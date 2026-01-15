Σε στάση αναμονής οι αγρότες της πλειοψηφίας ενόψει της συνάντησης με Μητσοτάκη – Πώς άνοιξαν οι «πόρτες» του Μαξίμου

Με την μαζική συμμετοχή δεκάδων μπλόκων όλης της χώρας ολοκληρώθηκε χθες μια ακόμη Πανελλαδική Σύσκεψη στον Παλαμά Καρδίτσας, με τους αγρότες να λένε τελικά «ναι» στον διάλογο, χωρίς να πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο στην Αθήνα, πρόταση που είχε πέσει στο τραπέζι. Πλέον αναμένεται ο καθορισμός του ραντεβού με τον πρωθυπουργό, στο οποίο αποφάσισαν να προσέλθουν με 25μελή επιτροπή και πέντε παρατηρητές.

Κατά την έναρξη της πανελλαδικής σύσκεψης η κυβέρνηση, στριμωγμένη μετά τις απειλές για «απόβαση» στο Σύνταγμα, κάλεσε σε διάλογο τους αγρότες «των πραγματικών μπλόκων», όπως λένε οι ίδιοι, οι οποίοι ήταν έτοιμοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους μετά το «ναυάγιο» της συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και το ραντεβού των «προθύμων». Σύμφωνα με πληροφορίες το ραντεβού των μπλόκων της πανελλαδικής με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, πάει προς Παρασκευή, υπάρχει ωστόσο και το σενάριο να γίνει τελικά τη Δευτέρα.

Το πανίσχυρο μπλόκο της Νίκαιας τηρεί στάση αναμονής, αλλά με αισιοδοξία, ενόψει της επικείμενης συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αργά χθες το βράδυ ολοκληρώθηκε μια έκτακτη σύσκεψη του συντονιστικού στον Πλατύκαμπο, μετά την πανελλαδική στην Καρδίτσα, όπου οι αγρότες προτεραιοποίησαν την ατζέντα των αιτημάτων που θα θέσουν στο τραπέζι με τον πρωθυπουργό.

«Περιμένουμε άμεσα από την κυβέρνηση την απάντησή της για το πότε θα είναι η ημερομηνία που θα συναντηθούμε», ανέφερε ο Ρίζος Μαρούδας, επικεφαλής του μπλόκου της Νίκαιας, ο οποίος τόνισε, ότι: «Συζητήσαμε για τα θέματα τα οποία θέλουμε να αναπτύξουμε – τα αιτήματα δηλαδή που μας έχουν βγάλει στον δρόμο 46 ημέρες».

«Υπάρχει δυνατότητα να ικανοποιήσουν βασικά μας αιτήματα»

Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων (ΠΕΜ) εκτιμά ότι στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη μπορεί να διεκδικήσει ουσιαστικές απαντήσεις, τουλάχιστον ως προς το κόστος παραγωγής. «Πιστεύουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα η κυβέρνηση να ικανοποιήσει βασικά αιτήματα ώστε να υπάρξει μια προοπτική στον αγροτικό τομέα, σε όλους τους συναδέλφους να μπορούν να ζουν από το επάγγελμά τους. Να πουλάνε δηλαδή τα προϊόντα τους σε τιμές που θα τους εξασφαλίσουν και για τις οικογένειές τους και να μπορούν να ξανά επενδύουν στην αγροτική παραγωγή», συμπλήρωσε ο κ. Μαρούδας.

Δεν κάνουν βήμα πίσω από τα μπλόκα

Νωρίτερα, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται για 46 ημέρες στα μπλόκα όλης της χώρας, σαν «ένα μπλόκο» είχαν προχωρήσει σε αποφάσεις για τη στάση τους και την πορεία του αγώνα τους ανάβοντας το «πράσινο φως» για συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Μετά το φιάσκο με το ραντεβού-παρωδία με τους «πρόθυμους» εκπροσώπους του «κανενός», όπως λένε οι αγρότες της πλειοψηφίας, η κυβέρνηση αποφάσισε να καλέσει σε διάλογο τους «πραγματικούς αγρότες των πραγματικών μπλόκων», ωστόσο, όπως διαμηνύει η ίδια, οι όροι της συνάντησης παραμένουν οι ίδιοι.

Μετά από την επικοινωνία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρα με τον πρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας Ρίζο Μαρούδα και έπειτα από αμοιβαίες υποχωρήσεις έγινε δεκτό η επιτροπή που θα εκπροσωπήσει τους αγρότες στην Αθήνα να αποτελείται από 25μέλη + 5 παρατηρητές.

Τι έγινε στην ψηφοφορία για το συλλαλητήριο

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε στη σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στην Καρδίτσα, ο Ρίζος Μαρούδας, κλείνει η συνάντηση αγροτών των μπλόκων με τον πρωθυπουργό, μετά την νέα πρόσκληση της κυβέρνησης και την αποδοχή του αιτήματος των αγροτών που δεν προσήλθαν στη χθεσινή συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, οι αγρότες αποφάσισαν να μην κάνουν συλλαλητήριο στην Αθήνα.

Στη σύσκεψη κατατέθηκαν δύο προτάσεις:

Συμμετοχή στον διάλογο με παράλληλη πραγματοποίηση συλλαλητηρίου στην Αθήνα

Προσέλευση στον διάλογο χωρίς κινητοποιήσεις.

