search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 18:44
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.01.2026 17:47

Ο Σαουλίδης αμφισβητεί τη γραμμή της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ: «Δεν μπορεί να νικήσει μόνο του»

14.01.2026 17:47
antonis-saoulidis

Τη γραμμή της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ αμφισβήτησε ο Αντώνης Σαουλίδης, τονίζοντας ότι δεν έχει φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

«Υπάρχει μία έλλειψη δυνατότητας και προοπτικής να κερδίσουμε μόνοι μας. Πρέπει να προτάξουμε τη μεγάλη εικόνα. Ο κόσμος απαιτεί επιλογές και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τους τις δώσουμε», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης βρέθηκε στο επίκεντρο λόγω της συμμετοχής του στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Απαντώντας για την κριτική που είχε ασκήσει στο παρελθόν στον πρώην πρωθυπουργό, είπε «Η κριτική μου δεν ήταν στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν στις πολιτικές του. Δεν υπάρχουν πολιτικές αυτή τη στιγμή κατατεθειμένες από τον Αλέξη Τσίπρα, ώστε να μπορώ να τοποθετηθώ».

Συμπόρευση και όχι συνένωση

Ο Αντώνης Σαουλίδης τάχθηκε υπέρ του διαλόγου μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων. «Μιλάμε για μία παρουσίαση βιβλίου και για έναν διάλογο, τον οποίο υποστηρίζω. Όλοι όσοι βρίσκονται στον προοδευτικό χώρα να συνομιλήσουν και μέσα από αυτό να προκύψουν συνθέσεις και δυνατότητα για προοδευτική αλλαγή».

Ερωτηθείς τι μορφή θα είχε αυτό το σχήμα, είπε, «Δεν μιλάω για συνένωση αλλά για συμπόρευση. Προτάσσοντας τα πολιτικά ζητήματα, γιατί το κρίσιμο δεν είναι ποιος θα είναι μπροστά, αλλά το τι θα μεταφέρει το όχημα αυτό. Τι ιδεολογικό και πολιτικό φορτίο. Αν αυτό είναι κοινό μπορούμε να συνεννοηθούμε ποιος θα είναι μπροστά. Δεν πρέπει να γίνει ανταγωνισμός αλλά συναγωνισμός».

Ο Αντώνης Σαουλίδης εξέφρασε αμφιβολίες για τις ικανότητες του Νίκου Ανδρουλάκη να ηγηθεί το σχήμα αυτό. «Πριν από 1,5 χρόνο που επανεξελέγη ο Νίκος Ανδρουλάκης πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπήρχε πολύ ευνοϊκό περιβάλλον για το ΠΑΣΟΚ. Τον πρώτο λόγο τον είχε το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος μας. Για να βγει μπροστά και να ενώσει τον χώρο αυτόν. Δεν φαίνεται να έχει τα αποτελέσματα που θέλαμε».

Ερωτηθείς αν παραμένει ΠΑΣΟΚ, είπε «Το πόσο ΠΑΣΟΚ αισθάνομαι, έχει αυτονόητη απάντηση. Δεν είναι αλήθεια ότι είμαι ανενεργός. Έδωσα μάχες για το ΠΑΣΟΚ και το 12 και το 15. Σε περιόδους που αγωνιζόταν για την επιβίωση του».

Διαβάστε επίσης

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόντρα ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ μετά την κατάθεση Αραχωβίτη – Χαρακτήρισε «αναγκαιότητα» τις παράνομες επιδοτήσεις

Καβγάς Καιρίδη – Ανεστίδη on air για τα αγροτικά μπλόκα: «Με έχετε ταλαιπωρήσει πολύ στα Μάλγαρα» – «Καλά σας κάναμε» (video)

Τετ-α-τετ Τασούλα – Καραμανλή: Η «γαλάζια» σημειολογία και το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
survivor_2026
MEDIA

Τρίτωσε τις πρωτιές τηλεθέασης το «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες» την Τρίτη (13/1)

bbc_trump_1812_1920-1080_new
MEDIA

BBC: Θα καταθέσει αίτηση απόρριψης της σε βάρος του αγωγής από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

aimodosia_2907_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Εθελοντική αιμοδοσία στο Σύνταγμα στις 19 και 20 Ιανουαρίου 2026

ert-eurovision
MEDIA

ΕΡΤ: Ορίστηκαν παρουσιαστές και ημερομηνίες του «Sing for Greece» για τη Eurovision 2026 – Τα γκρουπ των καλλιτεχνών στους δύο ημιτελικούς

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Χαμόγελο του Παιδιού προς την 16χρονη Λόρα: «Είμαστε εδώ για σένα» – Έκκληση να επικοινωνήσει

Δείτε όλες τις ειδήσεις
koutsoubas karystianou tsipras loverdos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα μπλόκα και το κυβερνητικό δίλημμα για το ΚΚΕ, ο 4μηνος και βάλε «Αρμαγεδδών» Καρυστιανού, ο αιφνιδιασμός από Τσίπρα και το «γκώσαμε» για Λοβέρδο

messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

klironomia diathiki
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Τέλος οι συγκρούσεις συγγενών, οι μακροχρόνιες κόντρες – Οι πέντε κρίσιμες αλλαγές

ariel_kwnstantinidi
LIFESTYLE

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Κουβαλούσα μεγάλη ντροπή, επειδή με έλεγαν παιδί – θαύμα, μέσα στην οικογένειά μου ένιωθα ορφανό»

pavlou-antona-new
LIFESTYLE

Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 18:44
survivor_2026
MEDIA

Τρίτωσε τις πρωτιές τηλεθέασης το «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες» την Τρίτη (13/1)

bbc_trump_1812_1920-1080_new
MEDIA

BBC: Θα καταθέσει αίτηση απόρριψης της σε βάρος του αγωγής από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

aimodosia_2907_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Εθελοντική αιμοδοσία στο Σύνταγμα στις 19 και 20 Ιανουαρίου 2026

1 / 3