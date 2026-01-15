Αγροτικά μπλόκα: Πρόταση 200 συνδικαλιστών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για 24ωρη απεργία – «Nίκη των αγροτών, νίκη του λαού»

Πρόταση για κοινό μέτωπο αγώνα εργατών και αγροτών με 24ωρη απεργιακή απάντηση στην κυβερνητική αδιαλλαξία απευθύνουν 201 συνδικαλιστές τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τονίζοντας πως «η νίκη των αγροτών θα έιναι νίκη όλου του λαού».

«Απέναντι σε αυτή την ολέθρια πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ, η νίκη των αγροτών ανοίγει το δρόμο για την επιβίωση, την δικιά τους και την δική μας. Απαιτείται παλλαϊκός αγώνας ενάντια στην κυβέρνηση της φτώχειας, της ακρίβειας, της εκμετάλλευσης, της λεηλασίας δημόσιων πόρων, των αυξήσεων στο ρεύμα και το νερό, της συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών, της διαφθοράς και του ΟΠΕΚΕΠΕ, του αυταρχισμού, του 13ωρου, των διαγραφών των φοιτητών, της αξιολόγησης και του νέου πειθαρχικού στο δημόσιο», σημειώνουν μεταξύ άλλων στο κείμενό τους.

Αναλυτικά το κείμενο υπογραφών:

Η ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΙΚΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Εργατιά, αγροτιά, νεολαία, μια φωνή και μια γροθιά ενάντια στην πολιτική και την κυβέρνηση της φτώχειας, του αυταρχισμού, των σκανδάλων και του πολέμου!

Πρόταση για 24ωρη απεργία. Κοινό μέτωπο ανατροπής εργαζομένων -αγροτιάς- νεολαίας.

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται μαχητικά σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, οι παραγωγοί-πωλητές των λαϊκών αγορών μπαίνουν σε απεργία διαρκείας από 7 Γενάρη.

Ένα μήνα τώρα οι αγρότες με τα μπλόκα δίνουν τον αγώνα τους. Οι εργαζόμενοι, η νεολαία, τα φτωχά λαϊκά στρώματα είναι στο πλευρό τους. Τώρα μαζί, για τα κοινά συμφέροντα που έχουν πρέπει να αναπτυχθεί και ο αγώνας του εργατικού κινήματος.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Οι εργάτες, οι εργαζόμενοι του χωριού και της πόλης έχουν κοινά συμφέροντα και κοινούς εχθρούς με την μικρή και μεσαία αγροτιά.

Η ακρίβεια στα τρόφιμα που μας γονατίζει στις πόλεις δεν οφείλεται στον αγρότη! Οφείλεται στον μεσάζοντα, τον βιομήχανο των τροφίμων, τους μεγαλέμπορους των σούπερ μάρκετ. Αυτοί θησαυρίζουν όταν τα τρόφιμα από το χωράφι φτάνουν 5 και 10 φορές ακριβότερα στο ράφι!

Με την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) που μειώνει τις επιδοτήσεις σε όφελος του πολέμου και της ενίσχυσης του Ζελένσκυ, και την συνθήκη MERCOSUR ,που δρομολογεί η ΕΕ με χώρες της Ν. Αμερικής, προωθούν την εξόντωση της φτωχομεσαίας αγροτιάς, την αρπαγή της γης και των κοπαδιών από τους νεοτσιφλικάδες μεγαλοεπιχειρηματίες, τα υπερκέρδη για τις πολυθενικές των τροφίμων και την διατροφή των λαών με πανάκριβα, μεταλλαγμένα, σκουπίδια, που καταστρέφουν την υγεία και το περιβάλλον.

Η κυβέρνηση αρνείται την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων της αγροτιάς, όπως και των εργαζόμενων με τα ίδια επιχειρήματα. Αρνείται:

Την ελάχιστη εγγυημένη τιμή για τον παραγωγό όπως και τις διατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής λόγω «ελεύθερης αγοράς».

Τον διπλασιασμό των αγροτικών συντάξεων όπως και των συντάξεων γενικά, ή την αύξηση των δαπανών σε παιδεία υγεία λόγω του αντιλαϊκού Συμφώνου Σταθερότητας της ΕΕ, των ματωμένων πλεονασμάτων και των πολεμικών δαπανών

Το φτηνό κόστος ρεύματος και πετρελαίου για τους αγρότες και τους εργαζόμενους λόγω «απελευθέρωσης των αγορών της ΕΕ» και χρηματιστηρίων ενέργειας

Απέναντι σε αυτή την ολέθρια πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ, η νίκη των αγροτών ανοίγει το δρόμο για την επιβίωση, την δικιά τους και την δική μας.

