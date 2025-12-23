search
ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 11:55
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.12.2025 09:52

Ηράκλειο: Συνελήφθη 70χρονος που παρενόχλησε σεξουαλικά 13χρονο αγόρι – «Έκανα πλάκα…»

23.12.2025 09:52
sillipsis_shutterstock

Σε σοκ βρίσκεται ένα 13χρονο αγόρι, αφού χθες Δευτέρα το πρωί, γύρω στις 9:00, στη Νέα Αλικαρνασσό, ένας 70χρονος τον παρενόχλησε με άσεμνες χειρονομίες και ακατάλληλες εκφράσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, το παιδί επέστρεψε αμέσως στο σπίτι του και ενημέρωσε τον πατέρα του για το περιστατικό.

Ο πατέρας κατέφυγε στο Γραφείο Ανηλίκων της Ασφάλειας Ηρακλείου, όπου κατήγγειλε το περιστατικό.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 70χρονο, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε τις άσεμνες κινήσεις, υποστηρίζοντας ότι έκανε «πλάκα».

Ο δράστης συνελήφθη και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, με βάση τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, ενώ η υπόθεση συνεχίζει να διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

Διαβάστε επίσης:

Ωράριο Χριστουγέννων: Πώς θα λειτουργήσουν εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές

Θεσσαλονίκη: Επίθεση με μολότοφ σε περιπολικό πίσω από το Τουρκικό Προξενείο – Εννέα προσαγωγές (video)

Χριστούγεννα: Ντύθηκαν γιορτινά οι σταθμοί του μετρό και του ΗΣΑΠ – Εντυπωσιακές φωτογραφίες και βίντεο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ypourgiko_290825
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Υπουργικό: Οι δρόμοι πρέπει να είναι ελεύθεροι, για τους δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες

ozempic_1909_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Ξεκίνησε η αποστολή SMS για το δωρεάν πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας σε 30.000 δικαιούχους

Untitled design (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Δύο εργάτες νεκροί από έκρηξη μεθανίου σε ανθρακωρυχείο στην Πολωνία

skorda-mikroutsikos-new
LIFESTYLE

Ένταση ανάμεσα σε Σκορδά και Μικρούτσικο – «Προσβάλλεις εμένα και το κανάλι» (Video)

paxni_0
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με μειονοτικούς μαθητές από την Ξάνθη ο Κυριάκος Μητσοτάκης (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zigaria-new
ΥΓΕΙΑ

Αυτή είναι η καλύτερη ώρα να ανεβείς στη ζυγαριά

KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

solwmou_mente_fuerte
LIFESTYLE

Mente Fuerte για Σολωμού: Ό,τι και να συμβεί δεν θα σταματήσει να είναι οικογένειά μου

kalxas-234723
ΚΑΛΧΑΣ

Εκλογικό συναγερμό προκάλεσε η… υποψηφιότητα Θεμιστοκλέους, η στήριξη ΓΑΠ σε Καρυστιανού, η αποκήρυξη της β’ θέσης από Δούκα, και τα μυστήρια της Νίνας

tsipras-patra-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτοι «πυρήνες» υποστηρικτών Τσίπρα σε Πέλλα και Μεσσηνία με «πρωταγωνιστές» μέλη της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 11:54
ypourgiko_290825
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Υπουργικό: Οι δρόμοι πρέπει να είναι ελεύθεροι, για τους δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες

ozempic_1909_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Ξεκίνησε η αποστολή SMS για το δωρεάν πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας σε 30.000 δικαιούχους

Untitled design (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Δύο εργάτες νεκροί από έκρηξη μεθανίου σε ανθρακωρυχείο στην Πολωνία

1 / 3