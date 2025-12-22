Ρεβεγιόν στα μπλόκα για τους αγρότες: «Παρκάρουν» στην άκρη τα τρακτέρ για τους ταξιδιώτες, κόντρα στην τακτική της κυβέρνησης

Σαν ένα μπλόκο αγρότες από όλη τη χώρα αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση, δηλώνοντας ανυποχώρητη στάση μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματα επιβίωσης που προβάλλουν. Είναι έτοιμοι για Χριστούγεννα στα μπλόκα, όμως ξεκαθαρίζουν ότι από την Τρίτη θα μετακινήσουν τα τρακτέρ στις άκρες των δρόμων ώστε να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους οι ταξιδιώτες των Χριστουγέννων.

«Αν νομίζει η κυβέρνηση ότι θα τα σπάσουν τα μπλόκα είναι γελασμένοι. Εμείς συνεχίζουμε και θα είμαστε ακόμη πιο δυναμικοί στις κινητοποιήσεις, οι οποίες θα γίνουν και τις δράσεις», τονίζουν χαρακτηριστικά οι αγρότες.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, οι αγρότες έκλεισαν για ώρες τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά, με την τροχαία, όμως, να εκτρέπει την κυκλοφορία όλων των οχημάτων προς την Παλαιά Εθνική Οδό, όπως υποστηρίζει, για λόγους ασφαλείας των οδηγών αλλά και των ίδιων των αγροτών.

Την Τρίτη οι αγρότες αναμένεται να αρχίσουν την αναδιάταξη των τρακτέρ σε πολλά σημεία των Εθνικών Οδών, προκειμένου να είναι απρόσκοπτη η μετακίνηση των εκδρομέων. Με τρόπο τέτοιο ώστε τουλάχιστον τα Ι. Χ. αυτοκίνητα να περνούν μέσα από τα μπλόκα. Τονίζουν όμως ότι δεν είναι δική τους η απόφαση για τον αν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία καθώς η αστυνομία είναι εκείνη που θα πάρει τη σχετική απόφαση για το αν θα συνεχιστεί δηλαδή ή όχι η εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Αυτό συνέβαινε και τις προηγούμενες ημέρες, αλλά την Τρίτη, θα γίνει πιο οργανωμένα, με αναδιάταξη των τρακτέρ ενώ επί της ουσίας οι αγρότες τοποθετούνται σε αυτό το μπρα ντε φερ, λέγοντας ότι κάνουν έκκληση στην κυβέρνηση να επιτρέψει στους ταξιδιώτες να περάσουν κανονικά από την Εθνική Οδό και οι ίδιοι θα κάνουν ό, τι μπορούν γι’ αυτό από την πλευρά τους.

Άλλωστε το «δεν ταλαιπωρούμε τους πολίτες» από τους αγρότες, στριμώχνει την κυβέρνηση, η οποία βρισκόμενη σε αμηχανία, συνεχίζει την προσπάθεια να ξυπνήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό, που μέχρι τώρα έχει πέσει στο κενό, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας στηρίζει τις μορφές των κινητοποιήσεών τους.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης και η στοχοποίηση συνδικαλιστών, λένε οι αγρότες. Όπως οι ψευδείς φήμες περί ποινικής δίωξης στον αγροτοσυνδικαλιστή από τα Μάλγαρα, Κώστα Ανεστίδη που διακινούνται στο ΑΠΕ και… μαζεύονται όταν διαψεύδονται.

Η κυβέρνηση πρώτα προσπάθησε να υποβαθμίσει τις αγροτικές κινητοποίησεις, στη συνέχεια επιχείρησε να τις καταστείλει, την ώρα που επιμένει διαρκώς να στρέψει την κοινωνία εναντίον των αγροτών, με όλες τις τακτικές της για «εκτόνωση» να μην πιάνουν τόπο, όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις.

Αν και η τελευταία γραμμή άμυνας της κυβέρνησης απέναντι στις αγροτικές κινητοποιήσεις είναι ο περιβόητος «κοινωνικός αυτοματισμός», πληθαίνουν οι καταγγελίες ότι εμπόδια στις μετακινήσεις θέτει η αστυνομία, η οποία κλείνει δρόμους για όλα τα οχήματα.

