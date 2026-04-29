Ίδρυμα Vodafone: Τρεις στους τέσσερις έφηβους στην Ελλάδα δυσκολεύονται να ελέγξουν τον χρόνο τους στο διαδίκτυο

Σημαντικές προκλήσεις στη διαχείριση της ψηφιακής καθημερινότητας των εφήβων αναδεικνύει νέα έρευνα του Ιδρύματος Vodafone και της Save the Children, η οποία παρουσιάστηκε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Η μελέτη, που βασίστηκε σε απαντήσεις άνω των 7.500 νέων ηλικίας 13 έως 18 ετών από εννέα ευρωπαϊκές χώρες, καταγράφει δυσκολίες στη διαχείριση του χρόνου online, αλλά και ευρύτερα ζητήματα ψηφιακής ευημερίας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, μόλις ένας στους τέσσερις εφήβους στην Ευρώπη αξιολογεί θετικά την ψηφιακή του ευημερία, ενώ σημαντικό ποσοστό δηλώνει ότι αντιμετωπίζει άγχος, μειωμένη ποιότητα ύπνου και δυσκολία αποσύνδεσης από το διαδίκτυο. Παράλληλα, το φαινόμενο του «fear of missing out» (FOMO) παραμένει έντονο, με το 24% να δηλώνει ότι φοβάται πως θα χάσει κάτι σημαντικό όταν είναι offline, ενώ περισσότεροι από τους μισούς χρήστες παραμένουν συνδεδεμένοι περισσότερο από όσο είχαν αρχικά προγραμματίσει.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για την Ελλάδα, όπου συμμετείχαν 450 έφηβοι. Αν και το 69% χρησιμοποιεί το διαδίκτυο κυρίως για επικοινωνία με οικογένεια και φίλους, η διαχείριση του χρόνου αναδεικνύεται σε βασική πρόκληση. Μόλις το 26% δηλώνει ότι ελέγχει αποτελεσματικά τη χρήση του, ενώ σχεδόν τρεις στους τέσσερις κατατάσσονται σε χαμηλά ή μέτρια επίπεδα διαχείρισης.

Παράλληλα, η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με χαμηλότερες επιδόσεις στον δείκτη ψηφιακής ευημερίας, καθώς μόλις το 22% των νέων εμφανίζει υψηλή ή καλή επίδοση. Την ίδια στιγμή, η χώρα καταγράφει χαμηλότερες επιδόσεις και στον τομέα της ψηφιακής ενδυνάμωσης, γεγονός που υποδηλώνει υστέρηση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ασφαλή και κριτική χρήση της τεχνολογίας.

Παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των εφήβων δηλώνει ότι γνωρίζει βασικές αρχές ψηφιακής ασφάλειας, σχεδόν οι μισοί εκτιμούν ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις κινούνται ταχύτερα από τις δυνατότητές τους να τις παρακολουθήσουν. Δυσκολίες εντοπίζονται στην κατανόηση αλγορίθμων, στην αναγνώριση χορηγούμενου περιεχομένου και στον εντοπισμό υλικού που παράγεται με τεχνητή νοημοσύνη.

Με βάση τα ευρήματα, οι δύο οργανισμοί απευθύνουν έκκληση προς τις ψηφιακές πλατφόρμες να ενσωματώσουν την ασφάλεια και την ευημερία των νέων στον σχεδιασμό των υπηρεσιών τους. Παράλληλα, η Vodafone αναπτύσσει εργαλεία και υπηρεσίες που στοχεύουν στη στήριξη γονέων και παιδιών για ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου, σε μια αγορά όπου η υπεύθυνη ψηφιακή συμπεριφορά αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.

Διαβάστε επίσης:

Το EFA GROUP επενδύει στη Superior Air, σηματοδοτώντας την είσοδό του στους τομείς MRO (συντήρηση/επισκευή), εκπαίδευσης και εξειδικευμένων αεροπορικών υπηρεσιών σε ελικόπτερα και αεροπλάνα

Η Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση επενδύει στη Sporos Meals

Η «υπόθεση Skroutz» και τα mega κέρδη του CVC από τις επενδύσεις στην Ελλάδα