16.12.2025 11:12

Στον Εισαγγελέα ο Έλληνας «Εσκομπάρ» – Πού θα κατέληγαν τα ναρκωτικά

16.12.2025 11:12
escobar new

Το κατώφλι της Εισαγγελίας Πειραιά πέρασαν στις εννέα το πρωί οι πέντε συλληφθέντες που κρατούνταν στη ΓΑΔΑ, προκειμένου να απολογηθούν για την εμπλοκή τους στη μεγάλη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Ανάμεσα στους προσαχθέντες ξεχωρίζει ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» της επιχείρησης, του πρώην ποδοσφαιρικού παράγοντα από την Πιερία.

Ο εν λόγω άνδρας, στον οποίο έχει αποδοθεί το προσωνύμιο «Έλληνας Εσκομπάρ», έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοιες υποθέσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το πλοίο – ένα αλιευτικό ελληνικών συμφερόντων με πολωνική σημαία – είχε ξεκινήσει το ταξίδι του πριν από ημέρες από τη Νέα Μηχανιώνα.

Έφτασε στη Λατινική Αμερική, φόρτωσε την τεράστια ποσότητα κοκαΐνης και ξεκίνησε το δρομολόγιο της επιστροφής προς την Ευρώπη, με άγνωστο τελικό προορισμό.

​Η πορεία του διακόπηκε στον Ατλαντικό, ανοιχτά της Βενεζουέλας, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της DEA και της Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού.

Το σκάφος ρυμουλκήθηκε και έχει δέσει από το απόγευμα της Δευτέρας σε λιμάνι της Μαρτινίκας, όπου και θα πραγματοποιηθεί η ακριβής καταμέτρηση του φορτίου, το οποίο εκτιμάται ότι ξεπερνά τους 4 τόνους.

Το ξέπλυμα χρήματος και τα καρτέλ της κοκαΐνης σε Βενεζουέλα και Ευρώπη

Ένας νέος κύκλος έρευνας ανοίγει για το ελληνικό FBI ύστερα από τη σύλληψη του «Έλληνα Εσκομπάρ» και τον εντοπισμό της ανεμότρατας «Ουρανία Α» με τόνους κοκαΐνης στον ατλαντικό ωκεανό.

Και αυτό διότι οι αρμόδιοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. προσπαθούν να συνθέσουν ολόκληρο το παζλ της υπόθεσης. Πού θα κατέληγαν τα ναρκωτικά; Αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης εκτιμούν ότι ένα μέρος θα κατέληγε στην Ισπανία και ένα άλλο στην Ελλάδα.

«Αστρονομικά» κέρδη

Ένα δεύτερο κρίσιμο ερώτημα είναι εάν έχουν γίνει και άλλες τέτοιες μεταφορές κοκαΐνης. Έμπειροι αστυνομικοί εκτιμούν ότι τέτοιου είδους κυκλώματα δεν επιχειρούν μόνο μία φορά.

Σε περίπτωση που επαληθευτεί αυτό τότε οι ελληνικές Αρχές θα πρέπει να βρουν πού κατέληγαν τα «αστρονομικά» κέρδη που υπολογίζονται σε ποσά άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ ανά δρομολόγιο.

Πρόκειται για τεράστια ποσά που με κάποιο τρόπο ξεπλένονται, ενδεχομένως και μέσα από νόμιμες επιχειρήσεις. Ένα πεδίο έρευνας θα είναι και αυτό για τις ελληνικές Αρχές, που θα προσπαθήσουν να ακολουθήσουν τη ροή του χρήματος. Το τρίτο ερώτημα που απασχολεί την ΕΛ.ΑΣ. είναι ποιο είναι το δίκτυο που θα αναλάμβανε την παραλαβή μέρους του φορτίου στη χώρα μας και την εγχώρια διακίνησή του.

Η ανεμότρατα «Ουρανία Α» που εντοπίστηκε στον Ατλαντικό κρύβει πολλά μυστικά. Αρχικά κανείς δεν θα μάθει ποτέ πόσους τόνους κοκαΐνης μετέφερε. Και αυτό διότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι διακινητές ξεφορτώνονται στη θάλασσα ό,τι προλάβουν μέχρι το ρεσάλτο των κομάντος.

Μπορεί το ελληνικό FBI να συνδέει άμεσα το σκάφος με τον «Έλληνα Εσκομπάρ» που συνελήφθη στην Κατερίνη, ωστόσο, η ανεμότρατα είχε αλλάξει σχετικά πρόσφατα ιδιοκτησία. Πληροφορίες του iEidiseis,gr αναφέρουν ότι ο σημερινός ιδιοκτήτης είναι ένα από τα πέντε μέλη του πληρώματος που συνελήφθησαν από το γαλλικό πολεμικό ναυτικό.

Καταδίωξη στο Χαλάνδρι: Οδηγούσε ανήλικος γιος βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, με κρυμμένο κουζινομάχαιρο ο 15χρονος συνοδηγός του

Πένθος για τον Βαγγέλη Μαρινάκη: Πέθανε η μητέρα του, Ειρήνη

Λευκάδα: Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό αγοριού 2 ετών από δεξαμενή (Photos)

