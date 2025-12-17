Τσίμπησε στις δημοτικότητες ο Δούκας, μειώνονται οι αρνητικές γνώμες – Η «σύγκριση» με Χαρδαλιά

Ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία των εξαμηνιαίων τάσεων της MRB, που δημοσιεύτηκαν σήμερα και αφορούν σε πρόσωπα με κορυφαία αξιώματα, μεταξύ των οποίων και αυτοδιοικητικοί όπως ο Χάρης Δούκας και ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Ο δήμαρχος Αθηναίων ανεβαίνει και πάλι πάνω από το 30% στις δημοτικότητες, δείχνοντας να κεφαλαιοποιεί τις δράσεις της δημοτικής αρχής, αλλά και να κερδίζει απήχηση με τις πολιτικές του παρεμβάσεις. Το ποσοστό 30,8% είναι πολύ υψηλό με βάση και το πώς περνά στην κοινωνία το κόμμα του, το ΠΑΣΟΚ.

Το εξαιρετικό ενδιαφέρον μάλιστα είναι η σοβαρή μείωση των αρνητικών απόψεων – η έρευνα καταγράφει θετικές, αρνητικές και ουδέτερες κρίσεις. Από 42,1% που ήταν τον Ιούνιο του 2024, τώρα βρίσκονται στο 37,5%.

Από την άλλη ο Νίκος Χαρδαλιάς έχει θετικές γνώμες 30,9% – ακριβώς ίδιες δηλαδή με εκείνες του Χάρη Δούκα, μόνο που εκκινούν από διαφορετική αφετηρία κομματικής απήχησης.

Ο περιφερειάρχης Αττικής έχει αρνητικές γνώμες 47,4%, μειωμένες κατά δύο μονάδες σε σχέση με τον Ιούνιο του 2023 – ήταν στο 49,3%.

