ΠΟΛΙΤΙΚΗ

15.12.2025 21:13

Κώστας Αρβανίτης: Να μην περάσει επαίσχυντη συμφωνία ΕΕ – Mercosur, θα πλήξει ανεπανόρθωτα αγρότες και καταναλωτές

«Όχι» στη συμφωνία ΕΕ – Mercosur λέει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης και προειδοποιεί ότι αυτή είναι κρίσιμη εβδομάδα για να μην περάσει, καθώς θα πλήξει τους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς, τους καταναλωτές, αλλά και όλους τους πολίτες της ΕΕ.

«Αυτή είναι η πιο κρίσιμη εβδομάδα, για να μην περάσει η επαίσχυντη εμπορική συμφωνία ΕΕ–Mercosur, που με πραξικοπηματικό τρόπο υπέγραψε ακριβώς πριν από έναν χρόνο η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν» σημειώνει σε ανάρτησή του στο Facebook.

Και προσθέτει:

«Την ώρα που οι Έλληνες αγρότες είναι στα μπλόκα διεκδικώντας τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ και το αύριο του πρωτογενούς τομέα, η ελληνική κυβέρνηση είναι άφωνη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Mercosur θα πλήξει ανεπανόρθωτα τον μικρό και μεσαίο Έλληνα παραγωγό.

Μαζί με τις αλλαγές στην ΚΑΠ: οδηγεί σε συγκέντρωση της παραγωγής σε λίγους, ευνοεί τις μεγάλες πολυεθνικές, υπονομεύει τη βιωσιμότητα της ελληνικής αγροτικής παραγωγής

Η Κομισιόν υπονομεύει το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αγνοεί τη σημασία συμμετοχής των εθνικών κοινοβουλίων στις μικτές εμπορικές συμφωνίες.

Στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Left από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστός ο σχεδιασμός για αυτήν τη συμφωνία αντιστεκόμαστε και εξηγούμε με τον πιο σαφή τρόπο γιατί είναι ζημιογόνα για τους Έλληνες αγρότες, τους καταναλωτές και όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνεχίζουμε τη μάχη σε Βρυξέλλες και Στρασβούργο. Syriza European Parliament The Left».