Απαιτείται παλλαϊκός αγώνας ενάντια στην κυβέρνηση της φτώχειας, της ακρίβειας, της εκμετάλλευσης, της λεηλασίας δημόσιων πόρων, των αυξήσεων στο ρεύμα και το νερό, της συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών, της διαφθοράς και του ΟΠΕΚΕΠΕ, του αυταρχισμού, του 13ωρου, των διαγραφών των φοιτητών, της αξιολόγησης και του νέου πειθαρχικού στο δημόσιο.

Για τους λόγους αυτούς καλούμε:

Κάθε σωματείο, εργατικό κέντρο και νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ, ομοσπονδία, την ΑΔΕΔΥ και τη ΓΣΕΕ, να προχωρήσουν σε απεργία το πρώτο 15νθήμερο του Γενάρη για:

να σπάσει η κυβερνητική αδιαλλαξία. να νικήσουν τα μπλόκα της αγροτιάς με την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων τους.

ενάντια στην ακρίβεια στα τρόφιμα, στο ρεύμα, τα καύσιμα, τις ανατιμήσεις στο νερό.

Για φτηνή, ποιοτική διατροφή για τον λαό, Εγγυημένες κατώτερες τιμές στο χωράφι, έλεγχο των τιμών και διατίμηση στο ράφι.

Κατάργηση του ΦΠΑ και των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, στα είδη πρώτης ανάγκης,

Κατάργηση του χρηματιστηρίου της ενέργειας, Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις και την εμπορευματοποίηση των δημόσιων αγαθών. Να γυρίσουν στο δημόσιο οι εταιρείες που ιδιωτικοποιήθηκαν.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και πλήρη δικαιώματα σε όλους τους εργάτες γης.

Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, διπλασιασμό των αγροτικών συντάξεων, των δαπανών για παιδεία, υγεία, κοινωνική πολιτική, ενάντια στους «κόφτες» και τα πλεονάσματα του αντιδραστικού Συμφώνου Σταθερότητας και τις πολεμικές δαπάνες.

Κανένας πλειστηριασμός για λαϊκή κατοικία, περιουσία, κατάργηση των νόμων για τα funds.

Αγώνας για να ανατραπεί η αντιδραστική κυβερνητική πολιτική σε εργασία, αγροτική παραγωγή, παιδεία, υγεία.

ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ:

