εκτός από gov.gr».

Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup μίλησε ακόμη και για την εξαγορά του ελληνικού χρηματιστηρίου από την Euronext, λέγοντας ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε ένα περιβάλλον παγκοσμιοποίησης.

Με αφορμή τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026, δήλωσε ότι «η Ελλάδα έχει ρυθμό ανάπτυξης 2,4%». Αναλύοντας στο σκεπτικό του για την ελληνική οικονομία και τις προκλήσεις μετά το πέρας του Ταμείου Ανάκαμψης τόνισε: «Πρέπει να περάσουμε στη λογική ότι τα χρήματα δεν υπάρχουν, αλλά γεννιούνται».

Σχετικά με το δημόσιο χρέος εκτίμησε ότι «θα είμαστε κάτω από το 120% το 2029», ενώ μιλώντας, τέλος, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, σημείωσε ότι οι προκλήσεις είναι αναδυόμενες και διαρκείς.

«Η τεχνολογία διαρκώς επιταχύνει τους ρυθμούς. Το δημογραφικό επηρεάζει τον τρόπο που θα λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός βελτιώνει και ακουμπά τα πάντα. Θα περάσουμε στην επόμενη φάση. Η πρόκληση είναι πολύ μεγάλη», είπε χαρακτηριστικά.

