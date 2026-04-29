Νέα συλλογή DURSS26 επενδύει σε διαχρονικό στιλ, φυσικά υλικά και σύγχρονη καθημερινή αισθητική

Τη νέα της συλλογή για τη σεζόν Άνοιξη–Καλοκαίρι 2026 παρουσίασε η DUR, επιλέγοντας μια στρατηγική προσέγγιση που συνδυάζει διαχρονικό σχεδιασμό με σύγχρονες τάσεις στην ανδρική ένδυση. Η συλλογή με τίτλο «Legacy on Canvas» εστιάζει σε βασικά κομμάτια υψηλής ποιότητας, δίνοντας έμφαση σε υλικά, εφαρμογή και ευελιξία χρήσης.

Στο επίκεντρο της νέας πρότασης βρίσκεται το πόλο, ένα διαχρονικό ένδυμα που επανατοποθετείται ως βασικό στοιχείο της καθημερινής γκαρνταρόμπας. Κατασκευασμένο από Pima και combed βαμβάκι, διατίθεται σε ευρεία γκάμα γήινων αποχρώσεων, επιχειρώντας να καλύψει διαφορετικές ανάγκες, από casual έως πιο προσεγμένες εμφανίσεις.

Παράλληλα, η συλλογή περιλαμβάνει βασικά καλοκαιρινά κομμάτια, όπως T-shirts από 100% βαμβάκι, λινά ενδύματα, διαχρονικά πουκάμισα και chinos, τα οποία ανταποκρίνονται στη ζήτηση για άνεση και λειτουργικότητα. Η επιλογή ελαφριών υφασμάτων και καθαρών γραμμών ευθυγραμμίζεται με τις διεθνείς τάσεις που δίνουν έμφαση στην απλότητα και τη βιωσιμότητα.

Η χρωματική παλέτα κινείται σε ήπιους τόνους, όπως καφέ, μπεζ, stone και dirty pink, ενισχύοντας τη συνοχή της συλλογής και διευκολύνοντας τους συνδυασμούς. Η συγκεκριμένη κατεύθυνση αντανακλά τη στροφή της αγοράς προς πιο ουδέτερα και ευέλικτα looks, που μπορούν να φορεθούν σε διαφορετικές περιστάσεις.

Με τη νέα αυτή συλλογή, η DUR επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, επενδύοντας σε προϊόντα που συνδυάζουν ποιότητα, διαχρονικότητα και σύγχρονη αισθητική. Το στοίχημα για την εταιρεία παραμένει η ισορροπία ανάμεσα στη σταθερή ταυτότητα του brand και την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών.

Το EFA GROUP επενδύει στη Superior Air, σηματοδοτώντας την είσοδό του στους τομείς MRO (συντήρηση/επισκευή), εκπαίδευσης και εξειδικευμένων αεροπορικών υπηρεσιών σε ελικόπτερα και αεροπλάνα

Η Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση επενδύει στη Sporos Meals

Η «υπόθεση Skroutz» και τα mega κέρδη του CVC από τις επενδύσεις στην Ελλάδα