Αγαπητός Θανάσης, πρόεδρος της Ένωσης Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών Θεσσαλονίκης Αναγνωστοπούλου Χρύσα, μέλος ΔΣ της Δ ΕΛΜΕ Ανατ. Αττικής Αναπολιτάνου Μάρα, γραμματέας του ΣΕΠΕ Κ. Σωτηρίου Ανδρέου Τιάνα, μέλος ΔΣ ΟΣΥΟ Ανδριώτης Σπύρος μέλος ΔΣ Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Αθηνών Αρβανίτης Δημήτριος, μέλος Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Ροδίων Αργύρης Χρήστος, ΓΣ ΑΔΕΔΥ, μέλος ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων νοσοκομείου Γεννηματά Βαγενάς Χρήστος, μέλος ΔΣ Συλλόγου εργαζομένων ΕΦΚΑ Αττικής και Νήσων Βάσιλα Αγγελική, γραμματέας ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΤΕΕ Βασιλάτου Βίκυ, μέλος ΔΣ ΟΛΜΕ Βασιλειάδου Δέσποινα, μέλος ΔΣ ΣΕΠΕ Υπαίθρου Θεσσαλονίκης Βασιλειάδης Δημήτρης, γραμματέας Σωματείου Εργαζόμ. Ομίλου Επιχειρήσεων ΣΚΡΟΥΤΖ Βασιλοπούλου Νότα, πρόεδρος Δ.Σ. Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόεδρος Δ.Σ. Πανελληνίου Συλλόγου Εργαζομ ΟΓΑ (ΟΠΕΚΑ – ΕΦΚΑ) Βερβέρης Μιχάλης, ταμίας συλλόγου εργαζόμενων νοσοκομείου Αγία Όλγα Βαφειάδου Αντωνία μέλος αντιπροσωπείας ΠΕΑ ΣΑΔΑΣ Βαφειάδου Ελένη μέλος αντιπροσωπείας ΠΕΑ ΣΑΔΑΣ κ μέλος αντιπροσωπείας ΤΕΕ Βαφειάδης Μιχάλης , μέλος αντιπροσωπείας ΠΕΑ ΣΑΔΑΣ Βλαχομήτρος Δημήτρης, μέλος ΔΣ του Σωματείου Συνταξιούχων «Η Συσπείρωση» Γαλατάς Ζώης, μέλος ΓΣ της ΠΟΕ-ΟΤΑ Γαρμπής Αποστόλης, πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων ΦΑΓΕ Γεροντίδης Μάκης, μέλος ΔΣ συλλόγου εφοριακών Ημαθίας-Πέλλας-Πιερίας Γεωργίου Σάββας, αντιπρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων ΑΤΤΙΚΟΥ Νοσοκομείου Γιαννούλια Κατερίνα, μέλος ΔΣ Πανελλήνιας Ένωσης Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΓΔΥ) Γκίκα Λουΐζα, μέλος ΔΣ ΕΙΝΗ Γκικουρία Αΐντα, ΔΣ ΣΕΠΕ «Περικλής» Γκιουλουμίδης Γιώργος, δάσκαλος, μέλος ΔΣ ΣΕΠΕ Υπαίθρου Θεσσαλονίκης Γκλαρνέτατζης Νίκος, μέλος ΔΣ Ε’ ΣΕΠΕ Θεσσαλονίκης και του ΓΣ της ΕΔΟΘ Γκόβας Δημήτρης, μέλος ΔΣ Συλ. Εργ. Βιβλίου Χάρτου Ψηφιακών Μέσων (ΣΥΒΧΨΑ) Γκότσης Ηρακλής, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ Γκρίλης Γιώργος, πρόεδρος της ΕΛΜΕ Καλλιθέας, Ν. Σμύρνης, Μοσχάτου Δαλαϊνα Σπυριδούλα, ΔΣ ΣΕΠΕ Κ.Σωτηρίου Δελασούδας Ιάκωβος, μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΣΕΡΕΤΕ Αχαΐας Δεμερδεσλής Γιώργος, Β’ ΕΛΜΕ Έβρου Δέση-Λουκά Χριστίνη, γραμματέας του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών Διαβολάκης Θανάσης, μέλος ΔΣ Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. Δούκα Ευαγγελία, μέλος του ΣΕΠΕ «Ηρώ Κωνσταντοπούλου» Δουλάμης Θεόδωρος, μέλος του ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων Δρομοκαϊτειου Δούρος Αποστόλης, μέλος ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων Δρομοκαΐτειου Νοσοκομείου Ζαγανίδης Χρήστος, μέλος ΔΣ της Ε’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης και του ΓΣ της ΕΔΟΘ Ζαμπουλάκης Νίκος, μέλος ΔΣ ΣΕΠΕ Ηρακλείου «Δ Θεοτοκόπουλος» Ζάμπρας Αλέξανδρος, πρόεδρος Ένωσης νοσοκομειακών γιατρών Λέσβο Ζήκος Αποστόλης, μέλος Δ.