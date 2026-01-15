Νίκος Δένδιας: Υποδεχόμαστε τον «Κίμωνα» την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra

Ώρες απομένουν για να υποδεχτεί το Πολεμικό μας Ναυτικό τη φρεγάτα «Κίμων», την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra. Ως γνωστόν, στις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης (15.01.2026) έχει προγραμματιστεί να πλεύσει από την Πειραϊκή έναντι της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας συνοδευόμενος από τον πρωθυπουργπό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια αναμένεται να επιβιβαστούν στις 11.00 π.μ. με ελικόπτερο στην πρώτη φρεγάτα Belharra, όσο αυτή θα πλέει προς τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας.

«Το θωρηκτό ”Αβέρωφ”, η τριήρης ”Ολυμπιάς” και έξι πλοία του Στόλου μας υποδέχονται αύριο (σ.σ. σήμερα) στο Σαρωνικό τον ”Κίμωνα”, την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, σύμβολο μιας νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό και την Εθνική Άμυνα».

⚓Το Θωρηκτό “Αβέρωφ”, η τριήρης “Ολυμπιάς” και έξι πλοία του Στόλου μας υποδέχονται αύριο στο Σαρωνικό τον “Κίμωνα” — την πρώτη ελληνική φρεγάτα #Belharra, σύμβολο μιας νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό και την Εθνική Άμυνα.#ΝέαΕποχή #ΕθνικήΆμυνα #Elladadynati pic.twitter.com/5Wtv4MFlVY — Nikos Dendias (@NikosDendias) January 14, 2026

Αυτό ανέφερε μέσω Χ (πρώην Twitter) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Λίγο πριν τις δώδεκα το μεσημέρι, ο κ. Δένδιας θα επισκεφθεί εν πλω τη φρεγάτα «Κίμων» παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του πρωθυπουργού.

Διαβάστε επίσης

Χαμόγελο του Παιδιού προς την 16χρονη Λόρα: «Είμαστε εδώ για σένα» – Έκκληση να επικοινωνήσει

Λαμία: Πιάστηκαν στα χέρια μαθητές στο σχολείο τους – Έπεσαν μπουνιές, μπλέχτηκαν και εξωσχολικοί

«Λευκός καπνός» από τους αγρότες για συνάντηση με Μητσοτάκη – Χωρίς συλλαλητήριο, με τα τρακτέρ στα μπλόκα – Όρους θέτει το Μαξίμου