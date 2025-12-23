Σήμερα το τελευταίο κουδούνι του 2025 – Πότε ανοίγουν ξανά τα σχολεία το 2026

Σήμερα χτυπά το τελευταίο κουδούνι για το 2025, με τους μαθητές να ξεκινούν τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Οι μαθητές δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων αποχαιρετούν τα θρανία τους, καθώς σύμφωνα με το επίσημο σχολικό ημερολόγιο του υπουργείου Παιδείας, η σημερινή Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025 είναι η τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν από τις γιορτές.

Η επιστροφή στα σχολεία έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, μετά από διάλειμμα περίπου δύο εβδομάδων.

Το διάστημα αυτό δίνει την ευκαιρία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να ξεκουραστούν και να απολαύσουν τις γιορτές με οικογένεια και φίλους, ενώ οι σχολικές αίθουσες θα επαναλειτουργήσουν κανονικά στην αρχή της νέας χρονιάς