Σ. Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων Ζιαζιάς Δημήτρης, ΓΣ ΟΕΝΓΕ Ζουρτσάνος Σπύρος, μέλος ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στην Alpha Bank (ΕΝ.Α.Σ) Ζώτος Τάσος μέλος ΔΣ συλλόγου εργαζομένων ΚΤΕΛ- οδηγών φορτηγών Πρέβεζας Ερωτοκρίτου Αργυρή, μέλος ΓΣ ΟΕΝΓΕ Θεοδωρίδου Ευδοξία μέλος ΔΣ Γ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης Θεοδωρόπουλος Θοδωρής, Γ.Γ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε “η Αθηνά” Ιακωβάτος Γεράσιμος, γραμματέας Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών – Παράρτ. Ηρακλείου Ιωαννίδης Τάσος, πρόεδρος της Α ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής (Ελευσίνα) Κάιλα Μυρσίνη, μέλος ΔΣ του ΣΕΠΕ «Αριστοτέλης» Κακούρου Κωνσταντίνα, πρόεδρος της Ε’ ΕΛΜΕ Αθήνας Καλημερίδης Γιώργος, μέλος Δ.Σ του Ζ’ ΣΕΠΕ Θεσ/νίκης Καλιαμπάκος Σωτήρης, μέλος ΔΣ Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ΔΣ Ιατρικού Συλ. Αθήνας Καλομοίρης Γρηγόρης, πρόεδρος Πανελληνιας Ενωσης Συνταξιούχων Εκπ/κών (ΠΕΣΕΚ) Καλούσης Ακρίτας, κοινωνιολόγος, μέλος ΔΣ ΕΛΜΕ Πειραιά Καπέτης Δημήτρης, μέλος ΔΣ της Γ’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης Καραγιώργου Δέσποινα, μέλος ΔΣ ΣΕΠΕ «Ρ. Ιμβριώτη» Καραδάκης Γιώργος, μέλος ΔΣ Συλλόγου Μόνιμων Διοικητικών Υπαλλήλων Σιβιτανιδείου Ιδρύματος Καραμπέλη Μαρία, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», εκλέκτορας στη Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Καρλαύτη Άννα, πρόεδρος ΣΕΠΕ «Αθηνά» Κάσκαρης Γιάννης, δάσκαλος, μέλος ΔΣ, Α’ ΣΕΠΕ Θεσσαλονίκης “Ο Προμηθέας” Καστριτσης Ραφαήλ, αντιπρόεδρος σωματείου εργαζόμενων Τσαμούρης ΑΕ Καταραχιάς Κώστας, μέλος ΔΣ ΕΙΝΑΠ, γραμματέας συλ εργαζ. νοσοκομ «Έλενα Βενιζέλου» Κατσανεβάκη Ζαμπία, μέλος ΔΕ της ΠΟΣΕΕΔΙΠ ΑΕΙ Κάτσαρης Τάκης, πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Κατσαρού Ιωάννα, δασκάλα, πρόεδρος ΣΕΠΕ Λαγκαδά, μέλος του ΓΣ της ΕΔΟΘ Κατσιγιάννης Αλεξανδρος, φιλόλογος, πρόεδρος Α ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής (Περιστέρι) Κατσιώτης Μάριος μέλος ΔΣ Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών υπαλλήλων Πρέβεζας Καυκιά Ζαχαρούλα, ταμίας Ε ΕΛΜΕ Αθήνας Κεχαγιδης Ματθαίος, δάσκαλος, μέλος Δ.Σ. του ΣΤ’ Σ.Ε.Π.Ε. Θεσσαλονίκης Κοζανιτάς Γιώργος, γραμματέας Δ.Σ. ΣΕΦΚ Κονδύλη Νατάσα, ταμίας ΣΕΠΕ «Ηρώ Κωνσταντοπούλου» Κοντελές Δημήτρης, μέλος ΔΣ ΕΛΜΕ Λάρισας Κοσίνας Ανδρέας, μέλος του ΔΣ Παραρτήματος Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών Πάτρας Κοσίνας Χρήστος, μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΣΕΡΕΤΕ Αχαΐας Κοσμοπούλου Όλγα, μέλος ΔΣ ΕΙΝΑΠ και ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝ Νίκαιας Κουμαντζιάς Δημήτριος, μέλος ΕΛΜΕ Πιερίας Κούρκουλας Θανάσης, εκπαιδευτικός, μέλος Γ΄ ΕΛΜΕ Αθήνας Κουρνιώτης Χρήστος, μέλος ΔΣ της ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου, Φυλής Κουρτέσης Βασίλης μέλος ΓΣ αντιπροσώπων Εργατικού Κέντρου Πρέβεζας Κουσινίδης Χαρίλαος, Πρόεδρος Β ΕΛΜΕ ΕΒΡΟΥ, Γ.