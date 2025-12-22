search
ΔΥΠΑ: 2.000 νέες θέσεις εργασίας για ΑμεΑ σε Δήμους, μέχρι πότε η προθεσμία για τις αιτήσεις

Στις 5 Ιανουαρίου 2026 εκπνέει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού για συμμετοχή στο Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία 2.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, για ανέργους Ατόμων με Αναπηρία, ενισχύοντας την ουσιαστική ένταξη και επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας gov.gr, στη διεύθυνση ΕΔΩ.

Ωφελούμενοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ, οι οποίοι κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους ανήκουν στην κατηγορία των Ατόμων με Αναπηρία.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού, οι οποίοι μέσω της συμμετοχής τους:

  • ενισχύουν τις κοινωνικές και διοικητικές τους υπηρεσίες
  • προωθούν ενεργά πολιτικές ένταξης και ίσων ευκαιριών
  • συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο συμπεριληπτικού δημόσιου τομέα.

