ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 12:45
Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

15.01.2026 10:57

Αγροτικό: Την Τετάρτη στην Ολομέλεια η πρόταση Μητσοτάκη για διακομματική – Ο «γαλάζιος» Γιάννης Οικονόμου για πρόεδρος

15.01.2026 10:57
Την προσεχή Τετάρτη αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του πρωθυπουργού για τη δημιουργία διακομματικής επιτροπής με αντικείμενο το αγροτικό θέμα.

Η πρόταση για τη σύσταση της επιτροπής — η οποία θα αναλάβει να εξετάσει τα υφιστάμενα ζητήματα του αγροτικού χώρου και να διαμορφώσει προτάσεις στήριξης του πρωτογενούς τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες ανάγκες και τις διεθνείς εξελίξεις — οπωσ έγινε γνωστό μετά τη σημερινή συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων θα εισαχθεί προς συζήτηση με τη διαδικασία της γενικευμένης επερώτησης και προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε μία μόνο συνεδρίαση.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την αντίστοιχη συνεδρίαση την προηγούμενη εβδομάδα, το ΚΚΕ είχε εκφράσει τη διαφωνία του καταψηφίζοντας την πρόταση, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν δηλώσει ότι θα τοποθετηθούν επί του θέματος κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια.

Σε ό,τι αφορά τη στελέχωση της επιτροπής, για τη θέση του προέδρου έχει προταθεί ο «γαλάζιος» Γιάννης Οικονόμου, ενώ τα αξιώματα του αντιπροέδρου και του γραμματέα προγραμματίζεται να αναληφθούν από εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, αντίστοιχα.