Γ. Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ ΕΒΡΟΥ Κουτσουδάκη Πηνελόπη, ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων Δρομοκαΐτειου Κρεασίδης Γιωργος, μέλος ΔΣ της Α’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης και ΕΕ ΕΔΟΘ Κριδεράς Δημήτρης, ταμίας Δ.Σ. ΣΕΦΚ Κρίτσας Σωτήρης, ΔΣ και υπ. δημοσίων σχέσεων του Σωματείου Συνταξιούχων «Η Συσπείρωση» Κρομμύδα Λίλη, γραμματέας ΣΕΠΕ Ρεθύμνου Κτιστακης Μάνος, μέλος του ΚΣ της Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυπριώτης Λάμπρος, Μέλος Δ.Σ. Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών – Ένωσης Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής Κυριακόπουλος Μάνθος, πρώην.μέλος Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ Κώτσης Παναγιώτης μέλος ΔΣ Σωματείου Μισθωτών Γεωτεχνικών Β/Δ Ελλάδας Λαδά Χριστίνα, δασκάλα, πρόεδρος ΣΕΠΕ Μεσσηνίας Λαδικός Ηλίας, μέλος ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΤΕΕ Λαζαρίδου Βούλα, δασκάλα, ταμίας του Β΄ Σ.Ε.Π.Ε. Θεσσαλονίκης Λαθήρα Γιάννα, μέλος ΔΣ της Γ’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης Λαθήρας Γιάννης μέλος Δ.Σ. της Ένωσης Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών Θεσσαλονίκης Λεγάκης Μιχάλης, μέλος ΔΣ της Γ’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης Λιαπόπουλος Παναγιώτης Σωματείο Εργαζ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Αν. Θεσαλονίκης και Χαλκιδικής, πρώην αναπληρωτής γραμματέας ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης Λιόντος Βασίλης, γραμματέας ΝΤ ΑΔΕΔΥ Χανίων Λιουλιάκη Δήμητρα, ταμίας ΣΕΠΕ Ροδόπης Λουσιωτης Πέτρος, εκπρόσωπος Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο του Νόμου Πέλλας Λυσικατου Ζαννέτα, μέλος ΓΣ ΠΟΕΔΗΝ Μαγαλιού Μάτα, δασκάλα, μέλος Δ.Σ. του Στ’ Συλ. Εκπ/κών ΠΕ Θεσ/νίκης Μακρυγιάννης Στέφανος, πρόεδρος ΣΕΠΕ Ροδόπης, μέλος ΝΤ ΑΔΕΔΥ Ροδόπης Μανίκας Σταύρος, μέλος ΔΣ ΕΚΑ Μαρίνης Γιάννης, γραμματέας Γ ΕΛΜΕ Δυτικής Αθήνας Μαρίνου Αγγελική, μέλος ΔΣ ΣΕΠΕ Κ Σωτηρίου Μαρτζούκος Αλέξανδρος, ΔΣ Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών Μαρούτας Γιάννης, μέλος ΔΣ ΣΕΠΕ Αριστοτέλης Μασούρας Ιάσονας, μέλος ΔΣ ΣΙΕΛ Αχαΐας Ματσούκας Χρήστος, μέλος ΔΣ Α ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής Μαυρίδης Θοδωρής, δάσκαλος, μέλος ΔΣ ΣΕΠΕ Έλλη Αλεξίου (Περιστέρι) Μένου Χαρά, μέλος ΔΣ ΣΕΠΕ Παρθενώνας Μεντής Χρήστος μέλος Δ.Σ, συλλόγου συνταξιούχων ΟΤΑ Ν. Ιωαννίνων Μονιάκη Χρυσούλα, μέλος ΔΣ Πανελληνίου Συλλόγου Υπαλλήλων στην ΕΛΣΤΑΤ Μορέλας Βασίλης, μέλος ΔΣ της Ε’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης Μπακόλας Δημήτρης μέλος της ΓΣ αντιπροσώπων Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων Μπαχτή Άννα, πρόεδρος Ε’ ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής Μπελιάς Δημήτρης, μέλος ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων νοσοκομείου Ρίου Μπουγιούκας Γιάννης, μέλος Δ.