Τώρα, μετά τις καταγγελίες ότι η αστυνομία ευθύνεται για τις καθυστερήσεις, την ταλαιπωρία και τους κλειστούς δρόμους, η ΕΛ.ΑΣ. μέσω πηγών υποστηρίζει πως είναι «επιβεβλημένη η ρύθμιση και η εκτροπή κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων».

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση συνεχίζει να πετάει στους αγρότες το μπαλάκι του διαλόγου, χαρακτηρίζοντας εμμέσως πλην σαφώς παράλογα τα αιτήματά τους, τα οποία οι ίδιοι επισημαίνουν ότι αφορούν την ίδια τους την επιβίωση, κι ενώ υποστηρίζει ότι έχει… ικανοποιήσει ή αντιμετωπίζει θετικά τα περισσότερα.

Οι αγρότες άνοιξαν τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά – Η Αστυνομία τις είχε κλείσει… και για ΙΧ, τι απαντά μέσω πηγών

Μεγάλο κομβόι με δεκάδες τρακτέρ από το μπλόκο της Νίκαιας κατέφθασε στις σήραγγες των Τεμπών, το πρωί της Δευτέρας, και πραγματοποίησε αποκλεισμό για ώρες στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, ο οποίος αφορούσε μόνο στη διέλευση των φορτηγών.

Μαζί τους ήταν με δεκάδες αγροτικά μηχανήματα αγρότες από το μπλόκο του Ε – 65 της Καρδίτσας και του Λόγγου Τρικάλων.

Παρά το γεγονός πως οι αγρότες είχαν παρατάξει τα τρακτέρ τους έτσι ώστε να υπάρχουν λωρίδες για την διέλευση των ΙΧ οχημάτων, η αστυνομία κράτησε κλειστούς τους δρόμους εκτρέποντας τα οχήματα από διαφορές παρακαμπτήριες οδούς, προκαλώντας συμφόρηση. Για μια ακόμη προσπάθεια να καλλιεργηθεί ο κοινωνικός αυτοματισμός, κάνουν λόγο οι αγρότες.

Το γεγονός κατήγγειλαν και οι ίδιοι οι οδηγοί, οι επιβάτες οχημάτων που πέρασαν από τις σήραγγες των Τεμπών, αλλά και άλλοι που η αστυνομία τους ανάγκασε να ταξιδέψουν από παράδρομους, προκαλώντας την ταλαιπωρία τους.

Ο Ρίζος Μαυρούδας από το μπλόκο της Νίκαιας μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών τόνισε πως «Η κυβέρνηση αξιοποιεί κάθε τρόπο που μπορεί να βρει για να διαβάλει τον αγώνα των αγροτών και να στρέψει το κοινωνικό σύνολο απέναντί μας πιστεύω ότι σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και αυτή η ιστορία που έχει προκύψει με τον κ. Ανεστίδη. Ο κ. Ανεστίδης δεν έχει δεσμευμένους λογαριασμούς το είδαμε χθες γιατί πήγαμε στα Μάλγαρα για να τον δούμε. Τράβηξε από το ΑΤΜ χρήματα μπροστά μας ο άνθρωπος δεν έχει δεσμευμένο λογαριασμό, πριν δύο μέρες του έβαλαν και τα ποσά που δικαιούταν την βασική ενίσχυση και την επιστροφή πετρελαίου».

«Τίποτα δεν μπορεί να αμαυρώσει αυτόν τον αγώνα των αγροτών που είναι αγώνας επιβίωσης. Εμείς έχουμε αίτημα ότι πρέπει να αποδοθούν ευθύνες και να βγουν τα ονόματα στη δημοσιότητα. Σε κανέναν δεν θα χαριστούμε είτε είναι αγρότης είτε δεν είναι, είτε είναι στα μπλόκα είτε δεν είναι πιστεύουμε όμως ότι εντάσσεται σε αυτά που κάνει η κυβέρνηση να στρέψει το κοινωνικό σύνολο απέναντί μας. Αυτός ο αγώνας όμως είναι ξεσηκωμός της αγροτιάς και δεν διαβάλλεται. Έχουμε δηλώσει ότι θα διευκολύνουμε στο μέτρο του δυνατού τους ταξιδιώτες, από αύριο θα παρατάξουμε τα τρακτέρ, θα τα συμμαζέψουμε όπου μπορούμε. Βεβαίως θα πρέπει να ξέρουν όλοι ότι περνώντας μέσα από τα μπλόκα θέλει μεγάλη προσοχή και χαμηλές ταχύτητες», πρόσθεσε.

