ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 11:38
29.04.2026 09:15

Ίδρυμα Vodafone: Τρεις στους τέσσερις έφηβους στην Ελλάδα δυσκολεύονται να ελέγξουν τον χρόνο τους στο διαδίκτυο

29.04.2026 09:15
Σημαντικές προκλήσεις στη διαχείριση της ψηφιακής καθημερινότητας των εφήβων αναδεικνύει νέα έρευνα του Ιδρύματος Vodafone και της Save the Children, η οποία παρουσιάστηκε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Η μελέτη, που βασίστηκε σε απαντήσεις άνω των 7.500 νέων ηλικίας 13 έως 18 ετών από εννέα ευρωπαϊκές χώρες, καταγράφει δυσκολίες στη διαχείριση του χρόνου online, αλλά και ευρύτερα ζητήματα ψηφιακής ευημερίας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, μόλις ένας στους τέσσερις εφήβους στην Ευρώπη αξιολογεί θετικά την ψηφιακή του ευημερία, ενώ σημαντικό ποσοστό δηλώνει ότι αντιμετωπίζει άγχος, μειωμένη ποιότητα ύπνου και δυσκολία αποσύνδεσης από το διαδίκτυο. Παράλληλα, το φαινόμενο του «fear of missing out» (FOMO) παραμένει έντονο, με το 24% να δηλώνει ότι φοβάται πως θα χάσει κάτι σημαντικό όταν είναι offline, ενώ περισσότεροι από τους μισούς χρήστες παραμένουν συνδεδεμένοι περισσότερο από όσο είχαν αρχικά προγραμματίσει.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για την Ελλάδα, όπου συμμετείχαν 450 έφηβοι. Αν και το 69% χρησιμοποιεί το διαδίκτυο κυρίως για επικοινωνία με οικογένεια και φίλους, η διαχείριση του χρόνου αναδεικνύεται σε βασική πρόκληση. Μόλις το 26% δηλώνει ότι ελέγχει αποτελεσματικά τη χρήση του, ενώ σχεδόν τρεις στους τέσσερις κατατάσσονται σε χαμηλά ή μέτρια επίπεδα διαχείρισης.

Παράλληλα, η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με χαμηλότερες επιδόσεις στον δείκτη ψηφιακής ευημερίας, καθώς μόλις το 22% των νέων εμφανίζει υψηλή ή καλή επίδοση. Την ίδια στιγμή, η χώρα καταγράφει χαμηλότερες επιδόσεις και στον τομέα της ψηφιακής ενδυνάμωσης, γεγονός που υποδηλώνει υστέρηση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ασφαλή και κριτική χρήση της τεχνολογίας.

Παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των εφήβων δηλώνει ότι γνωρίζει βασικές αρχές ψηφιακής ασφάλειας, σχεδόν οι μισοί εκτιμούν ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις κινούνται ταχύτερα από τις δυνατότητές τους να τις παρακολουθήσουν. Δυσκολίες εντοπίζονται στην κατανόηση αλγορίθμων, στην αναγνώριση χορηγούμενου περιεχομένου και στον εντοπισμό υλικού που παράγεται με τεχνητή νοημοσύνη.

Με βάση τα ευρήματα, οι δύο οργανισμοί απευθύνουν έκκληση προς τις ψηφιακές πλατφόρμες να ενσωματώσουν την ασφάλεια και την ευημερία των νέων στον σχεδιασμό των υπηρεσιών τους. Παράλληλα, η Vodafone αναπτύσσει εργαλεία και υπηρεσίες που στοχεύουν στη στήριξη γονέων και παιδιών για ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου, σε μια αγορά όπου η υπεύθυνη ψηφιακή συμπεριφορά αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 11:37
VAGGELIS_VENIZELOS_NEW_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Και επίτιμος διδάκτορας στο ΕΚΠΑ ο Βαγγέλης Βενιζέλος

karolos-episkepseis-oval-grafeio
ΚΟΣΜΟΣ

Από την λιτότητα του Νίξον στα… χρυσαφικά του Τραμπ – Η διακόσμιση του Οβάλ γραφείου στις επισκέψεις του βασιλιά Καρόλου

XASIS_KORIDALLOS
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος της ΕΛΑΣ στο Ψυχιατρείο των Φυλακών Κορυδαλλού: Κατασχέθηκαν κινητά και μικροποσότητα χασίς

1 / 3