Σ. Α ΕΛΜΕ Αθήνας Μπουλής Αργύρης μέλος ΔΣ Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλ. Εργ. Υπ. Γεωργίας (ΠΟΣΕΥΓ) Μπουρδομπουρα Γεωργία, μέλος του συντονιστικού οργάνου παραρτημ Πελλας στο ΠΕΣΕΚ Μπραζά Αφροδίτη, μέλος ΔΣ ΣΕΠΕ Κορυδαλού Αγ. Βαρβάρας Νάνος Βαγγέλης, μέλος ΔΣ Εργατικού Κέντρου Πρέβεζας και πρόεδρος Σωματείου Μισθωτών Γεωτεχνικών Β/Δ Ελλάδος Νάνος Φοίβος μέλος ΔΣ συλλόγου εργαζομένων ΚΤΕΛ- οδηγών φορτηγών Πρέβεζας Νικολάου Δέσποινα, φιλόλογος, μέλος Δ.Σ. ΕΛΜΕ Ρεθύμνου Νομικός Πέτρος, συνταξιούχος εκπ/κός συντονιστής Παραρτήματος Κυκλάδων της ΠΕΣΕΚ Ντινοπούλου Βέρα, μέλος ΔΣ ΣΕΠΕ «Αθηνά» Ξιφαρα Μαρία, μέλος ΔΣ ΣΥΕΤΕ Ξοπλίδης Γεώργιος, γραμματέας Α’ ΕΛΜΕ Έβρου Ξοπλίδης Παναγιώτης, γραμματέας Σωματείου Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου Θεσσαλονίκης Ορταντζόγλου Γεώργιος Πρόεδρος Σωματείου εργαζομένων Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας Παζάλος Γιώργος, μέλος ΔΣ ΣΕΠΕ «Αθηνά» Παλάκη Λίνα,μέλος Πανελλαδικού σωματείου στην Ερευνα και Τριτοβαθμια εκπαιδευση Πάλλιου Χριστίνα, μέλος ΔΣ Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών Πατρικίου Κατερίνα, πρόεδρος συλλόγου εργαζόμενων Νοσοκομείου «Αγ Σάββας» Παπανικολάου Πάνος, ΓΓ ΟΕΝΓΕ, μέλος ΔΣ ΕΙΝΑΠ, εκλέκτορας στη Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Παπατζίκος Δημήτρης μέλος ΔΣ Συνδικάτου Επισιτισμού -Τουρισμού Αττικής Παππά Ιωάννα, αντιπρόεδρος ΣΕΠΕ Περιστερίου Πασπάτη Ιωάννα, ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝ Παίδων Πεντέλης Πατέλη Βιολέττα, μέλος ΔΣ ΔΟΕ Πελεκούδας Νίκος πρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΦΚ Περιστεροπούλου Μαρία, μέλος ΔΣ Α’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης Περσόπουλος Αλέκος, μέλος ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων Δ. Καλαμαριάς Πολίτου Βίκυ, μέλος ΔΣ της Β’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης Πολύδωρος Κώστας, γραμματέας σωματείου εργαζόμενων Τσαμούρης ΑΕ Ρέππα Βέτα, μέλος Γ ΕΛΜΕ Δυτικής Αθήνας Ρέππα Ντίνα, πρόεδρος ΣΕΠΕ «Αριστοτέλης» Ρέππας Χρήστος πρόεδρος ΣΕΠΕ Αργοσαρωνικού Ρίζος Μιχάλης, ΔΣ Συλλόγου εργαζομένων Αττικού Νοσοκομείου, εκλέκτορας στη Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ρίζου Ιωάννα, μέλος ΔΣ του Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων Σαμοϊλης Γιάννης, μέλος ΔΣ ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων Ζεφυρίου Φυλής Σαραϊδάρη Πόπη, μέλος ΔΣ της Ε’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης Σαριδάκης Γιάννης, μέλος ΓΣ ΟΕΝΓΕ Σιαφάκας Γιώργος μέλος ΔΣ Εργατικού Κέντρου Πρέβεζας , πρόεδρος συλλόγου εργαζομένων ΚΤΕΛ- οδηγών φορτηγών Πρέβεζας Σιτέλας Κώστας, μέλος ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων Δ. Καλαμαριάς Σιούτης Σπύρος πρόεδρος του συλλόγου εργαζομένων στη περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας περιφέρειας Ηπείρου Σκούφογλου Μάνος, μέλος ΔΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ Σμήλιος