«Δεν μπορεί να είναι δύο λωρίδες, εμείς εδώ στην Ε65 έτσι και βάλουμε τα τρακτέρ το ένα πίσω από το άλλο θα φτάσουμε καμιά 30αρια χιλιόμετρα απόσταση. Θα τα συμμαζέψουμε όσο μπορούμε. Στον Αλμυρό είναι χιλιόμετρα με μια λωρίδα κυκλοφορίας εδώ και πέντε χρόνια. Στην Κατερίνη στην σήραγγα ήταν για χρόνια 6-7 χιλιόμετρα μια λωρίδα και σε διάφορα άλλα σημεία. Δεν πιστεύω ότι μια καθυστέρηση 10 λεπτών θα ακυρώσει την εκδρομή κάποιων. Έτσι όπως πάμε θα κάνουμε ρεβεγιόν εδώ και θα σας καλέσουμε όλους να περάσουμε όλοι μαζί εδώ στα μπλόκα και να υποδεχτούμε τον νέο χρόνο», ανέφερε.

«Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα» και «κόκκινη γραμμή μας είναι η επιβίωση» είπε μιλώντας στην ΕΡΤ, περιγράφοντας την αποφασιστικότητα του ξεσηκωμού. Εξήγησε ότι τα αιτήματα που παραδόθηκαν στην κυβέρνηση είναι 14 και έχουν ικανοποιήσει 0.

O Γραμματέας της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας, Κώστας Χατζής, ανέφερε: «Το κλείσιμο στις σήραγγες των Τεμπών είναι απόφαση του μπλόκου της Νίκαιας για κλιμάκωση του αγώνας μας απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης για τα αιτήματα επιβίωσης που έχουμε.

Σήμερα έχουμε αυτή τη δράση, από αύριο χαλαρώνουμε τα μπλόκα μας για τη διέλευση όσων επιθυμούν να μεταφερθούν για τις γιορτές, ενώ από δω και πέρα θα επανέλθουμε με νέες αποφάσεις. Ο αγώνας μας δε σταματά εδώ».

Ο αποκλεισμός που είχαν αποφασίσει οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας για σήμερα, ήταν τρίωρος.

Στη συνέχεια άνοιξαν τα δύο ρεύματα της σήραγγας και κατευθύνθηκαν με τα τρακτέρ τους στο μνημείο των Τεμπών για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα της τραγωδίας.

Είναι μια κίνηση που έχουν κάνει και στο παρελθόν, δείχνοντας για μια ακόμη φορά τη στήριξή τους στον αγώνα των συγγενών για δικαίωση. Άλλωστε, την περασμένη Παρασκευή διευκόλυναν τη διέλευση των συγγενών από τα μπλόκα για να παραστούν στη δίκη με τα βίντεο της αμαξοιστοιχίας.

«Εδώ έγινε ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα για το οποίο οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο προειδοποιούσαν και επιβεβαιώθηκαν με τον τραγικότερο τρόπο. Γιατί ο λαός είναι αντιμέτωπος με την πολιτική που ζυγίζει την ζωή μας με βάση τα κέρδη των λίγων και δεν διστάζει να την παίξει κορώνα γράμματα», είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Χατζής, εκ μέρους της συντονιστικής Επιτροπής μπλόκου Νίκαιας.

Με τον Γιάννη Τσιούτρα, εκ μέρους του μπλόκου του Ε – 65 να προσθέτει πως «με τον αγώνα μας ανοίγουμε τον δρόμο στην πάλη όλου του λαού για να βρει το οξυγόνο του. Παλεύουμε ενάντια στην συγκάλυψη του εγκλήματος και στην πολιτική που γεννά νέα Τέμπη, νέα εγκλήματα απέναντι στην επιβίωση μας. Συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα μέχρι τέλους».

