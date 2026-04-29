ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 15:47
Χανιά: Ελεύθεροι ο ναυαγοσώστης, ο υπεύθυνος ξενοδοχείου και ο πατέρας του 6χρονου που βρέθηκε στον πάτο της πισίνας

Ελεύθεροι αφέθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης, οι τρεις συλληφθέντες για το σοβαρό ατύχημα του 6χρονου παιδιού από την Ολλανδία, που βρέθηκε στον πάτο πισίνας σε ξενοδοχείο, στην Χερσόνησο.

Με τις έρευνες να συνεχίζονται, ο εισαγγελέας άφησε προσωρινά ελεύθερο τον πατέρα του παιδιού ο οποίος κατηγορείται για έκθεση σε κίνδυνο του παιδιού του, τον 27χρονο ναυαγοσώστη του ξενοδοχείου και τον 48χρονο υπεύθυνο της μονάδας.

Το αγοράκι εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, όπου και υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία. Η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη, αλλά σταθερή.

