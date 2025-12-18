search
ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

18.12.2025

Διαμαντής Καραναστάσης: Του πήραν το δίπλωμα για ένα μήνα – Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για τον Διαμαντή Καραναστάση, από τους αστυνομικούς της Τροχαίας Αθηνών, καθώς ο πρώην βουλευτής εντοπίστηκε να οδηγεί έχοντας καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Ο πρώην βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας και σύντροφος της Ζωής Κωνσταντοπούλου οδηγούσε το βράδυ της Τετάρτης το αυτοκίνητό του, στο κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Αμαλίας όταν ελέγχθηκε και του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες από τον ΚΟΚ κυρώσεις.

Κρήτη: Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτοερευνητή – Οι έρευνες για αγνοούμενους με κβαντική φυσική, DNA και… Nintendo

Ρόδος: Τριάντα μήνες φυλακή σε 59χρονο δάσκαλο καράτε για ασελγείς πράξεις σε ανήλικες μαθήτριές του

Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στην Παιανία – Κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή (Video)




ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Επίθεση στο σπίτι γνωστού ζωγράφου μετά τις αντιδράσεις για έκθεσή του με εικόνες του Χριστού και της Παναγίας

ADVERTORIAL

«Μίκης»: Η νέα συμπαραγωγή της COSMOTETV για τη ζωή και το έργο του κορυφαίου Έλληνα μουσικοσυνθέτη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: «Δεν δραπέτευσε από το Στρασβούργο για να αποφύγει τη σύλληψη» λέει το περιβάλλον του

ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για τις συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία: «Πλησιάζουν σε κάτι – Ελπίζω το Κίεβο να κινηθεί γρήγορα»

ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το Κέντρο Κένεντι μετονομάστηκε σε «Τραμπ-Κένεντι»

ΚΟΣΜΟΣ

Πολική αρκούδα υιοθετεί ένα μικρό σε μια σπάνια καταγεγραμμένη περίπτωση

ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά - «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κασιμάτη ψήφισε κόντρα στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ τις αμυντικές δαπάνες - Τα σενάρια για τον επόμενο σταθμό της

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίμπησε στις δημοτικότητες ο Δούκας, μειώνονται οι αρνητικές γνώμες - Η «σύγκριση» με Χαρδαλιά

ΚΑΛΧΑΣ

Στα ρηχά η κυβέρνηση, το λάθος με τον Παππά, τα μηνύματα της Άννας, ο Τσίπρας σώζει ΣΥΡΙΖΑ και βυθίζει Συριζαίους, η Καρυστιανού φτιάχνει λίστες

