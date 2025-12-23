search
ΤΡΙΤΗ 23.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

23.12.2025 08:26

Θεσσαλονίκη: Επίθεση με μολότοφ σε περιπολικό πίσω από το Τουρκικό Προξενείο – Εννέα προσαγωγές (video)

23.12.2025 08:26
peripoliko_thessaloniki_new

Στόχος αγνώστων με μολότοφ έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης (22/12) το περιπολικό της Άμεσης Δράσης, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από το τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης.

Η εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 2:15 και σ’ αυτήν συμμετείχαν γύρω στα δέκα άτομα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, οι δράστες έριξαν δέκα αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ εναντίον του σταθμευμένου περιπολικού, προκαλώντας υλικές ζημιές στο όχημα.

Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ έγιναν εννέα προσαγωγές ατόμων, χωρίς όμως να προκύψει κάτι επιβαρυντικό εις βάρος τους.

Το περιστατικό ερευνάται από τις Αρχές.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
london new
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Το 2025 φαίνεται ότι θα είναι η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα

skarmoutsos-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Σκαρμούτσος: «Ξεκίνησα τα ναρκωτικά στα 14 – Θεωρούσα ότι είμαι σκουπίδι και ίσως ήμουν» (Video)

seires_new
MEDIA

Οι σειρές με σόγια και παιδιά έχουν… ρεύμα

wisconsin_teacher
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στη φυλακή η δασκάλα που κακοποίησε σεξουαλικά 11χρονο μαθητή της – Τα… 35.000 SMS, τα κλάματα και η «συγγνώμη» (video)

SXOLEIO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα το τελευταίο κουδούνι του 2025 – Πότε ανοίγουν ξανά τα σχολεία το 2026

zigaria-new
ΥΓΕΙΑ

Αυτή είναι η καλύτερη ώρα να ανεβείς στη ζυγαριά

KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

solwmou_mente_fuerte
LIFESTYLE

Mente Fuerte για Σολωμού: Ό,τι και να συμβεί δεν θα σταματήσει να είναι οικογένειά μου

androulakis tsipras karystianoi kasselakis
ΚΑΛΧΑΣ

Το μπραντεφέρ κυβέρνησης–αγροτών, το μυστικό γκάλοπ της Χαριλάου, η Καρυστιανού ψάχνει υποψηφίους, τέλος το δίπορτο για βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασσελάκης

kostas_anestidis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ανεστίδης: Αδιανόητες γκάφες από Μαξίμου με τις διαρροές για ελέγχους και «δίωξη» στον αγρότη – Σκηνικό… Όργουελ