Στα Τέμπη βρέθηκαν και οι ιδιοκτήτες των ΤΑΧΙ από τον Βόλο, για να εκφράσουν όπως είπαν την συμπαράστασή τους στον αγώνα των αγροτών.

Επιβεβλημένη η εκτροπή κυκλοφορίας λέει η ΕΛ.ΑΣ

«Επιβεβλημένη η ρύθμιση και η εκτροπή κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων» αναφέρουν πηγές της ΕΛΑΣ σχετικά με την κατάσταση στο οδικό δίκτυο της χώρας λόγω των μπλόκων των αγροτών.

«Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της θεσμικής της αποστολής για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ρύθμισης και εκτροπής της κυκλοφορίας σε περιπτώσεις αποκλεισμού οδών και για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται έκτακτα εμπόδια ή πολίτες επί του οδοστρώματος» σημειώνουν πηγές της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές επισημαίνεται ότι ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων, η λήψη των μέτρων αυτών είναι υπηρεσιακά επιβεβλημένη και απορρέει από το ισχύον νομικό πλαίσιο, καθώς η παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων και πεζών επί του οδοστρώματος, δημιουργεί αντικειμενικά επικίνδυνες συνθήκες κυκλοφορίας, ανεξαρτήτως προθέσεων ή δηλώσεων οποιουδήποτε.

Παράλληλα όπως τονίζεται από τις πηγές της ΕΛΑΣ, η διέλευση οχημάτων υπό τις συνθήκες αυτές ενέχει αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος και, για τον λόγο αυτό, η εκτροπή της κυκλοφορίας αποτελεί μονόδρομο για την πρόληψη κινδύνων και όχι επιλογή. Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι τα μέτρα αυτά δεν λαμβάνονται μόνο για την προστασία των οδηγών και των επιβατών, αλλά και για την προστασία των ίδιων των διαμαρτυρόμενων αγροτών, οι οποίοι κινούνται πεζοί σε οδούς που προορίζονται για την ταχεία κυκλοφορία οχημάτων και όχι για την παραμονή ανθρώπων.

Τέλος, από τις ίδιες πηγές σημειώνεται ότι η «Ελληνική Αστυνομία λειτουργεί και λαμβάνει σχετικές αποφάσεις βάσει τεκμηριωμένης εκτίμησης κινδύνου και όχι δηλώσεων καλής πρόθεσης. Στο πλαίσιο αυτό, ενεργεί με γνώμονα την ασφάλεια όλων και δεν δύναται να επιτρέψει την κυκλοφορία οχημάτων σε σημεία όπου τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη ζωή. Η τήρηση των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αποφυγή ατυχημάτων και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας».

Δείτε πού υπάρχουν μπλόκα:

Μάλγαρα: Απομάκρυνση των τρακτέρ ζητά η αστυνομία

Μια ημέρα νωρίτερα έχει ανοίξει το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στο μπλόκο των Μαλγάρων ενώ σε ότι αφορά αυτό που οδηγεί προς Αθήνα, υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση μεταξύ αστυνομίας και αγροτών, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Οι αγρότες έχουν δεσμευθεί ότι το πρωί της Τρίτης θα μετακινήσουν τα τρακτέρ ώστε να γίνει μια αναδιάταξη προκειμένου να δοθούν στην κυκλοφορία δύο λωρίδες στο ρεύμα προς Αθήνα ωστόσο, η Τροχαία έχει τονίσει στους αγρότες ότι θα πρέπει να φύγουν από την Εθνική Οδό, από το κομμάτι της ΛΕΑ (Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης) καθώς και από το παράπηγμα στο οποίο διανυκτερεύουν εδώ και 22 ημέρες, προκειμένου να γίνει ασφαλής η διέλευση των οχημάτων.

Οι αγρότες απαντούν ότι δεν θα μετακινήσουν το πρόχειρο παράπηγμα που έχουν στήσει, καθώς αναμένεται να κάνουν εκεί χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν με τις οικογένειές τους, οπότε θα είναι δύσκολο να δώσει η Τροχαία το πράσινο φως για να μετακινηθούν οι διερχόμενοι οδηγοί από το ρεύμα προς Αθήνα.

