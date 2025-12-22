Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών για έφοδο ΣΔΟΕ: «Δεν τρομοκρατούμαστε» – Δεν υπογράφει η Καρυστιανού

Τα βέλη του εξαπολύει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών κατά της κυβέρνησης για τη χρονική στιγμή που έγινε η έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του συλλόγου.

Αίσθηση προκαλεί ότι την ανακοίνωση δεν υπογράφει η Μαρία Καρυστιανού, που είναι προόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών.

«Σαν να μην έφταναν οι συστηματικές μεθοδεύσεις, η προσπάθεια συγκάλυψης και τα συνεχόμενα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε στον αγώνα μας για την αποκάλυψη της αλήθειας σχετικά με το έγκλημα των Τεμπών. Η κυβέρνηση προχώρησε ένα βήμα παραπέρα. Όλως τυχαίως (!) αποφάσισε να στείλει τον ΣΔΟΕ για έλεγχο στο γραφείο του συλλόγου μας, ακριβώς την ημέρα που δίναμε μεγάλη μάχη για να γίνουμε δεκτοί ως υποστηρίζοντες την κατηγορία στη δίκη για τις αλλοιώσεις, τις καθυστερήσεις και τα παιχνίδια με το βιντεοληπτικό υλικό από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας!», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Προφανώς και δεν θεωρούμε ότι είμαστε υπεράνω ελέγχου αλλά η σημειολογία της συγκυρίας αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι απέναντί μας έχουμε ένα εχθρικό κράτος», συμπληρώνει.

Και διαμηνύει πως δεν «ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση και το σύστημα που θέλουν να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια, που αφήνουν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα να αλωνίζουν και να κερδοσκοπούν σε βάρος μας, δρώντας από κοινού στα τρένα και σε άλλες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, είναι μακριά γελασμένοι. Δεν τρομοκρατούμαστε! Δε σταματάμε! Συνεχίζουμε!»

Υπογράφουν

Παύλος Ασλανίδης, Αντιπρόεδρος

Ελένη Βασάρα, Γραμματέας

Μιρέλα Ρούτσι, Ταμίας

Βασίλης Παυλίδης, Μέλος

Αναστάσιος Ταχματζίδης, Μέλος

