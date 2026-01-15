Ο Γεωργιάδης αποκάλεσε «φασισμό» και «παρανομία» τα μπλόκα, την ώρα που θέλουν να πάνε σε διάλογο

Κι ενώ οι αγρότες κάνουν πίσω και είναι διατεθειμένοι να πάνε σε συνομιλίες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Άδωνις Γεωργιάδης ρίχνει λάδι στη φωτιά.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε τα μπλόκα «αηδία, φασισμός και παρανομία» ενώ πρόσθεσε ότι ο Κ. Μητσοτάκης «έχει δείξει μεγάλη ανοχή» κάτι που αυτός «δεν έχει» ενώ υποστήριξε ότι υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από τις κινητοποιήσεις.

«Έχω την εκτίμηση ότι θα σταματήσει αυτή η αηδία, δεν νομίζω ότι θα συνεχιστεί. Τα μπλόκα είναι αηδία αλλιώς τι είναι, εξυπνάδα; Είναι μεγάλη αηδία. Είναι φασισμός, είναι παρανομία, είναι απαίσιο πράγμα εν πάση περιπτώσει ο Μητσοτάκης έχει δείξει μεγάλη ανοχή, πιστεύω ότι με τη συνάντηση που θα κάνουν αύριο θα τελειώσει αυτή η ιστορία και θα πάμε παρακάτω.

Με αφορμή τα σχόλια ότι ήταν «προσχηματικός ο διάλογος με τους αγρότες που πήγαν στη συνάντηση στο Μαξίμου» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις είναι καθοδηγούμενες από το ΚΚΕ, απάντησε πως «ναι υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες».

Για τους χειρισμούς του πρωθυπουργού στο αγροτικό, σχολίασε ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης «έχει μεγάλη δημοκρατικότητα και μεγάλη υπομονή, εγώ δεν έχω τόση. Εγώ θα τα έβαζα νωρίτερα αλλά δεν σημαίνει ότι εγώ έχω δίκιο, ο Μητσοτάκης έχει καλύτερο δίκιο από εμένα γιατί το έχει χειριστεί με μια πολύ μεγάλη ευπρέπεια και ηρεμία για την κοινωνία. Εγώ δεν ξέρω αν θα είχα κρατήσει την ηρεμία μου τόσο πολύ».

Τι είπε για Καρυστιανού

Για τις εξελίξεις με τον σύλλογο των Τεμπών και την απομάκρυνση της Μ. Καρυστινού, σχολίασε πως «η κα Καρυστιανού απελύθη από τον Σύλλογο, αφού την απέλυσαν αρχίζουν και λένε η μεν κα Καρυστιανού ότι «εγώ κάλυψα τα οικονομικά τους», οι δε αυτοί ότι θέλουν την πιστωτική κάρτα και τα IBAN. Στην ανάλυση που σας έκανα πριν από τρεις εβδομάδες για τον έλεγχο της εφορίας ότι δεν έχει σχέση η κυβέρνηση και είναι πιθανόν να υπήρχαν πραγματικές καταγγελίες ως προς την κακοδιαχείρηση ποιος απεδείχθη αληθής;

Ερωτηθείς τι σημαίνει πολιτικά το κόμμα Καρυστιανού , είπε: «Αν κατέβει ένα κόμμα και πει ότι «θέλω να με ψηφίσετε για να καταργήσω το νόμο περί ευθύνης υπουργών», αυτό είναι ψέμα γιατί αυτό θέλει αναθεώρηση του συντάγματος. Το σύνταγμα το αλλάζουμε δύο κοινοβουλευτικές συνθέσεις, η πρώτη προτείνουσα Βουλή είναι η τωρινή, αν εμείς δεν βάλουμε την αναθεώρηση του άρθρου 86 στην πρότασή μας η κα Καρυστιανού και 100% να πάρει δεν μπορεί να το αλλάξει» είπε, ενώ προέβλεψε με με το κόμμα της θα κάνει… ζημιά σε Πλεύση Ελευθερίας και Ελληνική Λύση.

«Αυτή τη στιγμή δύο κόμματα θα πρέπει να ανησυχούν η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση. Η Πλεύση Ελευθερίας λόγω της μεγάλης της προβολής στα Τέμπη και η Ελληνική Λύση γιατί είχε και τα Τέμπη και έναν δεξιό λόγο σαν κι αυτόν που περίπου βγάζει η Καρυστιανού, εκκλησία κλπ».

Τέλος, στο δικό του πεδίου, ανέφερε πως υπάρχει μεγάλη πίεση στα νοσοκομεία.

«Δεν έχουμε τόσες πολλές εισαγωγές σε ΜΕΘ, έχουμε πάρα πολλές απλές εισαγωγές. Χρειάζονται θεραπεία διότι η γρίπη όταν γίνεται βαριά μπορεί να γυρίσει σε πνευμονία και να οδηγήσει σε θάνατο. Υπάρχουν θάνατοι από τη γρίπη δεν είναι απλώς η ταλαιπωρία. Επίσης δεν είναι μόνο οι ηλικιωμένοι, είναι αρκετοί πάνω από 40 μέχρι 55. Οι γιατροί μου είπαν ότι το κύμα αυτό μέσα σε αυτή την εβδομάδα θα ισορροπήσει αλλά θα έρθει ένα δεύτερο κύμα περίπου στα μέσα Φεβρουαρίου. Αν κάνουν σήμερα το εμβόλιο θα έχουν επαρκή προστασία στο κύμα του Φεβρουαρίου. Η σωστή στιγμή για τον εμβολιασμό είναι αρχές Νοεμβρίου για να πιάσει και τα δύο κύματα».

Διαβάστε επίσης:

ΠΑΣΟΚ: Από το όραμα της εκλογικής νίκης «έστω με μία ψήφο» στα ρηχά της μάχης για τη δεύτερη θέση – Τι βρίσκουν Interview και Real Polls

Η «Στρατηγική της Εθνικής Συνεννόησης»: Τι κρύβει ο κύκλος επαφών Τασούλα με τους πρώην Πρωθυπουργούς

Αγροτικό: Πώς εξελίχθηκε η σύγκρουση με την Κυβέρνηση και τι μπορεί να βγάλει η συνάντηση με τον πρωθυπουργό