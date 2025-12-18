Στην Πίνδο ο Μητσοτάκης για τα Χριστούγεννα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στην Πίνδο θα βρεθεί τις ημέρες των Χριστουγέννων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με την «Καθημερινή».
Υπενθυμίσουμε ότι στον πρωθυπουργό αρέσει, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη, να παίρνει αποφάσεις στα βουνά. Δεν ξέρουμε αν θα προχωρήσει ή όχι στον φημολογούμενο ανασχηματισμό μετά τις γιορτές.
Στην περιοχή θα βρίσκεται και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, αφού θα πέράσει τις ημέρες στο πατρικο του στα Ιωάννινα. Δεν είναι ακόμα γνωστό εαν θα συναντηθούν. Ο κ. Τασούλας θα είναι στις Αθήνα στις 24 Δεκεμβρίου, προκειμένου να ακούσει τα κάλαντα στο Προεδρικό Μέγαρο καθώς και την Παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιας.
Διαβάστε επίσης
Η γκάφα με τον ΕΛΓΑ και το «πισωγύρισμα»
Κι όμως κάποιοι στην κεντροαριστερά επιμένουν στον διάλογο
Opinion Poll: Οι… επιδόσεις των νέων κομμάτων από Τσίπρα και Σαμαρά
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.