Καστελλόριζο – Παλλήνη: Να στηριχθεί το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Beyond Borders ζητά ο Κωστής Σμέρος  

Συντονισμένη πρωτοβουλία για τη στήριξη και διασφάλιση της συνέχειας του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Beyond Borders, το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο με άμεσο κίνδυνο αναστολής ανέλαβε ο επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης του Δήμου Παλλήνης, Κωστής Σμέρος, αναγνωρίζοντας τη σημασία της πολιτιστικής ενίσχυσης μίας ακριτικής περιοχής, όπως είναι το Καστελλόριζο.

Το Φεστιβάλ, που διοργανώνεται από το Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔΙΣΜΕ) με έδρα την Παλλήνη και πραγματοποιείται στο ακριτικό Καστελλόριζο, αποτελεί εδώ και έντεκα χρόνια έναν διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμό πολιτιστικής εξωστρέφειας.

Η αιφνίδια αποχώρηση βασικών χρηματοδοτικών υποστηρικτών και η διαχρονική απουσία ενός σταθερού θεσμικού πλαισίου στήριξης έχουν δημιουργήσει συνθήκες ασφυκτικής αβεβαιότητας για τη φετινή διοργάνωση.

Απέναντι σε αυτή την εξέλιξη, ο κ. Σμέρος προχώρησε σε συγκεκριμένες θεσμικές ενέργειες:

• Απέστειλε επιστολή προς τον Δήμαρχο και τις Δημοτικές Παρατάξεις Παλλήνης, προτείνοντας την έκδοση ψηφίσματος στήριξης και τον συντονισμό κοινών δράσεων.

• Ανέλαβε πρωτοβουλία σε επίπεδο Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), ζητώντας την ενεργή παρέμβασή της προς τους αρμόδιους Φορείς

Στο πλαίσιο αυτό επικοινώνησε και ενημέρωσε για τις ενέργειες του τον Δήμαρχο Μεγίστης (Καστελλόριζου), υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης του θεσμού, ενώ πρότεινε, εφόσον απαιτηθεί, τη δυνατότητα ο Δήμος Παλλήνης να εξετάσει τη φιλοξενία πολιτιστικών δράσεων του Φεστιβάλ, διασφαλίζοντας τη συνέχειά του.

Σε δήλωσή του, ο κ. Σμέρος υπογραμμίζει:

«Το Beyond Borders είναι ένας ζωντανός θεσμός πολιτιστικής διπλωματίας και εθνικής παρουσίας. Όταν ένας τέτοιος θεσμός απειλείται, δεν υπάρχουν περιθώρια αδράνειας. Η Αυτοδιοίκηση οφείλει να σταθεί μπροστά, να ενώσει δυνάμεις και να διεκδικήσει λύσεις. Στόχος μας είναι σαφής: να μην σιγήσει αυτό το Φεστιβάλ.

Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί μια ξεκάθαρη επιλογή ευθύνης και δράσης. Ο πολιτισμός, ιδιαίτερα στα σύνορα της χώρας αποτελεί ουσιαστική έκφραση εθνικής παρουσίας, συνοχής και διεθνούς διαλόγου.

Ο Δήμος Παλλήνης, ως έδρα του ΙΔΙΣΜΕ, καλείται να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη στήριξη ενός θεσμού που αναδεικνύει την Ελλάδα διεθνώς. Με ενότητα, συντονισμό και αποφασιστικότητα, μπορούν να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της συνέχειας του Beyond Borders».

Διεθνής αναγνώριση για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών – Πέμπτο στην Ευρώπη

«Αφροδίτη: Η γυναικεία μορφή και η μητρότητα» – Εργαστήριο για εγκύους με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας

«Εκάβη – Στη σκιά της Πολιτείας» σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού: Η τελευταία παράσταση στο Ηρώδειο πριν το τριετές κλείσιμό του