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα τρία μπλόκα της Θεσσαλονίκης, από τις 5 έως τις 7 έκλεισε και σήμερα στην Χαλκηδόνα η Παλιά Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Έδεσσας, ενώ κλειστή παραμένει η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής στα Πράσινα Φανάρια.

Ανυποχώρητοι και οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65 όπου είναι το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας, και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου,. Σε συνέλευσή τους αποφάσισαν να παραμείνει από μια λωρίδα ανά κατεύθυνση του Ε65 ανοιχτή από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου.

Στην Τύρια Ιωαννίνων , οι αγρότες επέτρεψαν χθες και πάλι τη δωρεάν διέλευση οχημάτων, παρά το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος τους. Από σήμερα Δευτέρα στις 7 το βράδυ μέχρι τις 10 θα αποκλείσουν τον δρόμο στο μπλόκο Καλπακίου για τα φορτηγά.

Χαλκίδα: Τρίωρος αποκλεισμός στη γέφυρα

Στον προγραμματισμένο αποκλεισμό της γέφυρας της Χαλκίδας από τις 6 το απόγευμα και για τρεις ώρες, προχώρησαν οι αγρότες της Εύβοιας. Παράλληλα, είναι αποκλεισμένη και η παράπλευρη οδός που έρχεται από τη Γλύφα, στο σημείο.

Όσον αφορά στις επόμενες ημέρες, οι αγρότες της Εύβοιας έχουν αποφασίσει από την Τρίτη μέχρι και την Παρασκευή να μην προχωρήσουν σε κάποιον αποκλεισμό, προκειμένου να διευκολύνουν τους ταξιδιώτες ενόψει των εορτών.

Στη Στερεά Ελλάδα, το μπλόκο της Θήβας θα παραμείνει ενεργό, η Εθνική Οδός σε αυτό το ύψος θα παραμείνει κλειστή καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών.



Σκέψη για παρόμοια κινητοποίηση υπάρχει και στο μπλόκο του Κάστρου, κάτι που θα οριστικοποιηθεί τη Δευτέρα. Παραμένει σε εκκρεμότητα το αν θα ανοίξει ο δρόμος στο ρεύμα της Εθνικής Οδού από Λιβαδειά προς Θεσσαλονίκη.

Ανοίγει για πέντε ημέρες το τελωνείο των Κήπων για τα φορτηγά

Με περαιτέρω ενίσχυση των μπλόκων -ως προς τον αριθμό των παρατεταγμένων τρακτέρ- τόσο στον κόμβο του Ορμενίου όσο και στο Τελωνείο των Κήπων, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι του Νομού Έβρου δηλώνουν αποφασισμένοι για τη συνέχιση της διεκδίκησης των διατυπωθέντων προς την κυβέρνηση αιτημάτων τους.

Ειδικότερα για αύριο Τρίτη οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βορείου Έβρου οργανώνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11.00 έξω από τα πολιτικά γραφεία των κυβερνητικών βουλευτών του Νομού στην Ορεστιάδα όπου και θα επιδώσουν το πλαίσιο των αιτημάτων τους.

Την ίδια ώρα καλούν τους πολίτες και τους φορείς να παραμείνουν σύμμαχοι στον αγώνα τους, διευκρινίζοντας πως σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούν την αντιπαράθεση με καμία ομάδα εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό και μπαίνοντας στην εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων τα μέλη του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης αποφάσισαν το άνοιγμα του Τελωνείου των Κήπων και για τα φορτηγά αυτοκίνητα από απόψε το βράδυ έως και το βράδυ της Παρασκευής, ενώ από αύριο το πρωί κανονικά θα διεξάγεται η κυκλοφορία των φορτηγών διεθνών μεταφορών και στον κόμβο του Ορμενίου.

