23.12.2025 11:15

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Πώς θα κινηθούν τα Χριστούγεννα στην Αττική

23.12.2025 11:15
LEOFOREIO OASA NEW

Σε εορταστικούς ρυθμούς προσαρμόζονται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική, με ειδικές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια, όπως ανακοίνωσαν ο ΟΑΣΑ και η ΣΤΑΣΥ.

Για όσους σκοπεύουν να μετακινηθούν ανήμερα τα Χριστούγεννα, Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου, καθώς και τη δεύτερη ημέρα των εορτών, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δηλαδή λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό και τραμ, θα λειτουργούν με πρόγραμμα Κυριακής και αργιών.

Αυτό συνεπάγεται αραιότερα δρομολόγια, με τις αρμόδιες αρχές να συνιστούν στους επιβάτες να αξιοποιούν τις εφαρμογές τηλεματικής, ώστε να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τις ώρες άφιξης και αναχώρησης.

Πέραν του εορταστικού προγράμματος, υπάρχουν στοχευμένες αλλαγές σε συγκεκριμένες γραμμές λόγω έργων και εκδηλώσεων:

1. Κέντρο Αθήνας & Αεροδρόμιο (Τρίτη 23 Δεκεμβρίου)

Γραμμές 400 & Χ95: Θα υπάρξει προσωρινή και μερική τροποποίηση από τις 01:00 έως τις 05:00 τα ξημερώματα, εντός του Δήμου Αθηναίων.

2. Ελευσίνα (Τρίτη 23 Δεκεμβρίου)

Γραμμή 862: Μερική αλλαγή διαδρομής από τις 08:00 έως τις 15:00, λόγω τεχνικών έργων που πραγματοποιούνται στην οδό Θείρων (Βλ. «Θ» 22.12.25 Γραμμή 862:

Προσωρινή τροποποίηση δρομολογίου στην Ελευσίνα λόγω έργων την Τρίτη 23/12).

Γραμμή 862: Αλλαγή διαδρομής την Τρίτη 23/12 στην Ελευσίνα (08:00–15:00).

3. Άγιοι Ανάργυροι – Καματερό (Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου)

Γραμμή 704: Προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής από τις 11:00 έως τις 14:00.

4. Πειραιάς

Γραμμή 826: Λόγω εργασιών στην οδό Πατρών, η γραμμή θα τροποποιηθεί μερικώς και προσωρινά από τις 07:00 έως τις 15:00.

Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου

Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα κινηθούν με πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών.

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου

Μερική και προσωρινή τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 826 από 07:00 έως 15:00, λόγω εργασιών στην οδό Πατρών, στον Δήμο Πειραιά.

Οι συγκοινωνιακοί φορείς της Αττικής συνιστούν στους πολίτες να ενημερώνονται λίγο πριν την αναχώρησή τους, ιδιαίτερα τις ημέρες αιχμής των εορτών, για την αποφυγή ταλαιπωρίας και καθυστερήσεων στις μετακινήσεις τους στο εορταστικό τραπέζι ή τη βόλτα.

