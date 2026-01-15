Η μπόρα Καρυστιανού φέρνει ικανοποίηση στο ΠΑΣΟΚ για την πτώση Τσίπρα αλλά συναγερμό για τις επιπτώσεις

Η εβδομάδα αυτή κλείνει σταδιακά με δημοσκοπήσεις, ενώ η επόμενη θα φέρει και νέες μετρήσεις. Όπως είναι λογικό όλοι στέκονται στα ποσοστά των υπό ίδρυση νέων κομμάτων, της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα καθώς για τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις δεν υπάρχουν ενδιαφέρουσες αλλαγές. Έτσι και το ενδιαφέρον στη Χαριλάου Τρικούπη στρέφεται σε αυτά τα ποιοτικά στοιχεία των ερευνών που μελετούν την δυναμική των νέων πολιτικών φορέων.

Τα στοιχεία των μετρήσεων επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις Ανδρουλάκη

Πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε στα χέρια του μετρήσεις με στοιχεία τα οποία μοιράστηκε με δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ. Με βάση αυτά είχε υποστηρίξει ότι δεν θα έχει πρόβλημα το δικό του κόμμα από το ανακάτεμα της πολιτικής τράπουλας αλλά άλλες πολιτικές δυνάμεις όπως η Πλεύση Ελευθερίας, η Ελληνική Λύση αλλά και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οι δημοσκοπήσεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας δείχνουν να τον επιβεβαιώνουν, καθώς από τα νέα κόμματα σύμφωνα με τα στοιχεία τους το ΠΑΣΟΚ επηρεάζεται ελάχιστα σε σχέση με άλλες πολιτικές δυνάμεις.

Σε αντίθεση με τον Αλέξη Τσίπρα που ενώ για 1.5 μήνα βρισκόταν στο προσκήνιο με τις κινήσεις του, τώρα περνά πίσω από την Μαρία Καρυστιανού και στην επικαιρότητα αλλά και στις μετρήσεις. Άλλωστε η κατάσταση που διαμορφώνεται μπορεί να κάνει τον πρώην Πρωθυπουργό να καθυστερήσει τις επίσημες ανακοινώσεις για την ίδρυση του κόμματος του, καθώς η Μαρία Καρυστιανού τον έχει προλάβει λέγοντας άμεσα ότι θα διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών με κόμμα.

Η δυνητική ψήφος του Τσίπρα μειώνεται και η Καρυστιανού τον αφήνει πίσω της

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της δημοσκόπησης της Real Polls για το Protagon. Στο ερώτημα που τέθηκε για το πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα κόμμα του οποίου αρχηγός θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας, 67,9% απάντησε σίγουρα όχι, 12,3% μάλλον όχι και η δυνητική του ψήφος υποχωρεί στο 16%. 4,6% απαντά σίγουρα ναι και 11,4% μάλλον ναι.

Σε δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας τον Δεκέμβριο το ποσοστό της δυνητικής ψήφου ήταν σαφώς μεγαλύτερο στο 21,7%. Η έλευση της Μαρίας Καρυστιανού στο πολιτικό σκηνικό δείχνει να τον συμπιέζει. Την ίδια ώρα ένας πολιτικός φορέας από την Μαρία Καρυστιανού βρίσκει το 52% να λέει σίγουρα όχι στο ερώτημα για το αν θα τον ψήφιζε, 14,1% μάλλον όχι ενώ 9,3% απαντά σίγουρα ναι και 18,3% μάλλον ναι. Με τα δεδομένα αυτά η δυνητική ψήφος σε ένα κόμμα Καρυστιανού είναι σαφώς μεγαλύτερη από αυτή του Αλέξη Τσίπρα και ξεπερνά το 27%.

Έρχονται απώλειες για τους αντιπάλους- Απειλή από την εικόνα μάχης για την δεύτερη θέση

Παρά το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη μέτρηση η Πλεύση Ελευθερίας μετά από καιρό προσπερνά ξανά το ΠΑΣΟΚ, στην Χαριλάου Τρικούπη είναι σίγουροι ότι η εικόνα αυτή θα αλλάξει άμεσα στις επόμενες μετρήσεις. Οι εκροές σύμφωνα με τις αναλύσεις τους για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού θα καθηλώσουν σε χαμηλά ποσοστά την Ζωή Κωνσταντοπούλου και θα χαμηλώσουν παράλληλα τόσο το ταβάνι του Αλέξη Τσίπρα, ώστε να μην απειλεί την κυριαρχία του ΠΑΣΟΚ στην κεντροαριστερά. Έτσι στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι η κυριαρχία στην αντιπολίτευση θα διατηρηθεί με τα σημερινά ποσοστά του να αποτελούν βατήρα που την ώρα της κάλπης θα τα ωθήσει προς τα πάνω.

Στοίχημα του Νίκου Ανδρουλάκη είναι να περάσει το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η επιλογή που φέρνει πολιτική αλλαγή με σταθερότητα και όχι με περιπέτειες για την χώρα. Με αυτή την στρατηγική της θεσμικής αντιπολίτευσης ποντάρει στην θετική επιλογή των πολιτών για διακυβέρνηση και όχι απλώς για διαμαρτυρία. Αυτό που πραγματικά ανησυχεί τα ηγετικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι να μην διαμορφωθεί εξαιτίας της πολυδιάσπασης στην αντιπολίτευση ένα τοπίο με μικρομεσαία κόμματα που κάνουν διακύβευμα των εκλογών την δεύτερη θέση. Η συμμετοχή σε μια κούρσα μικρών είναι το τελευταίο που θα ήθελαν ακόμα και αν κερδηθεί, για αυτό και μετά το συνέδριο με έτοιμα ψηφοδέλτια θα τονίζουν όλοι στο ΠΑΣΟΚ ότι πρόκειται για το μόνο κόμμα με έτοιμο πρόγραμμα διακυβέρνησης, προκειμένου να γίνεται διαρκώς σαφής ο στόχος για την πολιτική αλλαγή.

