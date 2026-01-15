search
ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

15.01.2026 10:34

Τρόμος για ανήλικη στην Κυψέλη: 50χρονος την παρενόχλησε μέσα σε λεωφορείο – Της πρότεινε ερωτική συνεύρεση έναντι αμοιβής

15.01.2026 10:34
Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης κατήγγειλε ότι έπεσε μία 15χρονη κοπέλα λίγο πριν τις 4 το απόγευμα της Τετάρτης (14/1), από έναν άνδρα στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η κοπέλα στην αρχή επιβιβάστηκε στο λεωφορείο 022, στη στάση της Πλατείας Αιγύπτου κοντά στο Πεδίον του Άρεως. Μέσα στο λεωφορείο την παρενόχλησε ένας άνδρας περίπου 50 ετών και εκείνη αμέσως κατέβηκε στη στάση της οδού Σκύρου, στην Κυψέλη.

Όμως ο άγνωστος την ακολούθησε, την πλησίασε και πάλι και της έκανε προτάσεις για ερωτική συνεύρεση με αμοιβή.

Η κοπέλα αρνήθηκε κα ζήτησε βοήθεια από έναν υπάλληλο καταστήματος στην οδό Φωκίωνος Νέγρη.

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και αμέσως στο σημείο έσπευσαν άντρες της Ομάδας ΔΙΑΣ. Στο μεταξύ ο άγνωστος είχε τραπεί σε φυγή και είχε εξαφανιστεί.

Ακολούθησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του χωρίς αποτέλεσμα. Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ αγνώστου από το Τμήμα Ασφαλείας Κυψέλης.