«Ο αγώνας μας για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας σε καμία περίπτωση δε συνεπάγεται ότι δε σεβόμαστε τους υπόλοιπους συμπολίτες μας και τις ανάγκες τους για εργασία και μετακίνηση», αναφέρεται σε σχετική με την απόφαση προσωρινής άρσης της διακοπής κυκλοφορίας των φορτηγών που παραμένουν ακινητοποιημένων επί ημέρες στα δύο μπλόκα.

Στον Προμαχώνα ο αποκλεισμός των φορτηγών χθες Κυριακή είχε διάρκεια 14.00-20.00 και στα δύο ρεύματα ενώ Παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων η διέλευση θα είναι ελεύθερη.

Χθες στα διόδια της Τραγάνας , στο 125ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες για δύο ώρες και κατόπιν επέστρεψαν στο μπλόκο στο ύψος της Αταλάντης. Παραμένουν επίσης οι αγρότες και στα μπλόκα του Κάστρου, Μπράλου και της Θήβας.

Σύμφωνα με όσα δηλώνουν, προγραμματίζουν και άλλες δράσεις, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα σημεία και τη μορφή των επόμενων κινήσεων τους.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Αιγιάλειας παραμένουν στον κόμβο της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο, χωρίς να αποκλείουν την κυκλοφορία.

Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Κορινθίας, με ανακοίνωσή της, γνωστοποίησε, ότι, για λόγους ασφαλείας και εύρυθμης διαχείρισης της κυκλοφορίας, αποφασίστηκε η αναδιάταξη και η μεταφορά του μπλόκου του Κιάτου, που μεταφέρθηκε στην επαρχιακή οδό Κιάτου – Στυμφαλίας, στη θέση «Αρκούδα».

Παραμένει για 17η συνεχόμενη μέρα και το μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος του Αγγελοκάστρου.

Κλιμάκιο της Τροχαίας Πατρών με άνδρες της Ολυμπίας Οδού, βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στο μπλόκο της Εγλυκάδας στην Περιμετρική Πατρών, στο μπλόκο των αγροτών το πρωί, για να συζητήσουν το αν και πώς θα επιτραπεί αύριο η διέλευση των οχημάτων από το σημείο.

Στο ρεύμα από Αθήνα προς Πύργο, οι αγρότες έχουν αφήσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τις 15 μέρες που βρίσκονται σε αυτό το μπλόκο, μία λωρίδα ανάμεσα από τα τρακτέρ, προκειμένου να περνούν τα αυτοκίνητα έκτακτης ανάγκης και τα ασθενοφόρα.

Αυτό το οποίο τους ζητήθηκε από την αστυνομία είναι να μεταφερθούν όλα τα οχήματα και όλα τα υλικά τα οποία έχουν οι αγρότες στη μία πλευρά του δρόμου, δηλαδή να μεταφερθούν προς τα αριστερά, προκειμένου να υπάρχει μία λωρίδα ελεύθερη, όπως επίσης και η ΛΕΑ.

Σύμφωνα με την τελευταία τους απόφαση αναφορικά με τις επόμενες κινήσεις τους, οι αγρότες του μπλόκου του δυτικού κόμβου Κομοτηνής της Εγνατίας οδού, στο ρεύμα προς Ξάνθη, θα ανοίξουν τον αυτοκινητόδρομο από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 26 του μήνα, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των ταξιδιωτών ενόψει των Χριστουγέννων.

«Δίνουμε προτεραιότητα στην ασφαλή μετακίνηση των συμπολιτών μας και τους ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Σε άρση του αποκλεισμού για τα φορτηγά προχώρησαν οι αγρότες του μπλόκου Δυτικής Μακεδονίας στη Σιάτιστα. Οι αγρότες με τα τρακτέρ τους κράτησαν κλειστή την Εγνατία οδό και την Εθνική οδό Κοζάνης Ιωαννίνων από τις 10.30 το πρωί.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του αποκλεισμού, η διέλευση των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των λεωφορείων πραγματοποιούνταν κανονικά, χωρίς προβλήματα. Σύμφωνα με την απόφασή τους, από αύριο η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των εμπορικών φορτηγών, θα διεξάγεται κανονικά, με την αποκατάσταση της ομαλής ροής της κυκλοφορίας τόσο στην Εγνατία Οδό όσο και στην Εθνική Οδό Κοζάνης – Ιωαννίνων.

