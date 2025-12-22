Σαρωτικοί έλεγχοι από την τροχαία: Οδηγός εγκατέλειψε το αμάξι του σε στάση λεωφορείου για να αποφύγει το μπλόκο

Σαρωτικούς έλεγχους έχει ξεκινήσει η τροχαία στο πλαίσιο της εορταστικής περιόδου.

Στις 18-22 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν 19.712 έλεγχοι στην Αττική, που οδήγησαν στη βεβαίωση 262 παραβάσεων για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Επτά οδηγοί συνελήφθησαν στην Αττική επειδή εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0,60 mg/l.

Μάλιστα, ένας οδηγός εγκατέλειψε το όχημά του μπροστά από στάση λεωφορείου, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο. Σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό τις επόμενες μέρες.

