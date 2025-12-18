Διαμαντής Καραναστάσης: Του πήραν το δίπλωμα για ένα μήνα – Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για τον Διαμαντή Καραναστάση, από τους αστυνομικούς της Τροχαίας Αθηνών, καθώς ο πρώην βουλευτής εντοπίστηκε να οδηγεί έχοντας καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Ο πρώην βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας και σύντροφος της Ζωής Κωνσταντοπούλου οδηγούσε το βράδυ της Τετάρτης το αυτοκίνητό του, στο κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Αμαλίας όταν ελέγχθηκε και του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες από τον ΚΟΚ κυρώσεις.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτοερευνητή – Οι έρευνες για αγνοούμενους με κβαντική φυσική, DNA και… Nintendo

Ρόδος: Τριάντα μήνες φυλακή σε 59χρονο δάσκαλο καράτε για ασελγείς πράξεις σε ανήλικες μαθήτριές του

Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στην Παιανία – Κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή (Video)







