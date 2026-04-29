«Αφροδίτη: Η γυναικεία μορφή και η μητρότητα» – Εργαστήριο για εγκύους με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης οργανώνει την Κυριακή 10 Μαΐου ένα εργαστήριο ειδικά σχεδιασμένο για εγκύους με τίτλο «Αφροδίτη: Η γυναικεία μορφή και η μητρότητα», εμπνευσμένο από την έκθεση Jeff Koons: «Aφροδίτη» του Lespugue και τη διαχρονική απεικόνιση της γυναικείας μορφής στην ιστορία της τέχνης.

Από τις παλαιολιθικές Αφροδίτες έως τη σύγχρονη Balloon Venus Lespugue του Jeff Koons, το γυναικείο σώμα εμφανίζεται ως φορέας ζωής, γονιμότητας, συνέχειας και μεταμόρφωσης. Με αφετηρία αυτή τη μακρά εικαστική και συμβολική διαδρομή, το εργαστήριο προτείνει ένα χώρο στοχασμού γύρω από τη μητρότητα ως εμπειρία σωματική, ψυχική και βαθιά διαγενεακή.

Γενική άποψη της έκθεσης Jeff Koons: «Aφροδίτη» του Lespugue

© Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Φωτογραφία: Πάρις Ταβιτιάν

Μέσα από μια καθοδηγούμενη συνάντηση, οι συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν τη σχέση ανάμεσα στη μνήμη, το σώμα και τη μετάβαση προς τη μητρότητα, να αναλογιστούν τους δεσμούς και τα βιώματα που μας διαμορφώνουν και να εξερευνήσουν τη δυνατότητα μιας πιο συνειδητής σύνδεσης με αυτή τη νέα φάση ζωής.

«Αφροδίτες της Παραβίτα I-II», 22.000-20.000 χρόνια πριν το παρόν

(πιστοποιημένα αντίγραφα)

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο του Τάραντα (MArTA), 139802, 139803

© Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Φωτογραφία: Πάρις Ταβιτιάν

Σε διάλογο με το έργο του Koons, το σώμα προβάλλεται όχι ως στατική εικόνα, αλλά ως τόπος μετασχηματισμού, προσδοκίας και συνέχειας. Η τέχνη λειτουργεί εδώ ως αφορμή για παρατήρηση, αναστοχασμό και σύνδεση, φωτίζοντας τη μητρότητα ως προσωπική εμπειρία αλλά και ως μέρος μιας ευρύτερης ανθρώπινης και γυναικείας ιστορίας.

«Αφροδίτη του Willendorf», 29.500 χρόνια πριν το παρόν

(πιστοποιημένο αντίγραφο)

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Βιέννης, PRAE-44.686

© Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Φωτογραφία: Πάρις Ταβιτιάν

Το εργαστήριο έχει σχεδιαστεί και θα πραγματοποιηθεί υπό την καθοδήγηση της Δρoς Μερόπης Μιχαλέλη, ψυχαναλύτριας με εξειδίκευση σε ζητήματα πρώιμων εγγραφών και γονεϊκότητας, ιδρύτριας της ΚΟΙΤΙΔΑΣ και συγγραφέως του βιβλίου Διαδρομές Γονεϊκότητας (εκδ. Παπαδόπουλος).

© Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Φωτογραφία: Πάρις Ταβιτιάν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης (Βασ. Σοφίας & Ηροδότου 1)

Κυριακή 10 Μαΐου

Ώρα προσέλευσης: 10:00

Διάρκεια εργαστηρίου: 2 ώρες

Κόστος συμμετοχής: 20 ευρώ

