Κώστας Τουρνάς: «Η μουσική δεν κάνει πια επανάσταση – Ζούμε τα χρόνια του “εγώ”» (Videos)

Για τη στάση ζωής του, τη σχέση του με τις καταχρήσεις, αλλά και τον ρόλο της μουσικής σήμερα μίλησε ο Κώστας Τουρνάς, κάνοντας λόγο για μια εποχή όπου το «εγώ» κυριαρχεί και δεν επιτρέπει το «εμείς».

«Δεν πίνω. Καπνίζω πολύ, καπνίζω πολλά χρόνια. Με ουσίες δεν είχα καμία σχέση, τα απέφευγα. Γιατί έγινε συνθήκη: έφευγα από τη δουλειά και πήγαινα σπίτι και καθόμουν μέχρι τις οκτώ-εννιά το πρωί να γράφω. Δεν μπορούσες να πας σπίτι να γράψεις και να έχεις ζαλιστεί από ποτό ή από κάτι άλλο. Έπρεπε να είσαι νηφάλιος. Δεν ξέρω αν κάτω από την επήρεια γράφτηκαν αριστουργήματα. Εκείνο που ξέρω είναι ότι εγώ ήμουν πάντα ευαίσθητος στα της ζωής και φορτωμένος με έννοιες που ήθελα να τις εκφράσω. Αν δεν εκφραστείς γι’ αυτό που έχεις μέσα σου, θα σκάσεις» είπε, αρχικά, καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show.

«Τότε κυριαρχούσε η διαφωνία με ό,τι συνέβαινε γύρω μας. Σήμερα ζούμε τα χρόνια του “εγώ”. Ο φόβος φουσκώνει το “εγώ” και σε περιορίζει από το να σκεφτείς το “εμείς”. Όταν δεν σκέφτεσαι το “εμείς”, δεν μπορείς να κάνεις και καλλιτεχνικά κάτι επαναστατικό. Προέχει να υπάρξεις εσύ, η δουλειά σου, τα οικονομικά σου. Και η πληροφορία που φτάνει σε όλους μας είναι κυρίως εκφοβιστική» πρόσθεσε.

Τέλος, ο Κώστας Τουρνάς μίλησε για τη γυναίκα της ζωής του με την οποία είναι μαζί πάνω από 50 χρόνια.

«Αυτό είναι υπέροχο και δύσκολο να το καταλάβουν οι άλλοι. Έχει να κάνει, όμως με το “δίπλα” και όχι με το “απέναντι”. Γιατί δεν υπάρχεδι ζευγάρι που δεν θα περάσει τη φάση του. Το “απέναντι” μπορεί να σε οδηγήσει σε απίθανους δρόμους μέχρι χωρισμό για απίστευτους λόγους, όχι ουσιαστικούς».

