Οι δήμαρχοι έξω από τη Βουλή διαμαρτύρονται για τον κρατικό προϋπολογισμό – Δούκας: «Υψώνουμε το ανάστημά μας»

Δήμαρχοι, μεταξύ των οποίων ο Χάρης Δούκας και ο Στέλιος Αγγελούδης, έχουν συγκεντρωθεί έξω από τη Βουλή κατά τις κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ.

Ολες οι δημοτικές υπηρεσίες στους δήμους της χώρας είναι κλειστοί σήμερα, σε μια συμβολική κίνηση, ανήμερα της ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026.

Οι Δήμοι ζητούν να αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση καθώς σε πολλές περιπτώσεις η κατάσταση είναι μη βιώσιμη.

Οι δύο δήμαρχοι μαζί με δημάρχους από πολλές μεγάλες πόλεις της χώρας, συμμετείχαν στη πορεία προς τη Βουλή κρατώντας μάλιστα και πανό για τις περικοπές στην χρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στην συγκέντρωση έξω από τη Βουλή βρέθηκαν τόσο ο Σωκράτης Φάμελλος, όσο και ο Δ. Κουτσούμπας, ενώ βγήκε να μιλήσει με τους δημάρχους και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

«Σήμερα ενώνουμε δυνάμεις και υψώνουμε ανάστημα. Θέλουμε τους δήμους μας δυνατούς για να μπορεί και η κοινωνία να είναι δυνατή. Είμαστε εδώ αιρετοί, εργαζόμενοι και πολίτες γιατί θέλουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής, τους δήμους με αρμοδιότητες και πόρους και γι’ αυτό θα παλέψουμε. Είμαστε όλοι μια μεγάλη γροθιά» ανέφερε ο Χάρης Δούκας.

