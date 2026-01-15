Αίγιο: 16χρονος επιτέθηκε σε συνομήλικό του και τον έστειλε στο νοσοκομείο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στο νοσοκομείο κατέληξε 16χρονος όταν δέχθηκε επίθεση από συνομήλικό του, χθες (14/5) το μεσημέρι έξω από το Ειδικό Σχολείο του Αίγιου.
Σύμφωνα με το tempo24, ο 16χρονος, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, επιτέθηκε στον συνομήλικό του, και άρχισε να τον χτυπά.
Από τα χτυπήματα ο 16χρονος τραυματίστηκε με αποτέλεσμα αρχικά να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αιγίου, στην συνέχεια στο Καραμανδάνειο και από εκεί στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου και νοσηλεύεται.
