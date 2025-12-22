Αλεξανδρούπολη: Στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό ο παππούς του 3χρονου που πέθανε από ασιτία – Έσπασαν το σπίτι της οικογένειας (video)

Οργή επικρατεί στην Αλεξανδρούπολη για τον θάνατο του 3χρονου παιδιού από ασιτία, μία υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα pameevro.gr, ο παππούς του 3χρονου παιδιού νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που σύμφωνα με τις πληροφορίες, δέχθηκε από ομάδα ατόμων της περιοχής.

Την ίδια ώρα το σπίτι της οικογένειας του 3χρονου είναι σχεδόν διαλυμένο, με σπασμένα τζάμια, κατεστραμμένα έπιπλα και σημαντικές φθορές σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.

Η οργή της γειτονιάς για τον θάνατο του μικρού αγοριού μετατράπηκε σε πράξη αυτοδικίας, αφήνοντας πίσω έναν βαρύ τραυματία και ένα σπίτι που θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο, την ώρα που η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.​

Στο επίκεντρο της τραγωδίας βρίσκεται ο θάνατος του 3χρονου, το οποίο ζούσε σε συνθήκες που ερευνώνται και -σύμφωνα με πληροφορίες- περιλαμβάνουν πολυήμερη απομόνωσή του σε δωμάτιο χωρίς τροφή και νερό.

Η 23χρονη μητέρα του 3χρονου έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, Τρίτη.

Διαβάστε επίσης:

Θρίλερ στην Αργολίδα: Εντοπίστηκε πτώμα σε αποθήκη μετά από φωτιά

Ασλανίδης «αδειάζει» Καρυστιανού: Να παραιτηθεί από πρόεδρος του συλλόγου, «έπεσε στην παγίδα των δημοσκοπήσεων» (Video)

Θεσσαλονίκη: «Πενηντάρηδες» νταήδες ξυλοκόπησαν 13χρονο σε αγώνα βόλεϊ γιατί τους… ενοχλούσε το τύμπανο