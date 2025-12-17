Τσίμπησε στις δημοτικότητες ο Δούκας, μειώνονται οι αρνητικές γνώμες – Η «σύγκριση» με Χαρδαλιά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία των εξαμηνιαίων τάσεων της MRB, που δημοσιεύτηκαν σήμερα και αφορούν σε πρόσωπα με κορυφαία αξιώματα, μεταξύ των οποίων και αυτοδιοικητικοί όπως ο Χάρης Δούκας και ο Νίκος Χαρδαλιάς.
Ο δήμαρχος Αθηναίων ανεβαίνει και πάλι πάνω από το 30% στις δημοτικότητες, δείχνοντας να κεφαλαιοποιεί τις δράσεις της δημοτικής αρχής, αλλά και να κερδίζει απήχηση με τις πολιτικές του παρεμβάσεις. Το ποσοστό 30,8% είναι πολύ υψηλό με βάση και το πώς περνά στην κοινωνία το κόμμα του, το ΠΑΣΟΚ.
Το εξαιρετικό ενδιαφέρον μάλιστα είναι η σοβαρή μείωση των αρνητικών απόψεων – η έρευνα καταγράφει θετικές, αρνητικές και ουδέτερες κρίσεις. Από 42,1% που ήταν τον Ιούνιο του 2024, τώρα βρίσκονται στο 37,5%.
Από την άλλη ο Νίκος Χαρδαλιάς έχει θετικές γνώμες 30,9% – ακριβώς ίδιες δηλαδή με εκείνες του Χάρη Δούκα, μόνο που εκκινούν από διαφορετική αφετηρία κομματικής απήχησης.
Ο περιφερειάρχης Αττικής έχει αρνητικές γνώμες 47,4%, μειωμένες κατά δύο μονάδες σε σχέση με τον Ιούνιο του 2023 – ήταν στο 49,3%.
