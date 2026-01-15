Σέρρες: Συγκλονίζει ο πατέρας του 17χρονου Άγγελου – «Ήταν παντού χτυπημένος»

Σε σοκ συνεχίζει να παραμένει η τοπική κοινωνία των Σερρών από τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό του 17χρονου Άγγελου από έναν 16χρονο, την ώρα που οι έρευνες προκειμένου να ριχθεί φως σε σημεία που παραμένουν θολά συνεχίζονται.

Λίγες ημέρες μετά την αδιανόητη τραγωδία, ο πατέρας του 17χρονου Άγγελου, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και αποκάλυψε ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τη μοιραία βραδιά. Τα λόγια του για τη στιγμή που αντίκρυσε το βαριά χτυπημένο παιδί του, στον ακάλυπτο, συγκλονίζουν.

«Είναι μεγάλος ο πόνος μου. Δε μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ πονάω, γιατί τον έχω δει. Ήτανε παντού, παντού χτυπημένος σε όλο του το κορμί.

Μελανό κορμάκι είχε το πουλάκι μου. Πώς φεύγει ένας μάρτυρας… μαρτυρικά έφυγε το παιδί μου, ειλικρινά σας μιλάω αυτή η εικόνα μου έχει μείνει…», είπε αρχικά ο πατέρας του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε άγρια από έναν 16χρονο για τα μάτια μιας κοπέλας.

«Το παιδί μου δεν ξαναγυρίζει», λέει ο πατέρας του 17χρονου

«Όλη αυτή η εικόνα που έχω δει στο παιδί μου επάνω, δε μπορώ να τη βγάλω από τα μάτια μου. Μου ήταν λίγο δύσκολο να το πιστέψω ότι ένα άτομο κατάφερε να χτυπήσει τόσο βάναυσα τον δικό μου τον Άγγελο. Αλλά για μένα δεν μ’ ενδιαφέρει αν χτύπησε ένας τον γιο μου ή τον χτύπησαν πέντε ή τον χτύπησαν δέκα, το παιδί μου δεν ξαναέρχεται πίσω!», συμπλήρωσε.

Τι λέει ο 16χρονος που κατηγορείται για το φονικό

«Έχασε την ισορροπία του και έπεσε με τον ώμο. Ήθελα απλά να μείνει μακριά από την κοπέλα μου. Ήθελα να πάρει ένα μάθημα, όχι μεγάλο κακό. Τον χτυπούσα σε ευαίσθητο σημείο , όχι με πολύ μεγάλη δύναμη, τόση μεγάλη δύναμη δεν έχω. Απλά με την παρέα μου κάναμε sparring και γνώριζα κάποιες λαβές», ισχυρίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος κατηγορούμενος.

Η έκκληση του πατέρα του 17χρονου

Μέσω του Star μάλιστα ο πατέρας του 17χρονου προχώρησε σε έκκληση να ανοίξουν στόματα. «Θέλουμε να μάθουμε πού έγινε, πότε έγινε και το πώς έγινε. Έφυγε σε ένα σημείο ή σε άλλο σημείο. Δηλαδή ήταν ένα το περιστατικό, δυο τα περιστατικά, τρία… δεν ξέρω πόσα και όποιος άλλος ξέρει κάτι να πάει να καταθέσει στην αστυνομία, να μην φοβηθεί», κατέληξε.

