Αγροτικές κινητοποιήσεις: «Blame game» από Δημογλίδου – «Η τροχαία αποφασίζει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κανείς διαμαρτυρόμενος» – Τι συμβαίνει με τα μπλόκα (Video/Photos)

Κατηγορηματική ότι η τροχαία δεν είναι δυνατόν να επιτρέψει την κίνηση οχημάτων στις εθνικές οδούς, όσο οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα εμφανίστηκε το πρωί της Τρίτης (23/12) η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Και αυτό παρότι οι αγρότες έχουν ξεκαθαρίσει ότι από το σήμερα, Τρίτη (23/12), θα μετακινήσουν τα τρακτέρ στις άκρες των δρόμων ώστε να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους οι ταξιδιώτες των Χριστουγέννων.

«Εγώ βλέπω εμπόδια στον δρόμο» είπε στον ΣΚΑΪ με φόντο τα πλάνα από την κατάσταση που επικρατεί στα μπλόκα των Μαλγάρων και της Νίκαιας ενώ σε άλλο σημείο είπε «αν κάποιος θεωρεί ότι από εκεί μπορούν να κινηθούν ταξιδιώτες με την κίνηση των ημερών, υποτιμά τη νοημοσύνη μας».

«Αν έχουμε πυρκαγιά σε όχημα εν κινήσει τι θα κάνουμε; Η παρακαμπτήριος έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και σε μια έκτακτη ανάγκη μπορούμε να δώσουμε την κυκλοφορία από την άλλη λωρίδα», συνέχισε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Παρότι τόνισε ε ότι «δεν έχουμε κόντρα με τους αγρότες», στην ερώτηση γιατί δεν μπορούν να μπουν τροχονόμοι κατά μήκος των τμημάτων που προτίθενται να δώσουν λωρίδα κυκλοφορίας οι αγρότες, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ απάντησε «μιλάμε για δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, περπατούν πεζοί στο εθνικό δίκτυο οι αγρότες. Είναι δυνατόν να βάλουμε τροχονόμους για να κάνουν τις σημαδούρες;»

Όπως διευκρίνισε, μάλιστα, «σε κανένα μπλόκο δεν έχει αλλάξει η κατάσταση των οχημάτων μέχρι το πρωί της Τρίτης, δεν έχει δοθεί καμία λωρίδα κυκλοφορίας. Ξέρετε πόση δύναμη σπαταλά η ΕΛΑΣ στο εθνικό οδικό δίκτυο και στις παρακαμπτήριες, όπως είναι υποχρέωσή της; Οι παρακάμψεις είναι δύσκολές και αυτές, προφανώς και υπάρχει κίνδυνος. Αναγκαζόμαστε να δίνουμε αυτές τις παρακάμψεις, υπάρχουν τροχονόμοι παντού».

«Τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τις αποφασίζει η τροχαία και κανείς διαμαρτυρόμενος. Εμείς δεν έχουμε δει καμία μετακίνηση των μπλόκων», κατέληξε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Πού υπάρχουν μπλόκα

Τα περισσότερα μπλόκα εξακολουθούν, να βρίσκονται σε Θεσσαλία, Στερεά και Βόρεια Ελλάδα, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς, ιδίως από σήμερα και εξής που οι διελεύσεις των οχημάτων θα πραγματοποιούνται με τα τρακτέρ στο πλάι κάθε ρεύματος κυκλοφορίας.

Υπενθυμίζεται πως ένα από τα κεντρικά μπλόκα της χώρας είναι στη Νίκαια της Λάρισας με τους αγρότες να βρίσκονται στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου.

Την ίδια στιγμή οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας – Ε65.

Στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, οι αγρότες βρίσκονται στην κάθοδο προς Αθήνα από το ύψος του Μαρτίνου και στην άνοδο από το ύψος της Ριτσώνας. Η κυκλοφορία διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς.

Οι αγρότες βρίσκονται παραταγμένοι και στην περιμετρική Πατρών. Για τα οχήματα που κινούνται από Αθήνα προς Πύργο, υπάρχει μία λωρίδα για την κυκλοφορία και μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί αν θα ανοίξει περαιτέρω ο δρόμος με τους αγρότες να δηλώνουν πως διαφωνούν με τη διέλευση φορτηγών.

Οι αγρότες παραμένουν στα Μάλγαρα αλλά και στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών στη Θέρμη. Στα Μάλγαρα, το βράδυ της Δευτέρας ήταν ανοιχτό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη αλλά το ρεύμα προς Αθήνα παρέμεινε κλειστό, με τους αγρότες να είναι σε διαβουλεύσεις με την τροχαία για το άνοιγμα δύο λωρίδων κυκλοφορίας αλλά και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης.

Σύμφωνα με την τελευταία τους απόφαση αναφορικά με τις επόμενες κινήσεις τους, οι αγρότες του μπλόκου του δυτικού κόμβου Κομοτηνής της Εγνατίας οδού, στο ρεύμα προς Ξάνθη, θα ανοίξουν τον αυτοκινητόδρομο από σήμερα έως και την Παρασκευή 26 του μήνα.

Από την πλευρά τους οι αγρότες του μπλόκου Δυτικής Μακεδονίας στη Σιάτιστα, δηλώνουν πως από σήμερα η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των εμπορικών φορτηγών, θα διεξάγεται κανονικά, με την αποκατάσταση της ομαλής ροής της κυκλοφορίας τόσο στην Εγνατία Οδό όσο και στην Εθνική Οδό Κοζάνης – Ιωαννίνων.

