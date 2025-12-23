Πρωτοχρονιά με stars: Μαραβέγιας – Μόρφη στο Σύνταγμα, Φουρέιρα στο Πεδίον του Άρεως, Κλαυδία στο Πάρκο Τρίτση

Με εκπλήξεις, φαντασμαγορικά σόου και μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής υποδέχεται η Αθήνα το νέο έτος, με κεντρικά σημεία της πόλης να μετατρέπονται σε ανοιχτές σκηνές γιορτής.

Οι φετινές γιορτινές εκδηλώσεις φιλοδοξούν να ενώσουν μικρούς και μεγάλους σε μια κοινή εμπειρία χαράς και ψυχαγωγίας, με ποικίλες δράσεις, παραστάσεις και συναυλίες σε κάθε «γωνιά» της πρωτεύουσας.

Αλλαγή χρονιάς στο Σύνταγμα με Μαραβέγια και Μόρφη

Την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, η καρδιά της πόλης χτυπά δυνατά στο Σύνταγμα. Από τις 22:00, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων δίνει το σύνθημα, με γιορτινές μελωδίες να προετοιμάζουν το κλίμα για τη μεγάλη βραδιά. Live μουσική, ρυθμός, χορός και αγαπημένοι καλλιτέχνες συνθέτουν μια φαντασμαγορική γιορτή που ενώνει όλη την πόλη.

Όπως αποκάλυψε ο Χάρης Δούκας, στη σκηνή ανεβαίνουν ο Κωστής Μαραβέγιας και η Ρένα Μόρφη σε μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις.

«Ξεκινήσαμε από 20 Δεκεμβρίου και θα συνεχίσουμε μέχρι τις αρχές του Ιανουαρίου. Πάρα πολλές εκδηλώσεις σε κάθε γειτονιά με τραγούδια, χορούς… Και Πρωτοχρονιά, στην αλλαγή του χρόνου με Μαραβέγια, Μόρφη. Ο Μουτσινάς και η Σωτηροπούλου θα είναι οι παρουσιαστές. Θα έχουμε πολύ όμορφες εκπλήξεις για την Πρωτοχρονιά! Πολύ ωραία τραγούδια και ένα drone show καταπληκτικό με ένα ειδικό αφιέρωμα, αλλά δεν θέλω να πω περισσότερες λεπτομέρειες γιατί θα είναι μια πολύ ωραία έκπληξη» ανέφερε -μεταξύ άλλων- ο δήμαρχος Αθηναίων.

Πεδίον του Άρεως: Pop και dance ρυθμοί με την Ελένη Φουρέιρα

Στο ίδιο κλίμα χαράς και γιορτινής διάθεσης, το Πεδίον του Άρεως μετατρέπεται σε ένα μεγάλο open-air πάρτι για την αλλαγή του χρόνου, με την Ελένη Φουρέιρα να αναλαμβάνει το κεντρικό μουσικό πρόγραμμα της βραδιάς.

Η pop diva υπόσχεται να δώσει τον δικό της δυναμικό παλμό στο κοινό, σε μια συναυλία γεμάτη ένταση, ρυθμό και ενέργεια. Τη μουσική σκηνή θα πλαισιώσουν ο ZAF και ο DJ Bobito, οι οποίοι θα προετοιμάσουν το έδαφος για ένα εκρηκτικό ξεκίνημα της νέας χρονιάς, με dance vibes και σύγχρονους ήχους να ανεβάζουν τη διάθεση στα ύψη! Κορυφαία hits και εντυπωσιακές ερμηνείες αναμένεται να καθηλώσουν το κοινό σε μια βραδιά που πρόκειται να μείνει αξέχαστη…

Πάρκο Τρίτση: Alternative και ηλεκτρονικοί ήχοι με την Κλαυδία

Σε διαφορετικό μουσικό ύφος, το Πάρκο Τρίτση φιλοξενεί την Κλαυδία μαζί με τους Playmen, οι οποίοι προτείνοντας μια πιο alternative και ηλεκτρονική προσέγγιση για την υποδοχή της νέας χρονιάς, χαρίζουν στο κοινό μια εναλλακτική εμπειρία διασκέδασης με σύγχρονους ήχους, ιδιαίτερες ενορχηστρώσεις και διαφορετικά vibes, μακριά από τα κλασικά pop και dance μοτίβα.

Φώτα, πυροτεχνήματα, εκπλήξεις, δυνατή μουσική και φυσικά, αντίστροφη μέτρηση για τον ερχομό του νέου έτους συνθέτουν την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην πρωτεύουσα, σε μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, χαμόγελα και ευχές για το 2026!

