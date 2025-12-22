Πότε θα σταλούν τα πρώτα ραβασάκια από τις έξυπνες κάμερες – Αυτά είναι τα 8 σημεία στην Αττική που σαρώνουν

Από τα μέσα Ιανουαρίου θα σταλούν τα πρώτα «ραβασάκια» για τις παραβάσεις που κατέγραψαν οι «έξυπνες κάμερες», όπως ανακοίνωσε, μιλώντας στην EΡΤnews ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος έδωσε διευκρινίσεις και για τις ενστάσεις οι οποίες θα γίνονται ηλεκτρονικά.

«Μόλις βγει στον αέρα το ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής των κλήσεων, θα μπορούμε ψηφιακά να βλέπουμε τη φωτογραφία ή το βίντεο τη στιγμή που περνάμε με κόκκινο ή τη στιγμή που περνάμε μιλώντας στο κινητό. Κάνουμε ηλεκτρονικά την ένστασή μας και θα κλείνουμε ραντεβού αν θέλουμε να μιλήσουμε με κάποιον αξιωματικό σε αστυνομικό τμήμα. Θα υπάρχει περιθώριο 13 ημερών για ενστάσεις», ανέφερε υπογραμμίζοντας πως σύντομα η κλήση θα έρχεται με μήνυμα αυθημερόν.

2.500 παραβάσεις σε 4 μέρες

Από τα 8 σημεία που λειτουργούν οι κάμερες του πιλοτικού συστήματος της Αττικής, η κάμερα στη Λεωφόρο Συγγρού από την Τρίτη έως την Παρασκευή έχει καταγράψει περισσότερες από 1.000 παραβιάσεις κινητού και ζώνης και περίπου 800 παραβιάσεις ορίου ταχύτητας με όριο τα 90km/hr.

Άλλες σοβαρές παραβάσεις περιλαμβάνουν 480 παραβάσεις ερυθρού σηματοδότη στη Λ. Μεσογείων-Χαλανδρίου και 285 παραβάσεις στη Λ. Βουλιαγμένης-Τήνου.

«Όταν παραβιάζεις τον ΚΟΚ την πληρώνουν και οι άλλοι. Έχουν χαθεί νέοι άνθρωποι στους ελληνικούς δρόμους και ο απολογισμός των δύο νεκρών την ημέρα πρέπει να μηδενιστεί», ανέφερε ο κ. Παπαστεργίου.

Φαίνεται και ο οδηγός με τις νέες κάμερες

Παράλληλα, σημείωσε πως με τις νέες κάμερες διακρίνεται πλέον και ο οδηγός. «Στη Συγγρού με τις νέες κάμερες διακρίνεται ο οδηγός και μάλιστα να πηγαίνει με 90 χιλιόμετρα την ώρα και τα δύο του χέρια στο κινητό», τόνισε και πρόσθεσε:

«Ελπίζω μέσα Γενάρη να έχουμε υπογράψει πλέον με τις εταιρείες που παίρνουν τον διαγωνισμό για να ξεκινήσει να λειτουργεί το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα που ετοιμάζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ως τότε οι κάμερες θα διασυνδεθούν με το υπάρχον σύστημα της Τροχαίας».

Σχετικά με τις λεωφορειολωρίδες, τρέχει διαγωνισμός για 600 κάμερες. «Συνεπώς πολύ σύντομα θα δούμε τις λεωφορειολωρίδες να αδειάζουν», είπε ο Δημήτρης Παπαστεργίου.

«Και αυτό το λέω γιατί ειπώθηκε και στη Βουλή όταν περάσαμε τον Δεκέμβριο το νομοσχέδιο ότι δεν φροντίζουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κι όμως, όταν βάζεις κάμερες και τελικά με αυτό τον τρόπο καταφέρνεις να αδειάσεις μια λεωφορειολωρίδα, στην ουσία πετυχαίνεις καλύτερες δημόσιες συγκοινωνίες», είπε ο Δημήτρης Παπαστεργίου.

Τα σημεία που λειτουργούν οι κάμερες ΑΙ

Τα 8 σημεία στα οποία λειτουργούν πιλοτικά οι μοναδικές κάμερες AI (και ανήκουν αποκλειστικά στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης), περιλαμβάνουν τον Δήμο Αθηναίων στην Πανεπιστημίου και Βασ. Σοφίας, τον Δήμο Αγίας Παρασκευής στη Λ. Μεσογείων και Λ. Χαλανδρίου, καθώς και περιοχές όπως η Ραφήνα και η Καλλιθέα.

Συνοπτικά:

Δήμος Αθηναίων – Πανεπιστημίου και Λ. Βασ. Σοφίας

Δήμος Αγίας Παρασκευής – Λ. Μεσογείων και Λ. Χαλανδρίου

Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου – Λ. Μαραθώνος και Φλέμινγκ

Δήμος Καλλιθέας – Λ. Συγγρού και Αγίας Φωτεινής

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης – Λ. Ποσειδώνος και Ερμού

Δήμος Αλίμου – Λ. Ποσειδώνος και Λ. Αλίµου

Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης – Λ. Βουλιαγµένης και Τήνου

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού – Λ. Κηφισίας και Εθν. Αντιστάσεως

