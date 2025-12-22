search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 22:04
22.12.2025 18:58

Σαρωτικοί έλεγχοι από την τροχαία: Οδηγός εγκατέλειψε το αμάξι του σε στάση λεωφορείου για να αποφύγει το μπλόκο

22.12.2025 18:58
Troxaia

Σαρωτικούς έλεγχους έχει ξεκινήσει η τροχαία στο πλαίσιο της εορταστικής περιόδου. 

Στις 18-22 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν 19.712 έλεγχοι στην Αττική, που οδήγησαν στη βεβαίωση 262 παραβάσεων για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Επτά οδηγοί συνελήφθησαν στην Αττική επειδή εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0,60 mg/l. 

Μάλιστα, ένας οδηγός εγκατέλειψε το όχημά του μπροστά από στάση λεωφορείου, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο. Σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών. 

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό τις επόμενες μέρες. 

carabinieri
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Επίθεση συμμορίας ανηλίκων σε 15χρονο – Τον ανάγκασαν να γδυθεί και επιχείρησαν να τον ληστέψουν

ISAP NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Απόπειρα αυτοκτονίας στον ΗΣΑΠ – Έπεσε στις ράγες στα Κάτω Πατήσια

tilemarathonios-ant1
MEDIA

ΑΝΤ1: Πάνω από 1,1 εκατ. ευρώ είχαν συγκεντρωθεί έως τις 21.00 στον χριστουγεννιάτικο τηλεμαραθώνιο αλληλεγγύης

banksy
LIFESTYLE

Νέο γκράφιτι του Banksy στο Λονδίνο με παιδιά που χαζεύουν τα αστέρια

chris rea 55- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Chris Rea: H συγκινητική ιστορία πίσω από το εμβληματικό τραγούδι του, «Driving Home for Christmas»

KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

androulakis tsipras karystianoi kasselakis
ΚΑΛΧΑΣ

Το μπραντεφέρ κυβέρνησης–αγροτών, το μυστικό γκάλοπ της Χαριλάου, η Καρυστιανού ψάχνει υποψηφίους, τέλος το δίπορτο για βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασσελάκης

soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

edotv11
LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

solwmou_mente_fuerte
LIFESTYLE

Mente Fuerte για Σολωμού: Ό,τι και να συμβεί δεν θα σταματήσει να είναι οικογένειά μου

