Η «Στρατηγική της Εθνικής Συνεννόησης»: Τι κρύβει ο κύκλος επαφών Τασούλα με τους πρώην Πρωθυπουργούς

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού αλλά και ουσιαστικού πολιτικού βάθους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας άνοιξε χθες, 14 Ιανουαρίου, την πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου στον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή.

Το τετ-α-τετ του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα με τον Κώστα Καραμανλή στο Προεδρικό Μέγαρο δεν ήταν μια «εθιμοτυπική» φωτογραφία. Ήταν η πρώτη πράξη ενός κύκλου επαφών με τους πρώην πρωθυπουργούς που ο ίδιος ο Πρόεδρος θέλει να αποκτήσει πολιτικό περιεχόμενο και, κυρίως, θεσμική χρησιμότητα: να ξαναβάλει στο τραπέζι την ιδέα της συνεννόησης, πριν η χώρα βρεθεί μπροστά σε ένα δύσκολο μετεκλογικό παζλ.

Το μήνυμα της συνάντησης με Καραμανλή

Η εικόνα των δύο ανδρών –παλαιών φίλων και συνοδοιπόρων από την εποχή της ΟΝΝΕΔ και των κυβερνήσεων της ΝΔ– να συνομιλούν για μία ώρα πίσω από τις κλειστές πόρτες, έστειλε πολλαπλά μηνύματα. Η συζήτηση δεν περιορίστηκε στις ευχές για το νέο έτος. Τασούλας και Καραμανλής προχώρησαν σε μια «ακτινογραφία» της γεωπολιτικής κατάστασης, με την τουρκική προκλητικότητα και την αστάθεια στα Βαλκάνια να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα.

Ωστόσο, το «ζουμί» της υπόθεσης βρίσκεται αλλού. Η πρωτοβουλία Τασούλα ερμηνεύεται ως μια παρέμβαση του «Ρυθμιστή του Πολιτεύματος» στον δημόσιο διάλογο. Ο Πρόεδρος, διαβλέποντας ίσως μια κόπωση στο πολιτικό σύστημα ή φοβούμενος τις συνέπειες μιας πιθανής μελλοντικής ακυβερνησίας, επιδιώκει να ενεργοποιήσει το «εθνικό κεφάλαιο» που φέρουν οι πρώην Πρωθυπουργοί. Ο ίδιος ο Πρόεδρος «δένει» αυτή την πρωτοβουλία με ένα τρίπτυχο: εθνική ομοψυχία, σταθερότητα, ενότητα. Με απλά λόγια, το Προεδρικό δεν επιχειρεί να γίνει πολιτικό σαλόνι· επιχειρεί να λειτουργήσει ως θεσμικό εργαστήριο αποσυμπίεσης, σε μια περίοδο όπου το πολιτικό σύστημα δείχνει να παράγει περισσότερη πόλωση απ’ όση αντέχει.

Η ατζέντα του επόμενου διαστήματος: Παπανδρέου, Σαμαράς, Τσίπρας

Ο Κώστας Τασούλας δεν θα σταματήσει στον Κώστα Καραμανλή. Το σχέδιό του περιλαμβάνει έναν πλήρη κύκλο επαφών με τα πρόσωπα που κράτησαν το τιμόνι της χώρας στις πιο δύσκολες στιγμές των τελευταίων ετών.

Γιώργος Παπανδρέου: Η συνάντηση θεωρείται «κλειδωμένη» για το επόμενο διάστημα. Ο Πρόεδρος θέλει να ακούσει την εμπειρία του πρώην Πρωθυπουργού σε θέματα διεθνών ισορροπιών και κρίσεων.

Αντώνης Σαμαράς: Η πρόσκληση στον Μεσσήνιο πολιτικό αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον. Γνωρίζοντας τις «κόκκινες γραμμές» του Σαμαρά στα εθνικά θέματα, ο Πρόεδρος επιδιώκει να σφυρηλατήσει ένα πλαίσιο εθνικής ενότητας, όπου οι ανησυχίες όλων θα ακούγονται.

Αλέξης Τσίπρας: Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα πολιτικά κίνηση. Καλώντας τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρωθυπουργό, ο Κώστας Τασούλας στέλνει το μήνυμα ότι η Προεδρία είναι στέγη για όλους. Στόχος του είναι να εντάξει τον Τσίπρα σε αυτό το άτυπο «Συμβούλιο των Πρώην», αναγνωρίζοντας τον θεσμικό του ρόλο και επιδιώκοντας τη συναίνεση και από την πλευρά της κεντροαριστεράς.

