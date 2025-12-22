Σέρρες: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε οδηγό πατινιού

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Διερχόμενο Ι.Χ. παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 50χρονο από το Πακιστάν στις Σέρρες.
Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 18.30 στην επαρχιακή οδό Ψυχικού – Πεθελινού. Ο 50χρονος που επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι, εργαζόταν σε κτηνοτροφική μονάδα της περιοχής.
