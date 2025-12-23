Σεισμός 3,3 Ρίχτερ στην Κω – Κοντά στο χωριό Κέφαλος το επίκεντρο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σεισμός μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στην Κω στις 11:09 το βράδυ της Δευτέρας (22.12.2025).
Ο σεισμός στην Κω προέρχεται από τον εστιακό χώρο που βρίσκεται σε απόσταση επτά χιλιομέτρων ανατολικά – βορειοανατολικά του χωριού Κέφαλος στην Κω.
Στα 108,1 χιλιόμετρα εκτιμάται το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης.
