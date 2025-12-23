Σεισμός 3,3 Ρίχτερ στην Κω – Κοντά στο χωριό Κέφαλος το επίκεντρο

Σεισμός μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στην Κω στις 11:09 το βράδυ της Δευτέρας (22.12.2025).

Ο σεισμός στην Κω προέρχεται από τον εστιακό χώρο που βρίσκεται σε απόσταση επτά χιλιομέτρων ανατολικά – βορειοανατολικά του χωριού Κέφαλος στην Κω.

Στα 108,1 χιλιόμετρα εκτιμάται το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης.

