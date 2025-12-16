search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 14:35
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.12.2025 12:44

Οι δήμαρχοι έξω από τη Βουλή διαμαρτύρονται για τον κρατικό προϋπολογισμό – Δούκας: «Υψώνουμε το ανάστημά μας»

16.12.2025 12:44
doukas-dimarxoi-vouli-pano

Δήμαρχοι, μεταξύ των οποίων ο Χάρης Δούκας και ο Στέλιος Αγγελούδης, έχουν συγκεντρωθεί έξω από τη Βουλή κατά τις κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ.

Ολες οι δημοτικές υπηρεσίες στους δήμους της χώρας είναι κλειστοί σήμερα, σε μια συμβολική κίνηση, ανήμερα της ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026.

Οι Δήμοι ζητούν να αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση καθώς σε πολλές περιπτώσεις η κατάσταση είναι μη βιώσιμη.

Οι δύο δήμαρχοι μαζί με δημάρχους από πολλές μεγάλες πόλεις της χώρας, συμμετείχαν στη πορεία προς τη Βουλή κρατώντας μάλιστα και πανό για τις περικοπές στην χρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στην συγκέντρωση έξω από τη Βουλή βρέθηκαν τόσο ο Σωκράτης Φάμελλος, όσο και ο Δ. Κουτσούμπας, ενώ βγήκε να μιλήσει με τους δημάρχους και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

«Σήμερα ενώνουμε δυνάμεις και υψώνουμε ανάστημα. Θέλουμε τους δήμους μας δυνατούς για να μπορεί και η κοινωνία να είναι δυνατή. Είμαστε εδώ αιρετοί, εργαζόμενοι και πολίτες γιατί θέλουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής, τους δήμους με αρμοδιότητες και πόρους και γι’ αυτό θα παλέψουμε. Είμαστε όλοι μια μεγάλη γροθιά» ανέφερε ο Χάρης Δούκας.

Διαβάστε επίσης:

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Ευρωπαίο ανακριτή οι 8 από τους 16 συλληφθέντες – Αναζητούνται και άλλοι εμπλεκόμενοι

Στον Εισαγγελέα ο Έλληνας «Εσκομπάρ» – Πού θα κατέληγαν τα ναρκωτικά

Αγροτικό: Σε θέση μάχης παραμένουν οι αγρότες – Πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία Ευζώνων, Νίκης, Προμαχώνα και Εξοχής

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
galloi-agrotes-kinitopoiiseis
ΚΟΣΜΟΣ

Στους δρόμους και οι αγρότες στη Γαλλία – Πετούσαν κοπριά στα περιπολικά (video)

car_engine_kinitiras_aftokinito_1612_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς να διατηρήσουμε σε καλή κατάσταση τον κινητήρα ενός αυτοκινήτου τον χειμώνα

entero-new
ΥΓΕΙΑ

Λειτουργικές παθήσεις του πεπτικού: Τι είναι – Πώς αντιμετωπίζονται

souidia-skotadi
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στο… μαύρο σκοτάδι η Σουηδία: Μόνο μισή ώρα ήλιου στη Στοκχόλμη το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου

alexis_tsipras__eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Από ποια ποσοστά ξεκινάει πραγματικά το νέο κόμμα – Οι  συσχετισμοί με ΠΑΣΟΚ, στοιχεία από 6 γκάλοπ    

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ελπίδες ότι είναι ζωντανός ο 33χρονος γιατρός που εξαφανίστηκε στην Κρήτη: Το Silver Alert τον εντόπισε στα Χανιά

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 14:32
galloi-agrotes-kinitopoiiseis
ΚΟΣΜΟΣ

Στους δρόμους και οι αγρότες στη Γαλλία – Πετούσαν κοπριά στα περιπολικά (video)

car_engine_kinitiras_aftokinito_1612_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς να διατηρήσουμε σε καλή κατάσταση τον κινητήρα ενός αυτοκινήτου τον χειμώνα

entero-new
ΥΓΕΙΑ

Λειτουργικές παθήσεις του πεπτικού: Τι είναι – Πώς αντιμετωπίζονται

1 / 3