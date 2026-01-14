Ο Σαουλίδης αμφισβητεί τη γραμμή της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ: «Δεν μπορεί να νικήσει μόνο του»

Τη γραμμή της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ αμφισβήτησε ο Αντώνης Σαουλίδης, τονίζοντας ότι δεν έχει φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

«Υπάρχει μία έλλειψη δυνατότητας και προοπτικής να κερδίσουμε μόνοι μας. Πρέπει να προτάξουμε τη μεγάλη εικόνα. Ο κόσμος απαιτεί επιλογές και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τους τις δώσουμε», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης βρέθηκε στο επίκεντρο λόγω της συμμετοχής του στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Απαντώντας για την κριτική που είχε ασκήσει στο παρελθόν στον πρώην πρωθυπουργό, είπε «Η κριτική μου δεν ήταν στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν στις πολιτικές του. Δεν υπάρχουν πολιτικές αυτή τη στιγμή κατατεθειμένες από τον Αλέξη Τσίπρα, ώστε να μπορώ να τοποθετηθώ».

Συμπόρευση και όχι συνένωση

Ο Αντώνης Σαουλίδης τάχθηκε υπέρ του διαλόγου μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων. «Μιλάμε για μία παρουσίαση βιβλίου και για έναν διάλογο, τον οποίο υποστηρίζω. Όλοι όσοι βρίσκονται στον προοδευτικό χώρα να συνομιλήσουν και μέσα από αυτό να προκύψουν συνθέσεις και δυνατότητα για προοδευτική αλλαγή».

Ερωτηθείς τι μορφή θα είχε αυτό το σχήμα, είπε, «Δεν μιλάω για συνένωση αλλά για συμπόρευση. Προτάσσοντας τα πολιτικά ζητήματα, γιατί το κρίσιμο δεν είναι ποιος θα είναι μπροστά, αλλά το τι θα μεταφέρει το όχημα αυτό. Τι ιδεολογικό και πολιτικό φορτίο. Αν αυτό είναι κοινό μπορούμε να συνεννοηθούμε ποιος θα είναι μπροστά. Δεν πρέπει να γίνει ανταγωνισμός αλλά συναγωνισμός».

Ο Αντώνης Σαουλίδης εξέφρασε αμφιβολίες για τις ικανότητες του Νίκου Ανδρουλάκη να ηγηθεί το σχήμα αυτό. «Πριν από 1,5 χρόνο που επανεξελέγη ο Νίκος Ανδρουλάκης πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπήρχε πολύ ευνοϊκό περιβάλλον για το ΠΑΣΟΚ. Τον πρώτο λόγο τον είχε το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος μας. Για να βγει μπροστά και να ενώσει τον χώρο αυτόν. Δεν φαίνεται να έχει τα αποτελέσματα που θέλαμε».

Ερωτηθείς αν παραμένει ΠΑΣΟΚ, είπε «Το πόσο ΠΑΣΟΚ αισθάνομαι, έχει αυτονόητη απάντηση. Δεν είναι αλήθεια ότι είμαι ανενεργός. Έδωσα μάχες για το ΠΑΣΟΚ και το 12 και το 15. Σε περιόδους που αγωνιζόταν για την επιβίωση του».

Διαβάστε επίσης

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόντρα ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ μετά την κατάθεση Αραχωβίτη – Χαρακτήρισε «αναγκαιότητα» τις παράνομες επιδοτήσεις

Καβγάς Καιρίδη – Ανεστίδη on air για τα αγροτικά μπλόκα: «Με έχετε ταλαιπωρήσει πολύ στα Μάλγαρα» – «Καλά σας κάναμε» (video)

Τετ-α-τετ Τασούλα – Καραμανλή: Η «γαλάζια» σημειολογία και το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση