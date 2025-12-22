Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις ράγες του ΗΣΑΠ στα Κάτω Πατήσια

Νεκρός ανασύρθηκε ο άνδρας που έπεσε στις ράγες του ΗΣΑΠ στα Κάτω Πατήσια. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Η κυκλοφορία των συρμών γίνεται από Πειραιά μέχρι Αττική και από Κηφισιά μέχρι Άγιο Ελευθέριο.

Σε εξέλιξη επιχείρηση ανάσυρσης άνδρα από συρμό στον σταθμό #Κάτω_Πατήσια, του δήμου Αθηναίων.

Επιχειρούν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 22, 2025

H ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

«Σας ενημερώνουμε, πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Κηφισιά- Άνω Πατήσια και Πειραιάς – Αττική, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας ατόμου στον σταθμό Κάτω Πατήσια. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Κάτω Πατήσια, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Ελευθέριος».