Ηλίας, δάσκαλος, γραμματέας Ζ΄ ΣΕΠΕ Θεσσαλονίκης Σουρτζής Φώτης, μέλος ΔΣ Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας Σπουργίδου Φωτεινή μέλος ΔΣ ΣΕΠΕ Ροδόπης Στάγκος Κωνσταντίνος, γραμματέας ΔΣ του Σωματείου Συνταξιούχων «Η Συσπείρωση» Σταμούλης Δημήτρης, μέλος ΔΣ ΕΣΠΗΤ Στασινόπουλος Δημήτρης, μέλος ΔΣ Συνδικάτου ΟΣΥ Σταυροπούλου Μάγια, πρόεδρος ΣΕΠΕ «Ο Περικλης» Στεφανίδου Σοφία, μέλος ΔΣ Ε’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης και ΓΣ ΑΔΕΔΥ Σωτηρόπουλος Άκης, πρώην μέλος ΓΣ ΑΔΕΔΥ και ΔΣ ΟΛΜΕ Τάσσου Δήμητρα, μέλος ΔΣ ΣΕΠΕ «Αριστοτέλης» Τατάκη Μαρία, μέλος στο Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Καρδίτσας Τζαμάλ Νάχλε, Παλαιστίνιος εργάτης, Δρομοκαΐτειο Νοσοκομείο Τζαμουράνης Δημήτρης, μέλος Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών και αντιπρόσωπος συνεδρίου ΕΚΑ Τόλη Πολίνα, πρόεδρος ΣΕΠΕ «Ηρώ Κωνσταντοπούλου» Τόνας Χρήστος, δάσκαλος, μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Υπαίθρου Εκπ/κών Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τοσονίδου Δέσποινα, πρόεδρος σωμ εργ Ασκληπιείο Βούλα, μέλος ΕΓ ΟΕΝΓΕ & ΔΣ ΕΙΝΑΠ Τουλγαρίδης Κώστας, πρόεδρος ΣΕΠΕ «Κ. Σωτηρίου», μέλος ΓΣ της ΑΔΕΔΥ Τριανταφυλλοπούλου Χριστίνα, αντιπρόεδρος Συλλόγου Εργαζομ. υπ. Γεωργίας Ν. Αττικής Τρικοπούλου Δάφνη πρώην μελος ΔΣ στο σωματείο του Δρομοκαϊτειου Τρούλη Αντιγόνη, μέλος ΔΣ ΕΛΜΕ Ηρακλείου Τρώντσιου Λίτσα, μέλος του ΓΣ της ΕΔΟΘ Τσαγκαράτου Αιμιλία, ΔΣ ΣΕΠΕ «Ο Παρθενώνας» Τσαγανού Ελένη, μέλος ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων Δήμου Νίκαιας Ρέντη Τσάπας Βασίλης, μέλος ΓΣ ΟΕΝΓΕ Τσολάκης Νίκος, μέλος ΔΣ του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας Τσούκας Αντώνης, μέλος ΔΣ της Δ’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης Τουρνάς Νίκος, μέλος ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων ΓΓΔΕ, μέλος ΔΣ ΟΣΥΟ Φάκαρος Ελισσαίος, μέλος ΔΣ ΣΕΠΕ «Αριστοτέλης» Φαλάρα Αρετή, μέλος ΔΣ Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά Φαρακλιώτης Δημήτρης, μέλος Δ.Σ. union-cts και του Δ.Σ. ΟΜΕ-ΟΤΕ. Φραγκαλιώτη Μαρία, μέλος ΔΣ ΣΕΦΚ Χαιντάρ Νεκτάριος, ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων νοσοκομείου ΔΑΦΝΙ Χαλάς Γιάννης, μέλος ΔΣ Α ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής Χαλιμούρδα Αντιγόνη, επιτροπή παραρτήματος Βοιωτίας ΠΕΣΕΚ Χαρχαρίδου Μαρία, μέλος ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων νοσοκομείου Γεννηματά Χασάπη Γεωργία, μέλος ΔΣ Συλλόγου εργαζομένων ΕΦΚΑ Αττικής και Νήσων Χασάπη Σάσα, μέλος ΔΣ Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας Χατζάρας Νίκος, ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης Χατζάρας Παύλος, εντατικολόγος, ΓΝΘ Παπαγεωργίου, μέλος ΔΣ ΕΝΙΘ Χατζηθεοδωρίδου Μαίρη, δασκάλα, πρόεδρος Β’ ΣΕΠΕ Θεσσαλονίκης Χρηστόπουλος Διονύσης, Πρόεδρος Συλλόγου Μουσικών Φιλαρμονικής Δήμου Αθηναίων Χρηστίδου Χριστίνα, ταμίας ΔΣ ΣΕΜΟΔ Χρυσικού Γιαννούλα μέλος της ΓΣ αντιπροσώπων του ΝΤ ΑΔΕΔΥ Πρέβεζας

