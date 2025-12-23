search
ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 09:18
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.12.2025 07:06

Σεισμός 3,3 Ρίχτερ στην Κω – Κοντά στο χωριό Κέφαλος το επίκεντρο

23.12.2025 07:06
seismos_seismografoi_new

Σεισμός μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στην Κω στις 11:09 το βράδυ της Δευτέρας (22.12.2025).

Ο σεισμός στην Κω προέρχεται από τον εστιακό χώρο που βρίσκεται σε απόσταση επτά χιλιομέτρων ανατολικά – βορειοανατολικά του χωριού Κέφαλος στην Κω.

Στα 108,1 χιλιόμετρα εκτιμάται το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης.

Διαβάστε επίσης

Πτώση ατόμου στις ράγες του Ηλεκτρικού στα Κάτω Πατήσια

Σέρρες: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε οδηγό πατινιού

Κώστας Ανεστίδης: Αδιανόητες γκάφες από Μαξίμου με τις διαρροές για ελέγχους και «δίωξη» στον αγρότη – Σκηνικό… Όργουελ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
wisconsin_teacher
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στη φυλακή η δασκάλα που κακοποίησε σεξουαλικά 11χρονο μαθητή της – Τα… 35.000 SMS, τα κλάματα και η «συγγνώμη» (video)

SXOLEIO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα το τελευταίο κουδούνι του 2025 – Πότε ανοίγουν ξανά τα σχολεία το 2026

anagnostopoulos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο – πρώην- γενικός που δεν πολιτεύεται

bechkams-new
LIFESTYLE

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ μπλόκαρε τους γονείς του στα social media – Μεγαλώνει η ένταση στην οικογένεια

akinita_2307_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα 2026 – Νέο «ράλι» σε μια αγορά δύο ταχυτήτων 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zigaria-new
ΥΓΕΙΑ

Αυτή είναι η καλύτερη ώρα να ανεβείς στη ζυγαριά

KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

solwmou_mente_fuerte
LIFESTYLE

Mente Fuerte για Σολωμού: Ό,τι και να συμβεί δεν θα σταματήσει να είναι οικογένειά μου

androulakis tsipras karystianoi kasselakis
ΚΑΛΧΑΣ

Το μπραντεφέρ κυβέρνησης–αγροτών, το μυστικό γκάλοπ της Χαριλάου, η Καρυστιανού ψάχνει υποψηφίους, τέλος το δίπορτο για βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασσελάκης

kostas_anestidis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ανεστίδης: Αδιανόητες γκάφες από Μαξίμου με τις διαρροές για ελέγχους και «δίωξη» στον αγρότη – Σκηνικό… Όργουελ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 09:16
wisconsin_teacher
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στη φυλακή η δασκάλα που κακοποίησε σεξουαλικά 11χρονο μαθητή της – Τα… 35.000 SMS, τα κλάματα και η «συγγνώμη» (video)

SXOLEIO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα το τελευταίο κουδούνι του 2025 – Πότε ανοίγουν ξανά τα σχολεία το 2026

anagnostopoulos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο – πρώην- γενικός που δεν πολιτεύεται

1 / 3