Ηράκλειο: Συνελήφθη 70χρονος που παρενόχλησε σεξουαλικά 13χρονο αγόρι – «Έκανα πλάκα…»

Σε σοκ βρίσκεται ένα 13χρονο αγόρι, αφού χθες Δευτέρα το πρωί, γύρω στις 9:00, στη Νέα Αλικαρνασσό, ένας 70χρονος τον παρενόχλησε με άσεμνες χειρονομίες και ακατάλληλες εκφράσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, το παιδί επέστρεψε αμέσως στο σπίτι του και ενημέρωσε τον πατέρα του για το περιστατικό.

Ο πατέρας κατέφυγε στο Γραφείο Ανηλίκων της Ασφάλειας Ηρακλείου, όπου κατήγγειλε το περιστατικό.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 70χρονο, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε τις άσεμνες κινήσεις, υποστηρίζοντας ότι έκανε «πλάκα».

Ο δράστης συνελήφθη και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, με βάση τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, ενώ η υπόθεση συνεχίζει να διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