Η πλειοψηφία των μπλόκων υπερψήφισε την διεξαγωγή του συλλαλητηρίου στην Αθήνα, ωστόσο επειδή ένας αριθμός μπλόκων είχε επιφυλάξεις με το σκεπτικό ότι το συλλαλητήριο είναι ένα σημαντικό χαρτί για την περαιτέρω κλιμάκωση του αγώνα, αποφασίστηκε, ενιαία και συντονισμένα, να μην γίνει συλλαλητήριο τώρα, δηλαδή την ημέρα της συνάντησης, αλλά σε χρόνο που θα αποφασίσουν τα μπλόκα.

Η απόφαση των αγροτών σηματοδοτεί την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε θεσμική συζήτηση με την κυβέρνηση, χωρίς την πραγματοποίηση συλλαλητηρίου, εν αναμονή της επίσημης πρόσκλησης και του καθορισμού του ραντεβού με τον πρωθυπουργό.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστή η ύπαρξη της πρότασης για συνάντηση των εκπροσώπων των αγροτών που βρίσκονται στα μπλόκα με την κυβέρνηση. Όπως ειπώθηκε από τα μέλη της Συντονιστικής, προέκυψε πρόταση πρόσκλησης σε διάλογο των γεωργών της Πανελλαδικής με τον πρωθυπουργό δίχως να έχει διευκρινιστεί ακόμη η ημερομηνία. Η πρόταση της κυβέρνησης κάνει λόγο για επιτροπή 25+5 παρατηρητών με την προϋπόθεση πάντως να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Οι όροι για συνάντηση παραμένουν οι ίδιοι, διαμηνύει η κυβέρνηση

Δεν πρόκειται η κυβέρνηση να αποδεχθεί πρόσωπα που ανήκουν στη σφαίρα του παραβατικού ή έχουν απασχολήσει τις έρευνες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως μεταδίδουν κυβερνητικές πηγές, προσθέτοντας ότι πολύ περισσότερο παραμένει και η ρητή προϋπόθεση οι δρόμοι να είναι ανοιχτοί.

Η διαπραγμάτευση με τους αγροτοσυνδικαλιστές θα γίνει σε μικρές ομάδες, με περιορισμένη συμμετοχή παρατηρητών όπου κρίνεται απαραίτητο. Διατηρούνται οι όροι που έχουν τεθεί ευθύς εξ αρχής προς αυτούς σε ό, τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει ο διάλογος, δηλαδή μια ολιγομελή σύνθεση με μια μικρή ανοχή ενδεχομένως για την παρουσία κάποιων παρατηρητών.

Τέλος, δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για τον διάλογο, όπως επισημάνθηκε από αρμόδια στελέχη που συνομιλούσαν νωρίτερα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Δεν θα υπάρξει κλιμάκωση, αλλά τα μπλόκα δεν φεύγουν»

Η απάντηση που έδωσαν οι αγρότες ήταν “δεν θα κλιμακώσουμε, τα μπλόκα όμως δεν φεύγουν”. Η θέση μάλιστα που διατυπώθηκε από το μπλόκο Ε-65 ήταν “Ναι στον διάλογο, αλλά με κόσμο , δηλαδή τη διοργάνωση συλλαλητηρίου στην Αθήνα” και φυσικά χωρίς να διαλυθούν τα μπλόκα, πριν οι αγρότες υποχωρήσουν σε ό,τι αφορά το κλείσιμο των δρόμων και στην κάθοδο με τα τρακτέρ, ή με τα αγροτικά τους στην Αθήνα.

Οι εικόνες με το αδιαχώρητο για ακόμη μια φορά μέσα και έξω από την αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, στην πανελλαδική σύσκεψη των στον Παλαμά Καρδίτσας, έδωσαν ηχηρή απάντηση στη συντεταγμένη προσπάθεια για διάσπαση της ενότητας.

Πρόκειται για την 6η πολύ μαζική σύσκεψη που γίνεται από την έναρξη του αγώνα τους, με την οποία οι αγρότες των μπλόκων από κάθε άκρη της χώρας δήλωσαν«παρόντες» και έτοιμοι να κλιμακώσουν τη μάχη επιβίωσής τους.

Οι εκπρόσωποι των δεκάδων μπλόκων με τη μαζική τους συμμετοχή συζήτησαν τα επόμενα βήματα του αγώνα τους και καθορίζουν τη στάση τους με στόχο να απαιτήσουν από την κυβέρνηση να σταματήσει, όπως λένε, τον «εμπαιγμό», να συναντηθεί μαζί τους και να ικανοποιήσει τα βασικά τους αιτήματα, προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν να παράγουν εξασφαλίζοντας αξιοπρεπές εισόδημα για εκείνους και τις οικογένειές τους.

«Η πλειοψηφία είναι εδώ και είναι στον δρόμο και στα μπλόκα. Η κυβέρνηση μιλάει με μειοψηφίες στις πλάτες του αγώνα και της επιβίωσής μας», τόνισε ο Κώστας Τζέλλας, εκ μέρους του μπλόκου του Ε-65 της Καρδίτσας ανοίγοντας τη μεγάλη σύσκεψη.