Τι φοβάται ο Πρόεδρος;

1. Εθνικά και γεωπολιτική αβεβαιότητα. Η συνάντηση με Καραμανλή άνοιξε ήδη αυτό το κεφάλαιο (Ευρώπη, περιοχή, ελληνοτουρκικά, Κυπριακό). Σε αυτό το πεδίο, ο Πρόεδρος αναζητά κοινό παρονομαστή: όχι για να χαράξει πολιτική (δεν είναι η δουλειά του), αλλά για να υπάρχει στοιχειώδης γραμμή συνέχειας όταν οι συνθήκες πιέσουν.

2. Θεσμοί και ποιότητα πολιτικής ζωής. O κ. Καραμανλής στην συζήτηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εξέφρασε ανησυχίες για τα εθνικά, τους θεσμούς και την κατάσταση της πολιτικής ζωής. Ο πρόεδρος γνωρίζει τους προβληματισμούς που υπάρχουν και στα λακκώματα για αυτά τα θέματα και θέλει να συζητήσει για το πώς μειώνεται η ένταση και πώς αποκαθίσταται ένα ελάχιστο επίπεδο εμπιστοσύνης στο σύστημα.

3. Το σενάριο μη αυτοδυναμίας και η κουλτούρα συναίνεσης. Εδώ βρίσκεται ο πραγματικός πυρήνας. Οι προηγούμενες παρεμβάσεις και διαρροές για τον φόβο ακυβερνησίας δείχνουν ότι ο Πρόεδρος «χτίζει» από νωρίς έναν δίαυλο με ανθρώπους που έχουν ζήσει κυβερνήσεις, κρίσεις και δύσκολες ισορροπίες. Με απλά λόγια: θέλει να ξέρει πού υπάρχουν κόκκινες γραμμές, πού υπάρχει περιθώριο συνεννόησης και ποια είναι τα ελάχιστα κοινά για να μη βρεθεί η χώρα σε παρατεταμένη παράλυση. Δεν θέλει να είναι ένας Πρόεδρος που θα διαχειριστεί απλώς διερευνητικές εντολές στο κενό. Θέλει να είναι ο εγγυητής ότι, αν χρειαστεί, οι πολιτικοί αρχηγοί και οι πρώην Πρωθυπουργοί θα μπορούν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι για το καλό της χώρας.

Πηγές από το περιβάλλον του Προέδρου μεταφέρουν τον έντονο προβληματισμό του για το κλίμα τοξικότητας που κατά καιρούς δηλητηριάζει την πολιτική ζωή. Ο Κώστας Τασούλας, έχοντας μακρά κοινοβουλευτική εμπειρία ως Πρόεδρος της Βουλής, γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα ότι οι καιροί ου μενετοί.

Ο Κώστας Τασούλας, με τις κινήσεις αυτές, επιθυμεί να αναβαθμίσει τον ρόλο του Προέδρου από αυτόν του «συμβόλου» σε αυτόν του «ενεργού πυλώνα» σταθερότητας. Επιχειρεί να στείλει ένα διπλό μήνυμα.

Προς την κυβέρνηση: η σταθερότητα δεν είναι μόνο αφήγημα, είναι και προετοιμασία για δύσκολα σενάρια.

Προς την αντιπολίτευση: η άρνηση συνεννόησης μπορεί να γίνει μπούμερανγκ όταν έρθει η ώρα των αριθμών. Και προς όλους μαζί: αν το πολιτικό σύστημα συνεχίσει να μιλάει μόνο για «νίκες» και «ήττες», κάποια στιγμή θα ξυπνήσει με πρόβλημα διακυβέρνησης και τότε δεν θα φταίει η… αριθμητική, θα φταίει η πολιτική ανωριμότητα. Η συνάντηση με τον Καραμανλή ήταν η αρχή. Η συνέχεια, με τους Σαμαρά, Παπανδρέου και Τσίπρα, αναμένεται να υπενθυμίσει σε όλους ότι πάνω από τα κόμματα υπάρχει η Δημοκρατία και η συνέχεια του Κράτους.

Διαβάστε επίσης:

Αγροτικό: Πώς εξελίχθηκε η σύγκρουση με την Κυβέρνηση και τι μπορεί να βγάλει η συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Παύλος Μαρινάκης: Αντικειμενικά κριτήρια στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ και πρωτοβουλίες κατά της παραπληροφόρησης

Η μπόρα Καρυστιανού φέρνει ικανοποίηση στο ΠΑΣΟΚ για την πτώση Τσίπρα αλλά συναγερμό για τις επιπτώσεις