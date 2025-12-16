search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

16.12.2025 11:28

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Ευρωπαίο ανακριτή οι 8 από τους 16 συλληφθέντες – Αναζητούνται και άλλοι εμπλεκόμενοι

16.12.2025 11:28
Ανά ομάδες, οδηγούνται από το πρωί ενώπιον του Ευρωπαικού ανακριτή οι 8 από τους 16 Κρητικούς, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ .

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί την Πέμπτη.

Οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με ένα βαρύ κατηγορητήριο που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τα κακουργήματα της εγκληματικής οργάνωσης, τις απάτες σχετικά με επιχορηγήσεις και της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, καθώς και άλλα αδικήματα με ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες οι περισσότεροι από τους κατηγορουμένους αρνούνται τα όσα τους αποδίδονται.

Οι 16 συλληφθέντες που μεταφέρθηκαν στην Αθήνα από την Κρήτη φέρεται να καρπώθηκαν τουλάχιστον 1,7 εκ. ευρώ το διάστημα από το 2019 έως το 2025, ενώ στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται και άλλα πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συλληφθεί και αναμένεται το επόμενο διάστημα να κληθούν από τις αρχές προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις.

1 / 3