Στην Πίνδο ο Μητσοτάκης για τα Χριστούγεννα

Στην Πίνδο θα βρεθεί τις ημέρες των Χριστουγέννων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με την «Καθημερινή».

Υπενθυμίσουμε ότι στον πρωθυπουργό αρέσει, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη, να παίρνει αποφάσεις στα βουνά. Δεν ξέρουμε αν θα προχωρήσει ή όχι στον φημολογούμενο ανασχηματισμό μετά τις γιορτές.

Στην περιοχή θα βρίσκεται και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, αφού θα πέράσει τις ημέρες στο πατρικο του στα Ιωάννινα. Δεν είναι ακόμα γνωστό εαν θα συναντηθούν. Ο κ. Τασούλας θα είναι στις Αθήνα στις 24 Δεκεμβρίου, προκειμένου να ακούσει τα κάλαντα στο Προεδρικό Μέγαρο καθώς και την Παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιας.