Αργά χθες το βράδυ, πάντως, οι αγρότες που συμμετέχουν στο μπλόκο του Καλπακίου στα Ιωάννινα αποφάσισαν να αφήσουν ανοιχτό τον δρόμο μέχρι την Παρασκευή. Το συντονιστικό όργανο των αγροτών θα συνεδριάσει την Παρασκευή, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τις περαιτέρω κινητοποιήσεις τους.

Αναστολή κινητοποιήσεων στα τελωνεία Ευζώνων και Νίκης: Συμβολικός αποκλεισμός στον Προμαχώνα

Διαφοροποιημένη είναι η στάση των αγροκτηνοτρόφων στα μπλόκα τους στα σύνορα της Ελλάδας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, οι παραγωγοί αναστέλλουν τις κινητοποιήσεις μέχρι και την Παρασκευή 26/12, διευκολύνοντας τη μετακίνηση των πολιτών, ενώ στην Εξοχή και τον Προμαχώνα, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, οι δράσεις συνεχίζονται με στοχευμένες και συμβολικές παρεμβάσεις, εν αναμονή αποφάσεων για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων μετά τις γιορτές.

Συγκεκριμένα, στο τελωνείο των Ευζώνων, εντός της ημέρας, οι αγροτοκτηνοτρόφοι θα απομακρύνουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα από το κέντρο του οδοστρώματος και θα τα τοποθετήσουν στα αριστερά και δεξιά του, απελευθερώνοντας πλήρως τα ρεύματα κυκλοφορίας, ώστε να πραγματοποιείται απρόσκοπτα η διέλευση φορτηγών, τουριστικών λεωφορείων και επιβατικών οχημάτων.

Παρά την αναστολή των κινητοποιήσεων, θα παραμείνουν κανονικά στο μπλόκο και στις βάρδιές τους, όπου σκοπεύουν να περάσουν τις γιορτινές ημέρες μαζί με τις οικογένειές τους, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

Αντίστοιχα, στο μπλόκο του τελωνείου της Νίκης δεν προγραμματίζεται κανένας αποκλεισμός έως τις 26/12.

Για σήμερα, ωστόσο, οι συμμετέχοντες αναμένεται να μεταβούν στο Κέντρο Υγείας Αμυνταίου μαζί με συναδέλφους τους, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προγραμματιστεί η παρουσία κυβερνητικού στελέχους, προκειμένου να πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας.

Στον Προμαχώνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχωρούν σήμερα σε συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου για φορτηγά παντός τύπου, διάρκειας έως και τριών ωρών, από τις 14:00 το μεσημέρι, με τη συμμετοχή περισσότερων τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων.

Μετά τη λήξη της κινητοποίησης, τα οχήματα θα παραταχθούν δεξιά και αριστερά του οδοστρώματος, μιας και έως και την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου δεν προγραμματίζεται νέα κινητοποίηση, προκειμένου να παραμείνει ο δρόμος ελεύθερος για τους εκδρομείς και τους ταξιδιώτες των εορτών.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο του Προμαχώνα, θα πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση, κατά την οποία θα καθοριστεί ο τρόπος συνέχισης των κινητοποιήσεων από τις 26/12 και μετά.

Την ίδια ώρα, σε ισχύ παραμένει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός του τελωνείου της Εξοχής, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, για τη διέλευση φορτηγών παντός τύπου, ο οποίος ξεκίνησε χθες στις 12 το μεσημέρι από αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής Νευροκοπίου Δράμας.

Η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων, των τουριστικών λεωφορείων και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης διεξάγεται κανονικά μέσω παρακαμπτήριων οδών, ενώ το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο.

Εντός της ημέρας αναμένεται να πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση, κατά την οποία θα αποφασιστεί η στάση που θα τηρηθεί κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων.

Γιώργος Μπότας: «Θα κάνουμε Χριστούγεννα στα μπλόκα»

Το μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου των Μαλγάρων, Γιώργος Μπότας, μίλησε στα Παραπολιτικά 90.1. Μεταξύ άλλων, επεσήμανε: «Σε λίγες ώρες ο δρόμος θα ανοίξει εντελώς, και το ρεύμα προς Αθήνα που είναι κλειστό από την πρώτη μέρα που βγήκαμε στο μπλόκο. Οι προθέσεις μας είναι να συνεχίσουμε και μετά τις γιορτές καθώς δεν έχουμε πάρει ακόμα χειροπιαστές αποδείξεις ότι θα λυθούνε τα αιτήματά μας από την κυβέρνηση, μόνο κάποιες επικοινωνιακές ανακοινώσεις έχουνε συμβεί μέχρι τώρα οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει μέλλον ακόμα η δουλειά».

«Θα κάνουμε Χριστούγεννα στα μπλόκα, με τις οικογένειές μας στο δρόμο καθώς δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Παλεύουμε για την επιβίωση του κλάδου, αυτές οι κινητοποιήσεις είναι πολύ διαφορετικές απ’ ότι άλλο έχει υπάρξει τα προηγούμενα χρόνια καθώς έχουμε έρθει σε πολύ οριακό σημείο με το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις συνεχόμενες εισαγωγές προϊόντων που έχουν φέρει τα δικά μας να μένουν αδιάθετα στις αποθήκες» είπε ενώ συμπλήρωσε:

«Θεωρώ ότι η Αστυνομία ίσως να παίζει κι ένα παιχνίδι της κυβέρνησης για να φέρει μια πίεση προς εμάς ότι δεν ανοίγουμε το δρόμο. Όλα τα μπλόκα συντονισμένα θα ανοίξουν για την περίοδο των εορτών όπως είχαμε αποφασίσει οπότε θεωρώ ότι όλα καλά θα πάνε στο τέλος».

