Αίγιο: 16χρονος επιτέθηκε σε συνομήλικό του και τον έστειλε στο νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο κατέληξε 16χρονος όταν δέχθηκε επίθεση από συνομήλικό του, χθες (14/5) το μεσημέρι έξω από το Ειδικό Σχολείο του Αίγιου.

Σύμφωνα με το tempo24, ο 16χρονος, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, επιτέθηκε στον συνομήλικό του, και άρχισε να τον χτυπά.

Από τα χτυπήματα ο 16χρονος τραυματίστηκε με αποτέλεσμα αρχικά να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αιγίου, στην συνέχεια στο Καραμανδάνειο και από εκεί στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου και νοσηλεύεται.

